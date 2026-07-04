Querétaro, 4 de julio de 2026.- El director de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, llamó a la población a celebrar los partidos del Mundial 2026 sin subir a estructuras urbanas ni lanzar personas al aire, prácticas que calificó como de riesgo elevado.
El funcionario explicó que postes, candelabros, fuentes, semáforos y letreros no están hechos para soportar el peso de personas ni para transitar o sostenerse sobre ellos, por lo que treparlos puede derivar en caídas y lesiones graves.
Recordó que una persona que cayó de un semáforo durante festejos recientes quedó registrada en video, sin que se reportaran complicaciones mayores.
Sobre la costumbre de aventar personas al aire e intentar atraparlas, advirtió que el peso, la inercia del lanzamiento y factores como el sudor, la lluvia o la ropa pueden provocar un mal agarre y una caída directa contra el piso.
Señaló que esta práctica ha ocasionado lesiones en la columna y en la cabeza en otras ciudades, y que en el partido anterior en Querétaro una persona resultó lesionada con una herida en la cabeza por esa causa.
Ramírez Santana pidió festejar con responsabilidad y conciencia, cuidando la integridad propia y la de terceros, así como los bienes materiales, sin importar el resultado de los encuentros. Adelantó que Protección Civil emitirá recomendaciones adicionales conforme avancen las jornadas mundialistas.
Las autoridades municipales y estatales han sostenido operativos coordinados en torno a las actividades del Mundial en la capital, incluida la venta de alcohol en los eventos de la sede.