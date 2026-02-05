Los Ángeles, California — 5 de febrero de 2026.- La cantautora Yetsi lanzó Sin Traductor, un álbum de siete canciones que fusiona R&B, soul, pop alternativo y toques de funk para contar una historia de amor, migración emocional y fantasía ambientada en Miami.

El disco incluye colaboraciones con Samy Hawk y Mijita, además de tres sencillos previamente estrenados que prepararon el camino hacia este proyecto integral.

El álbum de Yetsi Sin Traductor se presenta como un relato completo, una suerte de comedia romántica musical. Tres temas ya habían circulado antes del lanzamiento: "Tropicana" con Samy Hawk, "Vibin'" y "Que te vaya bien".

Las canciones inéditas —"No Voy a Trabajar" junto a Mijita, "Quererte a Ti" y "San Juan"— amplían la narrativa emocional del disco y completan el arco de una mujer que llega a Miami convencida de que todo es posible.

Entre palmeras, promesas y escenarios casi cinematográficos, la historia avanza por los altos y bajos de una relación amorosa observada desde una mirada consciente y ligeramente irónica. Las letras hablan del amor sin rodeos, pero con una sonrisa cómplice. Yetsi construye un personaje artístico que se permite sentirlo todo —querer, esperar, insistir, exagerar— y al mismo tiempo mirarse a sí misma con lo que ella define como humor emocional: serio sin ser solemne, ligero sin ser superficial.

Propuesta sonora de Yetsi en Sin Traductor

En lo musical, el álbum se apoya en el R&B y el soul con una sensibilidad alternativa y contemporánea. Los matices de funk aparecen como acentos que refuerzan el groove sin dominar la paleta sonora. La producción prioriza la emoción y la identidad artística por encima de fórmulas predecibles, logrando un equilibrio entre lo bailable y lo introspectivo.

Este lanzamiento marca una nueva etapa creativa para la cantautora, quien se aleja de la presión comercial para construir una propuesta más personal y con carácter propio. Sin Traductor no busca traducción, según Yetsi, porque se expresa en el idioma universal de las emociones: enamorarse, idealizar, creer, reírse de uno mismo y seguir apostando por el amor con groove y sensibilidad soul.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales.