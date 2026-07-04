Santa Teresa, Nuevo México, 4 de julio de 2026.- El avión en el que Ismael "El Mayo" Zambada fue trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 dejará de ser prueba bajo custodia federal para convertirse en pieza de museo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) donó el Beechcraft King Air al War Eagles Air Museum de esta localidad fronteriza y, junto con el traslado, difundió por primera vez fotografías y videos del momento en que el capo y Joaquín Guzmán López descendieron de la aeronave.

Las imágenes, publicadas por el medio Pie de Nota y retomadas por Infobae, muestran a Guzmán López bajando la escalerilla sujetado por un agente cuyo rostro fue ocultado, rodeado de personas con trajes e indumentaria con logotipos oficiales, una de ellas con un arma corta a la vista. Una segunda fotografía capta a Zambada descendiendo del mismo aparato, identificado parcialmente con la matrícula N287KA.

El material representa el primer registro visual público de una operación que la agencia estadounidense calificó como "heroico y sin precedentes", según la información difundida, y con la que confirmó de forma abierta su participación en el traslado. Los videos exhiben el interior y el exterior de la aeronave, además de los sellos de evidencia colocados por el FBI tras asegurarla.

La donación fue formalizada por la oficina de campo del FBI en El Paso, Texas. El avión, valuado en alrededor de 650 mil dólares, permanecerá en exhibición durante dos años bajo un Memorando de Entendimiento, con la posibilidad de que el museo lo conserve al concluir el acuerdo.

La institución explicó que la exhibición busca ilustrar el uso de aeronaves en operaciones del crimen organizado.

El aparato no puede venderse ni operar en territorio estadounidense: se trata de un Beechcraft King Air de 1976 modificado con pintura para aparentar un modelo más reciente, con la matrícula clonada de otra aeronave y los números de serie de sus piezas borrados o alterados antes de aterrizar.

El informe de decomiso del FBI atribuye la propiedad del avión tanto a Zambada García como a Guzmán López, detenido el mismo día en el aeropuerto de Santa Teresa.

La llegada de ambos a Estados Unidos detonó la ruptura interna del Cártel de Sinaloa entre la facción de Los Chapitos y La Mayiza, un conflicto que desde septiembre de 2024 ha dejado una prolongada oleada de homicidios, desapariciones y desplazamientos en Sinaloa, con episodios como el rescate de un secuestrado ligado a Los Chapitos en Culiacán y detenciones de operadores con armamento de alto poder en Mazatlán.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 ante una corte federal de Brooklyn por cargos de narcotráfico y crimen organizado, y ofreció una disculpa pública en la que reconoció el daño causado por las drogas. Su audiencia de sentencia, aplazada en tres ocasiones, quedó fijada para el 20 de julio de 2026; la de Guzmán López está prevista para el 31 de agosto.

En paralelo, la Fiscalía General de la República ha solicitado a las autoridades estadounidenses información aeronáutica, datos técnicos del avión y registros migratorios del vuelo, sin que hasta ahora se haya confirmado la entrega completa de esa documentación.