SSPMQ investiga a policías por presunto abuso durante operativo del Mundial en el Centro

Querétaro, 6 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) abrió un procedimiento de investigación interna sobre la actuación de sus elementos durante el dispositivo desplegado en el Centro de la ciudad por la concentración de aficionados tras el partido de la Selección Mexicana, luego de que una persona reportara una intervención irregular.
La corporación informó que canalizó el caso a la Unidad de Asuntos Internos, instancia que recabará la declaración de la persona. La dependencia la invitó a acudir directamente a esa área para formalizar su testimonio.
Señaló que en el lugar se activaron los servicios médicos para que la persona recibiera atención en el sitio.
La SSPMQ sostuvo que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas fuera de protocolo por parte de sus integrantes y que no admite abusos de sus elementos.
Los dispositivos de la corporación en el Centro de la ciudad operaron durante la etapa de la Copa del Mundo 2026, con presencia policial en puntos de reunión como el Jardín Zenea y la calzada de Los Arcos. En el operativo por el partido del 30 de junio, la SSPMQ reportó la detención de once personas por faltas administrativas, remitidas al Juzgado Cívico. La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra el 5 de julio y quedó eliminada en los octavos de final.
Hasta el momento la corporación no precisó la identidad de los elementos involucrados ni el tipo de actuación reportada. El procedimiento se encuentra en etapa de investigación y no existe una determinación sobre responsabilidades.