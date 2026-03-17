Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Un paquete de obras hidráulicas con inversión superior a 400 millones de pesos avanza en la cuenca de Peñuelas, una de las zonas más afectadas por las lluvias de agosto de 2025 en la capital queretana.

La pieza central del proyecto es un nuevo dren con cajones de 5.10 metros de altura y 6.6 metros de ancho, que duplicará la capacidad de desfogue y busca reducir entre 60 y 70 por ciento el riesgo de afectaciones para la temporada de lluvias de 2026.

El desbordamiento del dren anterior —con una sección de apenas tres metros de ancho— arrastró lodo, rocas y materiales hacia viviendas durante el temporal del año pasado. Ahora, el municipio destina 210 millones de pesos en la construcción del nuevo canal, mientras que el gobierno estatal complementa la estrategia con el Bordo Cuates II, la rehabilitación del Bordo Cuates I y trabajos en el bordo Benito Juárez para regular el flujo hídrico en distintas cuencas.

Cajones de 5.10 metros de altura del nuevo dren pluvial que duplicará la capacidad de desfogue en la cuenca de Peñuelas. rotativo.com.mx

"Estamos dentro de lo que será el nuevo Dren Peñuelas, una obra que incrementa la captación y reduce la velocidad del agua", señaló el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, durante un recorrido por la calle Obreros. La intervención contempla también la sustitución de redes de servicios básicos a lo largo de la vialidad.

En paralelo al dren, se ejecutan más de mil 200 metros lineales de drenaje sanitario con dos líneas —una de conducción general y otra para descargas domiciliarias— desde la zona de Cocineros hasta inmediaciones de Peñuelas. También se reemplazan más de mil 300 metros lineales de red de agua potable debido a fugas en la infraestructura anterior; el margen poniente reporta ya un avance del 100 por ciento en ambas redes.

Vialidad de cuatro carriles y beneficio directo a viviendas en Peñuelas

El secretario de Obras Públicas municipal, Francisco Villegas, explicó que la nueva infraestructura permitirá que el agua fluya de manera controlada y llegue con menor velocidad a puntos como el bordo Benito Juárez. "Lo que se está cuidando son vidas", precisó, al reconocer que la ejecución genera molestias temporales para los vecinos.

Cajones de 5.10 metros de altura del nuevo dren pluvial que duplicará la capacidad de desfogue en la cuenca de Peñuelas. rotativo.com.mx

Una vez concluidos los cajones, la intervención continuará en el lado oriente, donde viviendas que utilizaban puentes para cruzar el antiguo dren serán beneficiadas al quedar la vialidad a nivel de sus accesos. El proyecto contempla cubrir completamente el canal para habilitar una vialidad de cuatro carriles con espacios de esparcimiento.

¿Cuándo estarán listas las obras hidráulicas en Peñuelas?

Las autoridades municipales no precisaron una fecha de conclusión, aunque indicaron que los trabajos buscan estar operativos antes de la temporada de lluvias de 2026. La inversión de 210 millones de pesos del municipio se suma a los recursos estatales destinados a infraestructura complementaria en distintas cuencas de la capital queretana.