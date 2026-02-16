Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro

Roberto Jiménez, titular del Centro de Atención Municipal, informó que más de 15 mil personas han sido atendidas en la Ex Hacienda Cerro Gordo.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 16 de febrero de 2026. — Más de 15 mil personas han recibido atención directa en el centro de atención municipal instalado en la Ex Hacienda Cerro Gordo, ubicada en la zona oriente de San Juan del Río, donde operan dependencias como el Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Finanzas con servicios de caja para pago de predial, informó Roberto Jiménez, titular de la Secretaría del Centro de Atención Municipal.

El inmueble histórico fue habilitado hace un año por instrucción del presidente municipal para acercar servicios gubernamentales a los habitantes de la zona oriente, una de las áreas con mayor densidad poblacional del municipio.

Antes de su apertura, los residentes de comunidades como Santa Cruz Nieto, Paso de Mata y Rancho del Medio debían trasladarse hasta el centro de la ciudad para realizar trámites.

"Estamos atendiendo a toda la problemática de la zona oriente", explicó Jiménez, quien precisó que el centro funciona de manera coordinada con la oficina de la avenida Juárez. Las gestiones abarcan desde la recepción de solicitudes hasta la canalización completa y resolución de cada caso.

El funcionario estimó que el centro de atención municipal en San Juan del Río da servicio a cerca del 48 por ciento de la población del municipio, ya que también acuden habitantes de comunidades rurales aledañas. Juan Manuel guillermoprieto funge como coordinador del espacio.

JAPAM y más dependencias llegarán a Ex Hacienda Cerro Gordo

Una vez que concluya la rehabilitación del recinto, se sumarán los servicios de JAPAM, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, lo que permitirá a los vecinos de la zona oriente de San Juan del Río realizar prácticamente todos sus trámites sin desplazarse al centro de la ciudad.

La Ex Hacienda Cerro Gordo también se ha convertido en sede para bodas civiles, con más de 40 ceremonias realizadas hasta el momento.

Jiménez Salinas señaló que la arquitectura del lugar atrae a los ciudadanos para fotografías y eventos, lo que suma un componente turístico a las instalaciones del centro de atención.

El titular invitó a la población a acercarse al espacio para conocer los servicios disponibles y realizar gestiones directas sin necesidad de trasladarse a otras oficinas municipales.

