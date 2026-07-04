FBI exhibe el avión de la captura de "El Mayo" y revela fotos inéditas

La agencia estadounidense entregó al War Eagles Air Museum el Beechcraft King Air valuado en 650 mil dólares y liberó imágenes del descenso de Zambada en Nuevo México

Hombre desciende por la escalerilla de un avión Beechcraft King Air sujetado por varios agentes en una pista

Imagen difundida del descenso de un avión Beechcraft King Air en Santa Teresa, Nuevo México, durante el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santa Teresa, Nuevo México, 4 de julio de 2026.- El avión en el que Ismael "El Mayo" Zambada fue trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 dejará de ser prueba bajo custodia federal para convertirse en pieza de museo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) donó el Beechcraft King Air al War Eagles Air Museum de esta localidad fronteriza y, junto con el traslado, difundió por primera vez fotografías y videos del momento en que el capo y Joaquín Guzmán López descendieron de la aeronave.

Las imágenes, publicadas por el medio Pie de Nota y retomadas por Infobae, muestran a Guzmán López bajando la escalerilla sujetado por un agente cuyo rostro fue ocultado, rodeado de personas con trajes e indumentaria con logotipos oficiales, una de ellas con un arma corta a la vista. Una segunda fotografía capta a Zambada descendiendo del mismo aparato, identificado parcialmente con la matrícula N287KA.

El material representa el primer registro visual público de una operación que la agencia estadounidense calificó como "heroico y sin precedentes", según la información difundida, y con la que confirmó de forma abierta su participación en el traslado. Los videos exhiben el interior y el exterior de la aeronave, además de los sellos de evidencia colocados por el FBI tras asegurarla.

La donación fue formalizada por la oficina de campo del FBI en El Paso, Texas. El avión, valuado en alrededor de 650 mil dólares, permanecerá en exhibición durante dos años bajo un Memorando de Entendimiento, con la posibilidad de que el museo lo conserve al concluir el acuerdo.

La institución explicó que la exhibición busca ilustrar el uso de aeronaves en operaciones del crimen organizado.

El aparato no puede venderse ni operar en territorio estadounidense: se trata de un Beechcraft King Air de 1976 modificado con pintura para aparentar un modelo más reciente, con la matrícula clonada de otra aeronave y los números de serie de sus piezas borrados o alterados antes de aterrizar.

El informe de decomiso del FBI atribuye la propiedad del avión tanto a Zambada García como a Guzmán López, detenido el mismo día en el aeropuerto de Santa Teresa.

La llegada de ambos a Estados Unidos detonó la ruptura interna del Cártel de Sinaloa entre la facción de Los Chapitos y La Mayiza, un conflicto que desde septiembre de 2024 ha dejado una prolongada oleada de homicidios, desapariciones y desplazamientos en Sinaloa, con episodios como el rescate de un secuestrado ligado a Los Chapitos en Culiacán y detenciones de operadores con armamento de alto poder en Mazatlán.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 ante una corte federal de Brooklyn por cargos de narcotráfico y crimen organizado, y ofreció una disculpa pública en la que reconoció el daño causado por las drogas. Su audiencia de sentencia, aplazada en tres ocasiones, quedó fijada para el 20 de julio de 2026; la de Guzmán López está prevista para el 31 de agosto.

En paralelo, la Fiscalía General de la República ha solicitado a las autoridades estadounidenses información aeronáutica, datos técnicos del avión y registros migratorios del vuelo, sin que hasta ahora se haya confirmado la entrega completa de esa documentación.

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