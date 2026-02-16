San Juan del Río, 16 de febrero de 2026. — Más de 15 mil personas han recibido atención directa en el centro de atención municipal instalado en la Ex Hacienda Cerro Gordo, ubicada en la zona oriente de San Juan del Río, donde operan dependencias como el Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Finanzas con servicios de caja para pago de predial, informó Roberto Jiménez, titular de la Secretaría del Centro de Atención Municipal.
El inmueble histórico fue habilitado hace un año por instrucción del presidente municipal para acercar servicios gubernamentales a los habitantes de la zona oriente, una de las áreas con mayor densidad poblacional del municipio.
Antes de su apertura, los residentes de comunidades como Santa Cruz Nieto, Paso de Mata y Rancho del Medio debían trasladarse hasta el centro de la ciudad para realizar trámites.
"Estamos atendiendo a toda la problemática de la zona oriente", explicó Jiménez, quien precisó que el centro funciona de manera coordinada con la oficina de la avenida Juárez. Las gestiones abarcan desde la recepción de solicitudes hasta la canalización completa y resolución de cada caso.
El funcionario estimó que el centro de atención municipal en San Juan del Río da servicio a cerca del 48 por ciento de la población del municipio, ya que también acuden habitantes de comunidades rurales aledañas. Juan Manuel guillermoprieto funge como coordinador del espacio.
JAPAM y más dependencias llegarán a Ex Hacienda Cerro Gordo
Una vez que concluya la rehabilitación del recinto, se sumarán los servicios de JAPAM, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, lo que permitirá a los vecinos de la zona oriente de San Juan del Río realizar prácticamente todos sus trámites sin desplazarse al centro de la ciudad.
La Ex Hacienda Cerro Gordo también se ha convertido en sede para bodas civiles, con más de 40 ceremonias realizadas hasta el momento.
Jiménez Salinas señaló que la arquitectura del lugar atrae a los ciudadanos para fotografías y eventos, lo que suma un componente turístico a las instalaciones del centro de atención.
El titular invitó a la población a acercarse al espacio para conocer los servicios disponibles y realizar gestiones directas sin necesidad de trasladarse a otras oficinas municipales.