San Juan del Río coordina seguridad con Guardia Nacional: Cabrera

El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostiene reuniones con el general Alfredo Salgado para fortalecer estrategias de seguridad mediante la Compañía 95 y la nueva Mesa de Paz regional.

Operativos de Guardia Nacional en coordinación con gobierno municipal para seguridad en San Juan del Río

Operativos de Guardia Nacional en coordinación con gobierno municipal para seguridad en San Juan del Río.

Foto: Ilustrativa.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río — 26 de enero de 2026. — El gobierno municipal mantiene coordinación permanente con la Guardia Nacional para reforzar operativos de seguridad en el territorio. El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostuvo reuniones con el general Alfredo Salgado, comisario jefe de la corporación federal en Querétaro, para atender proyectos de prevención del delito y consolidar la presencia de la Compañía 95 en la demarcación.

La administración local trabaja en conjunto con la Guardia Nacional mediante gestiones que fortalecen la infraestructura de seguridad en el municipio. La corporación federal cuenta con instalaciones a pie de carretera donde opera la Compañía 95, antes identificada como Compañía 161, bajo el mando del capitán Josué.

"Agradezco a la Guardia Nacional que ponga la vista en el municipio siempre para reforzar. Tenemos infraestructura muy importante y estamos atendiendo gestiones que están haciendo con nosotros", explicó Cabrera Valencia durante su gira de trabajo por San Sebastián de las Barrancas Norte.

El mandatario municipal destacó que las reuniones con el general Salgado abordan proyectos y proyecciones de crecimiento en materia de prevención. "Hay algunas peticiones pero los detalles los tiene la Guardia Nacional San Juan del Río. Estamos coordinando para defender y cuidar la demarcación", precisó.

Mesa de Paz regional coordina nuevos consejos de seguridad en Querétaro

El gobierno federal implementa reformas a la ley en materia de seguridad que fortalecen la Mesa de Paz regional, antes conocida como Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz. Las modificaciones otorgan mayores atribuciones a las autoridades municipales que presiden estos espacios de coordinación interinstitucional en Querétaro.

La nueva estructura incluye la conformación de consejos de seguridad en cada región del estado. San Juan del Río pertenece a la Región 5 junto con los municipios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo, donde próximamente se instalarán consejos de participación ciudadana adicionales.

¿Qué municipios integran la Región 5 de seguridad en Querétaro?

La Región 5 de seguridad comprende cuatro municipios: San Juan del Río como cabecera regional, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo. Esta demarcación operará bajo la nueva estructura de la Mesa de Paz con consejos de participación ciudadana que se instalarán próximamente.

La estrategia de coordinación entre el gobierno municipal y la Guardia Nacional forma parte del compromiso de la administración para entregar resultados en seguridad pública. "Lo más importante es entregar resultados. Se tiene que seguir reforzando la seguridad de la mano con cultura, deporte, recreación y desarrollo social", concluyó Cabrera Valencia.

gobierno seguridad guardia nacional roberto cabrera

Reciente

Christine Lagarde y líderes femeninas durante sesión del Foro Económico Mundial Davos 2026 sobre finanzas
Asuntos Sociales

Foro Económico Mundial dedica solo 1.6% de sesiones a mujeres

La 56 edición del Foro Económico Mundial reunió a más de tres mil líderes del 19 al 23 de enero en Suiza con tres sesiones sobre finanzas, salud y mercado laboral femenino de 191 totales

Informe Mundial sobre Brecha de Género 2025 presentado en Foro Económico Mundial Davos Suiza
Asuntos Sociales

Davos: Brecha global de género se ha cerrado en el 68%, todavía necesitamos 123 años para alcanzar la paridad total

El Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2025 revela que la brecha global se ha cerrado 68.8% y ningún país alcanzará la igualdad en 2030 según los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Gráfica de informalidad laboral en México con tasa de 54.6 por ciento en diciembre 2025
México

Informalidad laboral alcanza a 33 millones de personas en México

La población ocupada en la informalidad laboral en México sumó 33 millones de personas en diciembre de 2025, lo que representó 54.6 por ciento del total de ocupados con un incremento de un punto porcentual respecto al año anterior, según datos del INEGI.

Comparativo de desocupación femenina y masculina en México en diciembre 2025
México

Desocupación femenina sube a 2.6% mientras masculina baja en México

La tasa de desocupación femenina en México alcanzó 2.6 por ciento en diciembre de 2025 con un incremento de 0.4 puntos porcentuales, mientras la masculina disminuyó a 2.2 por ciento, lo que evidencia comportamientos diferenciados por género en el mercado laboral.