Querétaro, 4 de marzo de 2026. — Obtener o renovar la licencia de conducir en Querétaro durante 2026 implica costos actualizados con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cita previa obligatoria y la aprobación de exámenes médico, teórico y práctico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado opera seis módulos fijos y despliega unidades móviles en municipios que no cuentan con oficina permanente, para atender a conductores de las 18 demarcaciones.

El INEGI fijó el valor diario de la UMA para 2026 en $117.31 pesos, lo que representó un incremento de 3.69 por ciento respecto al año anterior. Con ese ajuste, vigente desde el 1 de febrero, se recalcularon las tarifas de expedición y renovación de todas las categorías de licencia.

La Ley de Ingresos del Estado para este ejercicio fiscal aplicó además una reducción en el cobro de las licencias tipo C y D, válida del 2 de enero al 31 de diciembre de 2026.

La SSC ha insistido en que el trámite de la licencia de conducir en Querétaro 2026 es estrictamente personal y presencial. No existen gestores autorizados para realizarlo, no se puede tramitar por redes sociales ni por WhatsApp, y no es posible evitar los exámenes obligatorios.

La dependencia ha pedido a los ciudadanos mantenerse alerta y evitar fraudes con supuestos intermediarios.

Costos oficiales de la licencia de conducir en Querétaro 2026

De acuerdo con información difundida por la propia SSC, los precios vigentes para la expedición y renovación de la licencia en todo el estado son:

Tipo Descripción Costo Vigencia máxima A Vehículos particulares (hasta 10 asientos) $1,408.00 5 años B Vehículos de más de 10 asientos y de carga $1,408.00 5 años C (CT, CO, CC) Chofer de servicio público (taxi, colectivo, carga) $704.00 3 años D Motocicletas $1,056.00 5 años PM Permiso para menores de 16 y 17 años $1,642.00 1 año

Tabla: Costos de la licencia de conducir en Querétaro para 2026, según la SSC.

La vigencia definitiva se determina conforme a la valoración médica practicada durante el trámite, con un máximo según cada categoría. Quienes presenten credencial de jubilado, pensionado, adulto mayor o de persona con discapacidad expedida por el DIF pueden solicitar un descuento del 50 por ciento sobre el costo de cualquier tipo de licencia.

Para el cambio de tipo de licencia a categoría C (servicio público en modalidades CT, CO y CC), el solicitante debe acreditar al menos dos años de antigüedad con licencia tipo A o B.

Requisitos para tramitar la licencia por primera vez

Todos los documentos se presentan en original, directamente en el módulo de la SSC. Los solicitantes deben acudir con:

Identificación oficial vigente con fotografía: INE, pasaporte mexicano, cédula profesional, credencial del INAPAM o, en caso de extranjeros, forma migratoria temporal o definitiva vigente. Comprobante de domicilio del estado de Querétaro con antigüedad no mayor a tres meses: recibo de agua, luz o teléfono.

Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente del vehículo con el que se presentará el examen práctico. El vehículo correspondiente al tipo de licencia de conducir en Querétaro 2026 que se solicita; en caso de tipo D, portar casco y equipo protector.

Es obligatorio aprobar tres exámenes: médico, teórico de educación vial y cultura cívica, y práctico de manejo. Para quienes tramiten la licencia tipo C de servicio público se añade un examen toxicológico. La guía de estudio para el examen teórico puede descargarse directamente desde el portal de citas de la SSC al momento de agendar el trámite.

¿Qué necesitan los menores de edad para el permiso PM?

La SSC opera seis módulos fijos en Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes y Jalpan de Serra. Infografía Rotativo.

El permiso para personas de 16 y 17 años tiene requisitos adicionales: acta de nacimiento del menor y carta responsiva firmada por el padre, la madre o tutor legal. El permiso tiene vigencia de un año y un costo de $1,642.

Requisitos para renovar la licencia de conducir

Para la renovación se presenta la misma documentación que para la primera vez, además de la licencia anterior vencida o próxima a vencer.

Cuando el solicitante no tenga puntos de penalización vigentes en el Registro Estatal de Tránsito, no es necesario presentar póliza de seguro ni vehículo, ni repetir los exámenes teórico y práctico. Si acumula puntos de penalización, estos requisitos sí aplican.

Trámite de duplicado

En caso de extravío o robo de la licencia, el duplicado requiere únicamente la identificación oficial vigente con fotografía: INE, pasaporte mexicano, credencial del INAPAM, cédula profesional o, para extranjeros, forma migratoria vigente.

Los 6 módulos para tramitar la licencia de conducir en Querétaro

La SSC opera seis oficinas fijas distribuidas en el estado para atender todos los trámites de expedición, renovación y duplicado:

Querétaro (oficina principal): Paseo 5 de Febrero número 35 Norte, San Antonio de la Punta. Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; sábados de 8:00 a 13:00 horas. Teléfono: 442 309 14 00.

San Juan del Río: Avenida Juárez 93 poniente, Centro. Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. Teléfono: 427 274 89 82.

Corregidora: Avenida Candiles 204, Camino Real Corregidora, Plaza Candiles local J01. Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. Teléfono: 442 888 04 30.

El Marqués: Avenida de las Flores 2, Jesús María, El Marqués. Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

Ezequiel Montes: Heroico Colegio Militar 510-B, Las Fuentes. Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Jalpan de Serra: Carretera Federal 120, San Juan del Río-Xilitla, kilómetro 184, Piedras Anchas. Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. Teléfono: 446 139 74 64.

Además, la SSC despliega unidades móviles que recorren municipios sin oficina permanente. Estas jornadas operan con atención limitada —80 turnos en promedio— y horarios de 9:30 a 14:30 horas en sedes como presidencias municipales. Recientemente se atendió en Pedro Escobedo; la programación de próximas visitas se publica en las redes oficiales de la dependencia.

¿Cómo agendar cita para la licencia de conducir en Querétaro?

El trámite es exclusivamente con cita previa. Para agendarla, el solicitante debe ingresar al portal citaslicencias.sscqro.gob.mx, seleccionar la oficina de su preferencia, elegir la clase de trámite (licencia), el tipo (automovilista, motociclista o chofer) y la operación (nueva, renovación o duplicado).

El sistema despliega los requisitos y el costo, y permite elegir fecha y horario disponibles. La cita es intransferible y el comprobante debe presentarse impreso o en formato digital.

El pago de derechos se realiza a través de la línea de captura generada en el portal recaudanet.gob.mx, con validez de tres días, y puede cubrirse en bancos o tiendas de conveniencia autorizados.

Conducir sin licencia vigente en Querétaro genera multas de 10 a 20 UMAs, equivalentes a un rango de $1,173 a $2,346 pesos en 2026.