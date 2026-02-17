Querétaro invierte más de 100 mdp en escuelas tras retiro de apoyos federales

Gobierno estatal beneficia al 100% de CETis, Conalep y universidades estatales con programa de intervención educativa.

Escuela de educación media superior beneficiada con inversión en escuelas de Querétaro del programa de intervención educativa estatal

Los 62 centros de cómputo del Colegio de Bachilleres serán actualizados este año.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 17, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 17 de febrero de 2026. — Más de 100 millones de pesos ha destinado el gobierno de Querétaro a la infraestructura de escuelas de educación media superior y superior mediante el programa de intervención educativa, que surgió cuando los apoyos federales concursables dejaron de operar.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, informó que ya fueron beneficiados al 100% todos los CETis, Conalep y universidades estatales que dependen de la entidad.

El programa nació como respuesta directa al cierre de los fondos federales con los que las escuelas financiaban la actualización de sus instalaciones.

Ante el riesgo de que los planteles quedaran sin recursos para mantenimiento, el gobernador Mauricio Kuri ordenó que el estado asumiera la inversión en escuelas de Querétaro de manera directa, explicó la funcionaria.

Soto Obregón detalló que la meta para este año es completar la actualización de los 62 centros de cómputo del Colegio de Bachilleres, estrategia que fue la primera en implementarse dentro del programa. La secretaria confió en que durante 2026 se concluya la totalidad de estos espacios.

Escuelas de tiempo completo se mantienen en Querétaro

Escuela de educaci\u00f3n media superior beneficiada con inversi\u00f3n en escuelas de Quer\u00e9taro del programa de intervenci\u00f3n educativa estatal Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación, informó sobre la inversión de más de 100 mdp. rotativo.com.mx

Además de la intervención educativa, la titular de Educación destacó que las escuelas de tiempo completo continúan operando en la entidad como uno de los programas insignia del gobierno estatal. Este esquema se ha mantenido vigente pese a los ajustes que el modelo ha sufrido a nivel federal.

La funcionaria adelantó que este mismo día acompañaría al gobernador a un evento para entregar resultados del programa de intervención educativa. "Hay muchos resultados que entregar, todo gracias al esfuerzo de los estudiantes y a la voluntad del gobernador", aseguró Soto Obregón.

La inversión acumulada de más de 100 millones de pesos representa el esfuerzo estatal más significativo en infraestructura educativa de nivel medio superior y superior en los últimos años, en un contexto donde los recursos federales para este rubro se redujeron considerablemente.

gobiernoeducaciontecnologia

Reciente

Gobernador Mauricio Kuri González y presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante entrega del programa Contigo Intervención Educativa en el Conalep San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

20.4 mdp en tecnología educativa benefician a planteles de San Juan del Río

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera entregan equipamiento tecnológico y becas internacionales a cinco planteles educativos.

Trabajadores de JAPAM instalan macromedidor digital con sistema de telemetría en pozo de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, programa PRODDER 2025.
San Juan del Río

JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

JAPAM concluye programa PRODDER 2025 con instalación de equipos de monitoreo remoto en 10 pozos del municipio.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante conferencia sobre reforma electoral en San Lázaro, febrero 2026.
México

Kenia López garantiza debate amplio a reforma electoral sin fast track

Diputada presidenta asegura que todas las voces serán escuchadas antes de cualquier cambio al sistema electoral.

Zona de la delegación Felipe Carrillo Puerto en Querétaro donde se contempla el proyecto del teleférico de Querétaro consulta ciudadana
Querétaro

Teleférico de Querétaro sigue en planeación; municipio espera al IEEQ para consulta

Macías Olvera reitera que la consulta será de bajo costo y se realizará conforme a lineamientos electorales.