Querétaro, 16 de febrero de 2026. —El proyecto para habilitar una Bicivía recreativa sobre la avenida Bernardo Quintana se encuentra en pausa, confirmó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

El alcalde explicó que la administración concentra actualmente sus recursos y esfuerzos en seguridad vial para ciclistas y peatones, antes de impulsar nuevas iniciativas recreativas a gran escala.

La propuesta de la Bicivía recreativa sobre Bernardo Quintana generó expectativa entre colectivos ciclistas y organizaciones de movilidad en la capital queretana.

Sin embargo, el municipio decidió reorientar sus prioridades hacia la construcción de cruces seguros en Querétaro en distintos puntos de la ciudad, un esquema que ya se implementó en la zona de Los Arcos.

"Por ahora está en stand-by esta idea. Tenemos ahorita otras prioridades que nos están enfocando el tiempo, el esfuerzo y el recurso", indicó Macías Olvera.

El edil precisó que su prioridad actual es garantizar condiciones seguras para quienes se desplazan en bicicleta o a pie por las vialidades de la capital.

En sustitución del proyecto recreativo, el municipio diseña un plan de inversión para ampliar la red de cruces pacificados en avenidas con alto flujo vehicular.

"Así como también ya pacificamos el cruce de Los Arcos y otras avenidas, vamos a pacificar también otros cruces", detalló el alcalde sobre la estrategia de seguridad vial en Querétaro.

Bici recreativa dominical continúa mientras Bicivía queda en espera

Pese a la pausa del proyecto sobre Bernardo Quintana, las actividades recreativas existentes se mantienen sin cambios. La bici recreativa dominical que coordina la Secretaría del Deporte municipal sigue operando con normalidad, según confirmó Macías Olvera.

El alcalde reiteró que el enfoque de su administración apunta a fortalecer el uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte seguro, más que a impulsar eventos de esparcimiento aislados.

La estrategia de cruces seguros busca reducir los puntos de conflicto entre ciclistas, peatones y vehículos motorizados en las vialidades principales de Querétaro.