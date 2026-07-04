Santiago de Querétaro, Querétaro, 4 de julio de 2026.- El canal pluvial construido hace unos meses en Portal de la Alegría condujo el agua de las lluvias registradas la tarde de este día en la colonia Villas de Santiago y evitó inundaciones en una zona que antes registraba afectaciones constantes, tras la supervisión encabezada por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.
Personal municipal y de Protección Civil revisa el funcionamiento del canal pluvial en el recorrido nocturno por Villas de Santiago. rotativo.com.mx
Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y la Delegación Epigmenio González retiraron la basura que obstruyó rejillas y torrenteras en el cruce de Portal de la Alegría y Paseo de Pascual Alcocer. Entre jueves y viernes se recogieron decenas de kilos de residuos que impedían el flujo del agua.
Felifer Macías dialoga con habitantes y personal de Protección Civil durante la supervisión en Villas de Santiago. rotativo.com.mx
El Municipio reforzará las labores de limpieza y desazolve en la zona con maquinaria especializada para conservar la infraestructura pluvial y reducir riesgos durante la temporada.
Felifer Macías realiza un recorrido junto a personal municipal por las calles de Villas de Santiago tras las lluvias. rotativo.com.mx
“Una bolsa de basura que no tires, un tiliche que no tires en vía pública puede hacer la diferencia de que una colonia no se encharque y no se inunde”, señaló Macías, quien pidió a la ciudadanía no arrojar residuos ni escombro en la vía pública porque pueden bloquear el drenaje y provocar encharcamientos.
El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez, pidió no cruzar corrientes de agua, mantenerse alejado de canales, drenes y cárcamos durante las lluvias, y reportar cualquier riesgo o emergencia al 911 o al 070.