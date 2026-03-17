Nuevo Dren Peñuelas reducirá hasta 70% el riesgo por lluvias en Querétaro

Municipio destina 210 mdp para construir nuevo dren con cajones de más de 5 metros de altura en cuenca de Peñuelas.

Obras de construcción del nuevo Dren Peñuelas en Querétaro con cajones de concreto para prevenir inundaciones por lluvias

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, recorre las obras del nuevo Dren Peñuelas en la calle Obreros.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 17, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 17 de marzo de 2026. —Un paquete de obras hidráulicas con inversión superior a 400 millones de pesos avanza en la cuenca de Peñuelas, una de las zonas más afectadas por las lluvias de agosto de 2025 en la capital queretana.

La pieza central del proyecto es un nuevo dren con cajones de 5.10 metros de altura y 6.6 metros de ancho, que duplicará la capacidad de desfogue y busca reducir entre 60 y 70 por ciento el riesgo de afectaciones para la temporada de lluvias de 2026.

El desbordamiento del dren anterior —con una sección de apenas tres metros de ancho— arrastró lodo, rocas y materiales hacia viviendas durante el temporal del año pasado. Ahora, el municipio destina 210 millones de pesos en la construcción del nuevo canal, mientras que el gobierno estatal complementa la estrategia con el Bordo Cuates II, la rehabilitación del Bordo Cuates I y trabajos en el bordo Benito Juárez para regular el flujo hídrico en distintas cuencas.

Obras de construcci\u00f3n del nuevo Dren Pe\u00f1uelas en Quer\u00e9taro con cajones de concreto para prevenir inundaciones por lluvias Cajones de 5.10 metros de altura del nuevo dren pluvial que duplicará la capacidad de desfogue en la cuenca de Peñuelas. rotativo.com.mx

"Estamos dentro de lo que será el nuevo Dren Peñuelas, una obra que incrementa la captación y reduce la velocidad del agua", señaló el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, durante un recorrido por la calle Obreros. La intervención contempla también la sustitución de redes de servicios básicos a lo largo de la vialidad.

En paralelo al dren, se ejecutan más de mil 200 metros lineales de drenaje sanitario con dos líneas —una de conducción general y otra para descargas domiciliarias— desde la zona de Cocineros hasta inmediaciones de Peñuelas. También se reemplazan más de mil 300 metros lineales de red de agua potable debido a fugas en la infraestructura anterior; el margen poniente reporta ya un avance del 100 por ciento en ambas redes.

Vialidad de cuatro carriles y beneficio directo a viviendas en Peñuelas

El secretario de Obras Públicas municipal, Francisco Villegas, explicó que la nueva infraestructura permitirá que el agua fluya de manera controlada y llegue con menor velocidad a puntos como el bordo Benito Juárez. "Lo que se está cuidando son vidas", precisó, al reconocer que la ejecución genera molestias temporales para los vecinos.

Obras de construcci\u00f3n del nuevo Dren Pe\u00f1uelas en Quer\u00e9taro con cajones de concreto para prevenir inundaciones por lluvias Cajones de 5.10 metros de altura del nuevo dren pluvial que duplicará la capacidad de desfogue en la cuenca de Peñuelas. rotativo.com.mx

Una vez concluidos los cajones, la intervención continuará en el lado oriente, donde viviendas que utilizaban puentes para cruzar el antiguo dren serán beneficiadas al quedar la vialidad a nivel de sus accesos. El proyecto contempla cubrir completamente el canal para habilitar una vialidad de cuatro carriles con espacios de esparcimiento.

¿Cuándo estarán listas las obras hidráulicas en Peñuelas?

Las autoridades municipales no precisaron una fecha de conclusión, aunque indicaron que los trabajos buscan estar operativos antes de la temporada de lluvias de 2026. La inversión de 210 millones de pesos del municipio se suma a los recursos estatales destinados a infraestructura complementaria en distintas cuencas de la capital queretana.

gobiernoobras publicasinfraestructurafelifer macias

Reciente

Planta de Kimberly-Clark en San Juan del Río donde joven trabajador murió al caer en maquinaria durante turno nocturno en accidente laboral
San Juan del Río

Muere trabajador de turno nocturno prensado en máquina de Kimberly-Clark

Compañeros de la planta lamentaron el accidente mientras la empresa guardó silencio sobre lo ocurrido.

Zona del mercado 5 de Mayo en San Juan del Río donde se proyecta construcción de nueva infraestructura comercial
San Juan del Río

Mercado 5 de Mayo en San Juan del Río costará entre 30 y 40 mdp

El presidente municipal confirma el proyecto en cartera para 2026-2027, pero advierte que depende del ejercicio presupuestal.

Diputadas del Congreso de Querétaro presentan iniciativa de ley de agua con colectivos ambientalistas en rueda de prensa, Querétaro 2026
Legislatura

Diputadas presentan ley de agua en Querétaro para garantizar 100 litros diarios por persona

Legisladoras y colectivos impulsan iniciativa que duplica el mínimo vital y prioriza el acceso humano sobre otros usos.

Estudiantes de telesecundaria en comunidad Loma Linda, San Juan del R\u00edo, donde el gobierno de Quer\u00e9taro construir\u00e1 un arcotecho con inversi\u00f3n de 6 millones de pesos
San Juan del Río

Inversión de 6 mdp moderniza planteles educativos en San Juan del Río

Administración estatal equipa 59 inmuebles educativos y construirá arcotecho en telesecundaria Luis G. Urbina.