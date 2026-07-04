Querétaro, 3 de julio de 2026.- El drenaje sanitario, la red de agua potable y los sanitarios del mercado Escobedo serán renovados por completo con una inversión municipal de 20.9 millones de pesos, en la primera intervención de fondo a la infraestructura hidráulica del centro de abasto más grande de la capital.
El presidente municipal Felifer Macías supervisó el arranque de los trabajos en el inmueble, ubicado en la delegación Centro Histórico, que atiende en promedio a cinco mil personas al día y a entre ocho mil y 10 mil visitantes durante los fines de semana. El municipio estima que la obra beneficiará a más de 160 mil usuarios y locatarios.
Cuadrillas realizan trabajos de instalación hidráulica y sanitaria en un pasillo del mercado Escobedo durante la rehabilitación. rotativo.com.mx
El proyecto contempla la sustitución del drenaje sanitario, la modernización de la red de agua potable, el sistema de canalización pluvial y la rehabilitación de los módulos sanitarios, ejes que concentran las deficiencias acumuladas en el funcionamiento diario del mercado.
“Estamos en el mercado Escobedo, sin duda el mercado más grande de nuestra ciudad, y ya también de muchísimos años (…) hoy me da muchísimo gusto anunciar que ya estamos en los trabajos de drenaje sanitario, agua potable y drenaje pluvial, también la rehabilitación de los sanitarios aquí en el mercado Escobedo”, expresó el alcalde durante el recorrido.
El alcalde recorre con un locatario la zanja abierta para la instalación de tubería en un pasillo del mercado Escobedo. rotativo.com.mx
En materia de drenaje sanitario se instalarán mil 969 metros de tubería de PVC reforzado y 216 metros de tubería adicional, junto con 83 registros sanitarios y 183 trampas de grasa. La red de agua potable sumará mil 133 metros de tubería de PVC hidráulico, mientras que el drenaje pluvial recibirá 147 metros de tubería.
Los módulos sanitarios se renovarán con 250 metros cuadrados de azulejo, cinco barras con dos lavamanos tipo lavadero, 20 lámparas a prueba de vapor, 55 metros cuadrados de mamparas de herrería, 38 inodoros con tanque y taza y tres mingitorios de acero inoxidable.
Cuadrillas realizan trabajos de instalaci\u00f3n hidr\u00e1ulica y sanitaria en un pasillo del mercado Escobedo durante la rehabilitaci\u00f3n. rotativo.com.mx
Macías indicó que la obra se ejecuta en coordinación con los comerciantes para reducir las afectaciones a su actividad diaria y permitir que el mercado mantenga su operación habitual mientras avanzan los trabajos.
La obra de drenaje avanza por los pasillos del mercado Escobedo, que mantiene su operación mientras se ejecutan los trabajos. rotativo.com.mx
La intervención se suma a otras acciones de infraestructura hidráulica que el municipio ha desplegado en la capital, como las obras del Dren Peñuelas frente al riesgo de inundaciones. El alcalde ha vinculado ese tipo de trabajos a la labor de las cuadrillas operativas municipales.