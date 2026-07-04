Protección Civil pide festejar el Mundial sin subir a estructuras ni lanzar personas

El director municipal advirtió que trepar a postes, semáforos o fuentes y lanzar personas al aire representa un riesgo elevado de lesiones graves

Una persona es lanzada al aire entre asistentes durante un festejo, bajo una carpa con banderas de varios países

La práctica de lanzar personas al aire, visible en la imagen, es la que Protección Civil municipal calificó de riesgo elevado; en el partido anterior una persona resultó lesionada por hacerlo.

Foto: Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de julio de 2026.- El director de Protección Civil del municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, llamó a la población a celebrar los partidos del Mundial 2026 sin subir a estructuras urbanas ni lanzar personas al aire, prácticas que calificó como de riesgo elevado.

El funcionario explicó que postes, candelabros, fuentes, semáforos y letreros no están hechos para soportar el peso de personas ni para transitar o sostenerse sobre ellos, por lo que treparlos puede derivar en caídas y lesiones graves.

Recordó que una persona que cayó de un semáforo durante festejos recientes quedó registrada en video, sin que se reportaran complicaciones mayores.

Sobre la costumbre de aventar personas al aire e intentar atraparlas, advirtió que el peso, la inercia del lanzamiento y factores como el sudor, la lluvia o la ropa pueden provocar un mal agarre y una caída directa contra el piso.

Señaló que esta práctica ha ocasionado lesiones en la columna y en la cabeza en otras ciudades, y que en el partido anterior en Querétaro una persona resultó lesionada con una herida en la cabeza por esa causa.

Ramírez Santana pidió festejar con responsabilidad y conciencia, cuidando la integridad propia y la de terceros, así como los bienes materiales, sin importar el resultado de los encuentros. Adelantó que Protección Civil emitirá recomendaciones adicionales conforme avancen las jornadas mundialistas.

Las autoridades municipales y estatales han sostenido operativos coordinados en torno a las actividades del Mundial en la capital, incluida la venta de alcohol en los eventos de la sede.

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