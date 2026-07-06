Vuelca tráiler con 40 toneladas de cemento en la Federal 45 y deja al chofer prensado

El chofer permanece consciente pero prensado entre la cabina; la Guardia Nacional llegó una hora después pese a estar a medio kilómetro del punto

Tráiler cargado con cemento volcado sobre la carretera Federal 45, en el acceso a Paso de Mata, donde bomberos realizan labores para rescatar al conductor prensado.

Bomberos trabajan junto a la cabina volcada del tráiler de cemento. Vecinos observan las labores de rescate sobre la Federal 45.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de julio de 2026.- Un tráiler tipo plataforma cargado con alrededor de 40 toneladas de cemento se volcó sobre la carretera Federal 45, a la altura del entronque con la autopista México-Querétaro y el acceso a la comunidad de Paso de Mata, y dejó al conductor prensado dentro de la cabina.

Tr\u00e1iler cargado con cemento volcado sobre la carretera Federal 45, en el acceso a Paso de Mata, donde bomberos realizan labores para rescatar al conductor prensado. Bomberos maniobran junto a la cabina prensada contra un poste de concreto, mientras personas observan el operativo. rotativo.com.mx

De acuerdo con la información disponible en el sitio, la unidad se salió del camino al terminar una curva, perdió el control y se impactó contra dos postes de la Comisión Federal de Electricidad. El conductor quedó atrapado entre la estructura de la cabina, aunque permanece consciente.

Tr\u00e1iler cargado con cemento volcado sobre la carretera Federal 45, en el acceso a Paso de Mata, donde bomberos realizan labores para rescatar al conductor prensado. Una ambulancia y personal de bomberos permanecen en el punto del accidente, sobre la Federal 45, a la espera del traslado del conductor. rotativo.com.mx

Elementos del cuerpo de Bomberos trabajan en el lugar con herramienta especializada para liberarlo. Entre el equipo desplegado se encuentran las quijadas de la vida, gatos hidráulicos y generadores de energía, con los que las corporaciones buscan cortar y separar la estructura que mantiene prensado al chofer. Mientras avanza la maniobra, el personal de emergencia le aplica los primeros auxilios para estabilizarlo dentro de la cabina, en espera de su traslado a un hospital.

Tr\u00e1iler cargado con cemento volcado sobre la carretera Federal 45, en el acceso a Paso de Mata, donde bomberos realizan labores para rescatar al conductor prensado. Un hombre retira tablones junto al chasis del tráiler volcado, mientras un bombero participa en las labores en el lugar. rotativo.com.mx

Los primeros en arribar al punto fueron elementos de Protección Civil. De acuerdo con lo reportado en el sitio, el personal llegó sin el equipo necesario para atender a la víctima y no pudo brindarle los primeros auxilios de manera inmediata.

Tr\u00e1iler cargado con cemento volcado sobre la carretera Federal 45, en el acceso a Paso de Mata, donde bomberos realizan labores para rescatar al conductor prensado. El tráiler quedó volcado con la carga de cemento esparcida en el terreno, cerca de Paso de Mata. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional acudió alrededor de una hora después para abanderar la zona y ordenar la circulación, pese a que su destacamento se ubica a medio kilómetro del punto del percance, antes de la incorporación a la autopista México-Querétaro en dirección a la capital del estado.

Tr\u00e1iler cargado con cemento volcado sobre la carretera Federal 45, en el acceso a Paso de Mata, donde bomberos realizan labores para rescatar al conductor prensado. La cabina del tráiler quedó destrozada contra un poste de la CFE. Bomberos y elementos de seguridad permanecen en el sitio. rotativo.com.mx

El accidente generó una amplia movilización de servicios de emergencia sobre la Federal 45, una de las principales vías de comunicación de la región. Hasta el momento, el personal de Bomberos continúa con las labores de rescate para liberar al conductor y trasladarlo a un hospital.

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