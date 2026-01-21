San Juan del Río, 21 de enero de 2026. — Un motociclista murió al ser arrollado en el kilómetro 143 de la autopista México-Querétaro, en límites con el Estado de México. El accidente ocurrió cuando la víctima se desplazaba en dirección a la capital del país sobre la autopista de cuota, informó la Guardia Nacional.
El percance generó la movilización de una ambulancia de Caminos y Puentes Federales y elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para realizar el peritaje.
Motocicleta derrapada sobre el kilómetro 143 de la autopista México-Querétaro. El accidente ocurrió en límites con el Estado de México por aparente derrape. rotativo.com.mxDe acuerdo con testigos de una gasolinera cercana al lugar, el motociclista habría derrapado debido a las lluvias sobre la carretera. Sin embargo, las autoridades no descartan que un vehículo de carga pesada haya impactado al motociclista y lo sacara de la carpeta asfáltica, precisó la Guardia Nacional.
El cuerpo de la víctima se encuentra a un costado de su motocicleta, mientras que el casco presenta fracturas que sugieren un impacto de gran fuerza.
Motocicleta derrapada sobre el kilómetro 143 de la autopista México-Querétaro. El accidente ocurrió en límites con el Estado de México por aparente derrape. rotativo.com.mx
Personal de emergencias de Caminos y Puentes Federales confirmó el deceso en el lugar de los hechos. Los elementos de la Guardia Nacional mantienen el perímetro de seguridad en el kilómetro 143 hasta que la Fiscalía de Querétaro tome conocimiento del caso y realice las diligencias ministeriales correspondientes, señalaron las autoridades. La identidad de la víctima no ha sido revelada en espera de que los familiares sean notificados oficialmente.