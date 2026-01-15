México, 15 de enero de 2026. — La actriz ganadora del Oscar Goldie Hawn afirmó que su hija, la estrella de Hollywood Kate Hudson, desarrolló su talento actoral gracias al instinto y al entorno artístico en el que creció dentro de una familia dedicada al cine.
En declaraciones a la revista People, Hawn, de 80 años, explicó que crecer rodeada de actores, rodajes y dinámicas creativas influyó directamente en la manera en que Hudson aprendió a actuar, informó Yahoo Movies Canada.
Goldie Hawn y Kate Hudson durante un evento en Hollywood. La actriz explicó cómo su hija desarrolló su talento actoral al crecer dentro de una familia de cine. Foto: Getty Images.
La intérprete de Flor de Cactus y pareja de Kurt Russell desde 1983 señaló que su hija no aprendió a actuar en un aula, sino observando cómo se comportaban los profesionales del cine que la rodeaban.
“Es instinto, no aprendizaje formal”, explicó Goldie Hawn.
“Ves cómo viven y trabajan las personas que hacen películas, y eso se queda contigo”.
Kate Hudson es hija de Hawn y del músico Bill Hudson, pero fue criada principalmente por su madre y Kurt Russell, a quien siempre ha considerado su figura paterna.
También forma parte de una de las familias más conocidas de Hollywood, junto a sus hermanos actores Oliver Hudson y Wyatt Russell.
Kate Hudson y su entorno artístico en Hollywood
Hawn explicó que crecer en una casa donde se hablaba de cine, guiones y rodajes generó una comprensión natural del oficio en su hija.
“Katie proviene de dos personas que hacen películas. Aprendes viendo cómo nos comportamos”, afirmó.
Ese entorno creativo también se refleja en los nietos de Hawn, Ryder y Bingham, hijos de Kate Hudson, quienes muestran rasgos y actitudes similares a otros miembros de la familia.
Goldie Hawn y Kurt Russell, una de las parejas más duraderas de Hollywood. Foto: Getty Images.
La carrera de Kate Hudson
Kate Hudson alcanzó fama internacional en el año 2000 con su interpretación de Penny Lane en Almost Famous, dirigida por Cameron Crowe, por la que ganó un Globo de Oro y fue nominada al Oscar.
Desde entonces ha protagonizado películas exitosas como:
- Cómo perder a un chico en 10 días
- Guerra de novias
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
Su carisma, presencia en pantalla y naturalidad la han convertido en una de las actrices más reconocidas de su generación en Hollywood.
Hudson ha reconocido en diversas entrevistas la influencia de su madre:
“Mi madre es la persona de la que más he aprendido”.
Un legado más allá del cine
Además de su carrera, Goldie Hawn dirige The Hawn Foundation, dedicada al bienestar emocional y educación infantil. Kate Hudson forma parte de su consejo, continuando el legado familiar fuera de la pantalla.