SSPMQ investiga a policías por presunto abuso durante operativo del Mundial en el Centro

La corporación canalizó a Asuntos Internos el reporte de una persona que señaló una intervención irregular durante el dispositivo por el partido de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante un operativo de vigilancia en el Centro Histórico de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro inició una investigación interna para revisar la actuación de policías durante un dispositivo de seguridad en el Centro de la ciudad, tras el reporte de una presunta intervención irregular.

Foto: Ilustrativa/ SSPMQ.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) abrió un procedimiento de investigación interna sobre la actuación de sus elementos durante el dispositivo desplegado en el Centro de la ciudad por la concentración de aficionados tras el partido de la Selección Mexicana, luego de que una persona reportara una intervención irregular.

La corporación informó que canalizó el caso a la Unidad de Asuntos Internos, instancia que recabará la declaración de la persona. La dependencia la invitó a acudir directamente a esa área para formalizar su testimonio.

Señaló que en el lugar se activaron los servicios médicos para que la persona recibiera atención en el sitio.

La SSPMQ sostuvo que mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas fuera de protocolo por parte de sus integrantes y que no admite abusos de sus elementos.

Los dispositivos de la corporación en el Centro de la ciudad operaron durante la etapa de la Copa del Mundo 2026, con presencia policial en puntos de reunión como el Jardín Zenea y la calzada de Los Arcos. En el operativo por el partido del 30 de junio, la SSPMQ reportó la detención de once personas por faltas administrativas, remitidas al Juzgado Cívico. La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra el 5 de julio y quedó eliminada en los octavos de final.

Hasta el momento la corporación no precisó la identidad de los elementos involucrados ni el tipo de actuación reportada. El procedimiento se encuentra en etapa de investigación y no existe una determinación sobre responsabilidades.

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