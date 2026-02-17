7 boxeadores de San Juan del Río avanzan a regional de Olimpiada Nacional 2026

Siete jóvenes de San Juan del Río clasifican a la etapa regional y buscan llegar a finales nacionales el 29 de marzo en el Estado de México.

Boxeadores jóvenes de San Juan del Río durante la etapa estatal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en Querétaro, siete clasificados a la fase regional

Los siete boxeadores sanjuanenses clasificados a la etapa regional posan junto a familiares y entrenadores tras superar la fase estatal en Querétaro.

Martin García Chavero
San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —Siete jóvenes boxeadores de San Juan del Río clasificaron a la etapa regional de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 tras imponerse en la fase estatal del certamen, disputada entre el 6 y el 8 de febrero en la Unidad Deportiva "Plutarco Elías Calles" de la Ciudad de Querétaro.

La siguiente parada para los boxeadores de San Juan del Río en esta Olimpiada Nacional será el 29 de marzo en el Estado de México.

La delegación sanjuanense compitió en dos categorías. En la rama Junior avanzaron María Cruz Mancilla, Ángel Guzmán y David Rodríguez, mientras que en la categoría Juvenil clasificaron Frida Rojo, Nicolás Calvario, Emiliano López y Juan Reséndiz.

Los siete atletas contaron con el respaldo de familiares y amigos durante las jornadas celebradas en la capital queretana.

Boxeadores sanjuanenses van por las finales de la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Con el pase regional asegurado, el objetivo del grupo es superar la fase del 29 de marzo para obtener su clasificación a las finales nacionales y representar a San Juan del Río en la última etapa del certamen más importante del deporte juvenil organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

De lograrlo, los atletas sanjuanenses competirían frente a los mejores prospectos del boxeo amateur de todo el país.

La participación de los siete jóvenes refleja el trabajo de desarrollo deportivo en San Juan del Río, municipio que ha consolidado su presencia en disciplinas de combate dentro de los circuitos estatales y nacionales organizados por CONADE.

Las categorías Junior y Juvenil agrupan a atletas en distintos rangos de edad y peso, lo que amplía las posibilidades de representación municipal en las finales nacionales.

