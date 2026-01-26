San Juan del Río — 26 de enero de 2026. — El gobierno municipal mantiene coordinación permanente con la Guardia Nacional para reforzar operativos de seguridad en el territorio. El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostuvo reuniones con el general Alfredo Salgado, comisario jefe de la corporación federal en Querétaro, para atender proyectos de prevención del delito y consolidar la presencia de la Compañía 95 en la demarcación.
La administración local trabaja en conjunto con la Guardia Nacional mediante gestiones que fortalecen la infraestructura de seguridad en el municipio. La corporación federal cuenta con instalaciones a pie de carretera donde opera la Compañía 95, antes identificada como Compañía 161, bajo el mando del capitán Josué.
"Agradezco a la Guardia Nacional que ponga la vista en el municipio siempre para reforzar. Tenemos infraestructura muy importante y estamos atendiendo gestiones que están haciendo con nosotros", explicó Cabrera Valencia durante su gira de trabajo por San Sebastián de las Barrancas Norte.
El mandatario municipal destacó que las reuniones con el general Salgado abordan proyectos y proyecciones de crecimiento en materia de prevención. "Hay algunas peticiones pero los detalles los tiene la Guardia Nacional San Juan del Río. Estamos coordinando para defender y cuidar la demarcación", precisó.
Mesa de Paz regional coordina nuevos consejos de seguridad en Querétaro
El gobierno federal implementa reformas a la ley en materia de seguridad que fortalecen la Mesa de Paz regional, antes conocida como Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz. Las modificaciones otorgan mayores atribuciones a las autoridades municipales que presiden estos espacios de coordinación interinstitucional en Querétaro.
La nueva estructura incluye la conformación de consejos de seguridad en cada región del estado. San Juan del Río pertenece a la Región 5 junto con los municipios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo, donde próximamente se instalarán consejos de participación ciudadana adicionales.
¿Qué municipios integran la Región 5 de seguridad en Querétaro?
La Región 5 de seguridad comprende cuatro municipios: San Juan del Río como cabecera regional, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo. Esta demarcación operará bajo la nueva estructura de la Mesa de Paz con consejos de participación ciudadana que se instalarán próximamente.
La estrategia de coordinación entre el gobierno municipal y la Guardia Nacional forma parte del compromiso de la administración para entregar resultados en seguridad pública. "Lo más importante es entregar resultados. Se tiene que seguir reforzando la seguridad de la mano con cultura, deporte, recreación y desarrollo social", concluyó Cabrera Valencia.