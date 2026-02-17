Coordinación metropolitana reduce incidencia delictiva en Querétaro

Cabildo Metropolitano consolida estrategia conjunta en seguridad, movilidad y ordenamiento urbano.

Presidente municipal de Querétaro Felipe Fernando Macías Olvera durante declaraciones sobre coordinación metropolitana y reducción de incidencia delictiva en Querétaro

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, informó que la coordinación metropolitana ha reducido hasta 20% la incidencia delictiva en la zona conurbada.

Querétaro, 17 de febrero de 2026. — La incidencia delictiva en la zona metropolitana de Querétaro ha registrado una reducción de hasta 20%, resultado de la coordinación entre corporaciones de seguridad impulsada por el Cabildo Metropolitano.

Así lo informó el presidente municipal de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera, quien atribuyó esta baja a la comunicación sin precedentes entre los gobiernos municipales y el Gobierno del Estado en materia de seguridad, movilidad y ordenamiento urbano.

El Cabildo Metropolitano opera como un espacio de coordinación entre los alcaldes de la zona conurbada y el ejecutivo estatal.

Su funcionamiento, que se ha intensificado en los últimos meses, ha generado protocolos conjuntos de respuesta ante situaciones de riesgo y acciones coordinadas para atender irregularidades en distintas demarcaciones.

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) respaldan, según el alcalde, la mejora en la percepción ciudadana sobre seguridad en Querétaro.

"Prácticamente tenemos a la baja la incidencia delictiva de hasta el 20%, esto es porque hay una gran coordinación metropolitana", señaló Macías Olvera al referirse a los resultados registrados en los indicadores más recientes de la ENSU.

El edil capitalino precisó que la comunicación entre cuerpos policiales ha permitido tiempos de respuesta más ágiles ante emergencias y una vigilancia más efectiva en los límites entre municipios, donde históricamente se concentraban vacíos de atención. A su juicio, este esquema de trabajo conjunto no tiene antecedente en la región.

Movilidad y desarrollo urbano, otros ejes del Cabildo Metropolitano en Querétaro

Además de la seguridad, el Cabildo Metropolitano ha impulsado estrategias de movilidad en coordinación con otros municipios, entre ellas rutas gratuitas de transporte escolar.

Macías Olvera indicó que este tema representa uno de los retos pendientes donde aún existe margen para ampliar los resultados obtenidos.

El seguimiento a los desarrollos inmobiliarios también figura en la agenda del organismo, en respuesta a la presión que el crecimiento urbano ejerce sobre la infraestructura vial y los servicios municipales de la zona metropolitana.

"Se espera seguir fortaleciendo el tema de seguridad principalmente; temas de movilidad también sigue siendo un reto donde podemos seguir ampliando los resultados que se han tenido en municipios con el Estado", expresó el alcalde capitalino.

De acuerdo con Macías Olvera, el objetivo para 2026 es consolidar los avances alcanzados y profundizar la colaboración entre los municipios y el Gobierno del Estado, con proyectos que requieren participación conjunta de ambos niveles de gobierno.

