Querétaro, 5 de febrero de 2026. — La Constitución mexicana atraviesa una nueva etapa en la que reconoce plenamente la diversidad del país y amplía derechos fundamentales para sectores históricamente excluidos, aseguró Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante su mensaje con motivo del 109º aniversario de la promulgación de la Carta Magna, el ministro señaló que reformas recientes en materia indígena, de igualdad y judicial redefinen la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en un periodo de transformaciones constitucionales significativas en México, particularmente tras la reforma judicial de 2024 que modificó la estructura del Poder Judicial y generó amplio debate público.

Aguilar Ortiz, quien asumió la presidencia de la SCJN en el marco de este nuevo modelo, ofreció un balance que vincula las reformas recientes con la tradición constitucional del país.

Entre los cambios más relevantes, el ministro mencionó la reforma constitucional de 2024 que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, un hecho que calificó como sin precedentes.

Precisó que este cambio será acompañado por una ley general que garantice su implementación efectiva.

Aguilar Ortiz también resaltó la reforma sobre igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la cual busca que la equidad trascienda todos los ámbitos de la vida pública y privada. A su juicio, estos avances representan una Constitución que recupera su vocación democrática y su sentido social original.

Reformas recientes redefinen justicia constitucional en México

El presidente de la Corte realizó un repaso histórico para contextualizar el momento actual. Recordó que la Constitución de 1824 se centró en consolidar la independencia, la de 1857 fortaleció la división de poderes y la de 1917 respondió a las demandas sociales surgidas de la Revolución al incluir derechos obreros y campesinos.

"La Constitución abraza a los pueblos indígenas y afromexicanos, respalda los anhelos individuales y colectivos", indicó el ministro durante la ceremonia. Añadió que la reforma judicial "puso fin a la época en que la justicia era para unos cuantos".

Respecto al Poder Judicial, Aguilar Ortiz sostuvo que la reforma abre paso a una institución con mayor legitimidad social, basada en principios de transparencia, diálogo, autonomía e independencia. El objetivo, enfatizó, es construir una justicia más accesible para toda la población, cercana a la ciudadanía y con un enfoque que priorice el bienestar compartido.

Con más de un siglo de vigencia, la Constitución de 1917 ha sido reformada en cientos de ocasiones, aunque las modificaciones más recientes —en materia indígena, de género y judicial— representan, según el presidente de la SCJN, un cambio cualitativo que actualiza el pacto social mexicano.