El comportamiento del chile serrano contrasta con productos como la zanahoria, que experimentó un incremento del 30 por ciento en su valor comercial. Villegas precisó que el tubérculo cerró 2025 entre 200 y 220 pesos la caja y mantiene tendencia al alza durante las primeras semanas del año por factores de producción estacional.

Comerciantes de Xentral de Abastos San Juan del Río ofrecen canasta amplia de verduras y frutas con abasto directo de productores regionales para reducir costos de intermediación. rotativo.com.mx

La Xentral de Abastos San Juan del Río compite directamente con la Central de Abastos de Querétaro mediante una estrategia de precios diferenciados.

El jitomate ejemplifica esta dinámica: mientras en la capital estatal se cotiza en 14 pesos el kilogramo, en el mercado sanjuanense se ofrece en 10 pesos, generando una diferencia de cuatro pesos que atrae compradores de municipios circunvecinos.

Comerciantes de Xentral de Abastos San Juan del Río consolidan operación

Un segundo locatario, quien prefirió mantener su anonimato, reveló que el mercado cumple cuatro años de operación con crecimiento sostenido. "El año pasado empezó a tener un mayor movimiento", declaró al describir el flujo creciente de compradores mayoristas y minoristas que acuden desde primera hora de la mañana.

La estructura comercial de la Xentral de Abastos San Juan del Río permite márgenes reducidos entre mayoreo y menudeo. Villegas explicó que el diferencial oscila entre dos y cinco pesos por kilogramo sobre el precio base, facilitando el acceso tanto a comerciantes establecidos como a consumidores finales que arriban después de las 9:00 horas.

El limón presenta variaciones significativas en su cotización. El producto en presentación de caja de 20 kilogramos alcanza 545 pesos, tras registrar valores entre 350 y 360 pesos en días previos.

El comerciante atribuyó el ajuste a factores climáticos que afectan la producción regional, con abasto principalmente desde municipios queretanos.





¿Qué productos básicos bajaron de precio en San Juan del Río durante enero?

La canasta de productos disponibles en la Xentral de Abastos San Juan del Río abarca chile jalapeño, poblano, tomate, pepino y morrón en el segmento de verduras. En frutas, los comerciantes ofrecen naranja, papaya, melón, jícama, piña y plátano con abasto directo que reduce costos de intermediación.

El modelo operativo privilegia la relación directa entre productores y locatarios. "Llegan directo con nosotros, les pagamos al precio que ellos colocan", explicó Villegas al describir un esquema que elimina escalones comerciales tradicionales y permite ajustar cotizaciones según disponibilidad y demanda diaria.

La Xentral de Abastos San Juan del Río consolida su posición como alternativa comercial para compradores de la región norte de Querétaro y municipios limítrofes del Estado de México, particularmente Aculco. El horario de mayor actividad se concentra en la mañana, cuando compradores mayoristas adquieren volúmenes significativos antes del inicio de operaciones en mercados locales.

Los comerciantes coinciden en que la proximidad geográfica con la Central de Abastos de Querétaro representa un desafío que han convertido en ventaja competitiva mediante precios más accesibles y atención directa.

El mercado sanjuanense opera bajo la premisa de maximizar volumen de ventas sobre margen de utilidad, estrategia que ha permitido incrementar su base de clientes durante 2025.