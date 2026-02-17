Querétaro, 17 de febrero de 2026. — Más de 100 millones de pesos ha destinado el gobierno de Querétaro a la infraestructura de escuelas de educación media superior y superior mediante el programa de intervención educativa, que surgió cuando los apoyos federales concursables dejaron de operar.
La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, informó que ya fueron beneficiados al 100% todos los CETis, Conalep y universidades estatales que dependen de la entidad.
El programa nació como respuesta directa al cierre de los fondos federales con los que las escuelas financiaban la actualización de sus instalaciones.
Ante el riesgo de que los planteles quedaran sin recursos para mantenimiento, el gobernador Mauricio Kuri ordenó que el estado asumiera la inversión en escuelas de Querétaro de manera directa, explicó la funcionaria.
Soto Obregón detalló que la meta para este año es completar la actualización de los 62 centros de cómputo del Colegio de Bachilleres, estrategia que fue la primera en implementarse dentro del programa. La secretaria confió en que durante 2026 se concluya la totalidad de estos espacios.
Escuelas de tiempo completo se mantienen en Querétaro
Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación, informó sobre la inversión de más de 100 mdp. rotativo.com.mx
Además de la intervención educativa, la titular de Educación destacó que las escuelas de tiempo completo continúan operando en la entidad como uno de los programas insignia del gobierno estatal. Este esquema se ha mantenido vigente pese a los ajustes que el modelo ha sufrido a nivel federal.
La funcionaria adelantó que este mismo día acompañaría al gobernador a un evento para entregar resultados del programa de intervención educativa. "Hay muchos resultados que entregar, todo gracias al esfuerzo de los estudiantes y a la voluntad del gobernador", aseguró Soto Obregón.
La inversión acumulada de más de 100 millones de pesos representa el esfuerzo estatal más significativo en infraestructura educativa de nivel medio superior y superior en los últimos años, en un contexto donde los recursos federales para este rubro se redujeron considerablemente.