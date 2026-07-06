San Juan del Río, 5 de julio de 2026.- Un tráiler tipo plataforma cargado con alrededor de 40 toneladas de cemento se volcó sobre la carretera Federal 45, a la altura del entronque con la autopista México-Querétaro y el acceso a la comunidad de Paso de Mata, y dejó al conductor prensado dentro de la cabina.
Bomberos maniobran junto a la cabina prensada contra un poste de concreto, mientras personas observan el operativo. rotativo.com.mx
De acuerdo con la información disponible en el sitio, la unidad se salió del camino al terminar una curva, perdió el control y se impactó contra dos postes de la Comisión Federal de Electricidad. El conductor quedó atrapado entre la estructura de la cabina, aunque permanece consciente.
Una ambulancia y personal de bomberos permanecen en el punto del accidente, sobre la Federal 45, a la espera del traslado del conductor. rotativo.com.mx
Elementos del cuerpo de Bomberos trabajan en el lugar con herramienta especializada para liberarlo. Entre el equipo desplegado se encuentran las quijadas de la vida, gatos hidráulicos y generadores de energía, con los que las corporaciones buscan cortar y separar la estructura que mantiene prensado al chofer. Mientras avanza la maniobra, el personal de emergencia le aplica los primeros auxilios para estabilizarlo dentro de la cabina, en espera de su traslado a un hospital.
Un hombre retira tablones junto al chasis del tráiler volcado, mientras un bombero participa en las labores en el lugar. rotativo.com.mx
Los primeros en arribar al punto fueron elementos de Protección Civil. De acuerdo con lo reportado en el sitio, el personal llegó sin el equipo necesario para atender a la víctima y no pudo brindarle los primeros auxilios de manera inmediata.
El tráiler quedó volcado con la carga de cemento esparcida en el terreno, cerca de Paso de Mata. rotativo.com.mx
La Guardia Nacional acudió alrededor de una hora después para abanderar la zona y ordenar la circulación, pese a que su destacamento se ubica a medio kilómetro del punto del percance, antes de la incorporación a la autopista México-Querétaro en dirección a la capital del estado.
La cabina del tráiler quedó destrozada contra un poste de la CFE. Bomberos y elementos de seguridad permanecen en el sitio. rotativo.com.mx
El accidente generó una amplia movilización de servicios de emergencia sobre la Federal 45, una de las principales vías de comunicación de la región. Hasta el momento, el personal de Bomberos continúa con las labores de rescate para liberar al conductor y trasladarlo a un hospital.