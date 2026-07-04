Canal pluvial evita inundaciones en Villas de Santiago tras lluvias

Brigadas municipales retiraron los residuos que obstruían rejillas y torrenteras en el cruce de Portal de la Alegría y Paseo de Pascual Alcocer

Felifer Macías camina por una calle mojada durante la supervisión nocturna en Villas de Santiago

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, recorre la zona atendida por las lluvias en la colonia Villas de Santiago.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 4 de julio de 2026.- El canal pluvial construido hace unos meses en Portal de la Alegría condujo el agua de las lluvias registradas la tarde de este día en la colonia Villas de Santiago y evitó inundaciones en una zona que antes registraba afectaciones constantes, tras la supervisión encabezada por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.

Autoridades municipales observan un canal pluvial durante la supervisi\u00f3n nocturna bajo la lluvia Personal municipal y de Protección Civil revisa el funcionamiento del canal pluvial en el recorrido nocturno por Villas de Santiago. rotativo.com.mx

Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y la Delegación Epigmenio González retiraron la basura que obstruyó rejillas y torrenteras en el cruce de Portal de la Alegría y Paseo de Pascual Alcocer. Entre jueves y viernes se recogieron decenas de kilos de residuos que impedían el flujo del agua.

Felifer Mac\u00edas conversa con una vecina y personal de Protecci\u00f3n Civil durante la supervisi\u00f3n nocturna Felifer Macías dialoga con habitantes y personal de Protección Civil durante la supervisión en Villas de Santiago. rotativo.com.mx

El Municipio reforzará las labores de limpieza y desazolve en la zona con maquinaria especializada para conservar la infraestructura pluvial y reducir riesgos durante la temporada.

Felifer Mac\u00edas camina acompa\u00f1ado de personal municipal por una calle mojada durante el recorrido Felifer Macías realiza un recorrido junto a personal municipal por las calles de Villas de Santiago tras las lluvias. rotativo.com.mx

“Una bolsa de basura que no tires, un tiliche que no tires en vía pública puede hacer la diferencia de que una colonia no se encharque y no se inunde”, señaló Macías, quien pidió a la ciudadanía no arrojar residuos ni escombro en la vía pública porque pueden bloquear el drenaje y provocar encharcamientos.

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez, pidió no cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de canales, drenes y cárcamos durante las lluvias, y reportar cualquier riesgo o emergencia al 911 o al 070.

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