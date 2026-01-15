Querétaro, 15 de enero de 2026. — El estado de Querétaro mantiene avances importantes en materia ambiental con 565 mil servicios de verificación vehicular otorgados durante 2025, lo que representa un cumplimiento cercano al 80 por ciento del padrón estimado.

Además, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió 4 mil 515 certificados y hologramas de exento, principalmente para vehículos híbridos y eléctricos, informó el titular de la dependencia, Marco del Prete Tercero.

El incremento refleja la creciente adopción de tecnologías limpias en la entidad, particularmente en el sector automotriz que representa un motor económico estratégico para Querétaro.

El padrón vehicular verificable en la entidad se estima en aproximadamente 700 mil unidades, por lo que el nivel de cumplimiento alcanzado durante el último año evidencia una mejora en la cultura de verificación entre los conductores queretanos.

Los hologramas de exento benefician principalmente a propietarios de vehículos híbridos y eléctricos que cumplen con los estándares ambientales más estrictos.

Digitalización y regulación ambiental

El funcionario estatal destacó que el crecimiento en verificación vehicular va de la mano con una política ambiental más estricta y procesos más eficientes.

En materia de regulación, la dependencia emitió 139 resoluciones de impacto ambiental, 249 formularios de inducción para empresas y 128 licencias ambientales estatales correspondientes a distintos trámites de control ambiental, explicó del Prete Tercero.

"Actualmente el 100 por ciento de los trámites ambientales ya se encuentran digitalizados", precisó el secretario. La medida facilita el cumplimiento de obligaciones por parte de empresas y ciudadanos, además de fortalecer la supervisión ambiental en Querétaro.

Mercado automotriz: estabilidad pese a incertidumbre

Este panorama coincide con el comportamiento del mercado automotriz queretano. La Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores de Querétaro (AMDA) informó que 2025 cerró con la venta de 34 mil vehículos nuevos, con un decremento marginal de 0.5 por ciento respecto al año anterior, pese a un contexto internacional marcado por incertidumbre y efectos indirectos de la política comercial de Estados Unidos.

La presidenta de la AMDA Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, calificó el balance como positivo y destacó la estabilidad del sector. "No se registraron problemas de desabasto de refacciones, incluso en marcas de origen chino", aseguró la dirigente empresarial.

Rodríguez Miranda señaló que armadoras tradicionales y nuevas marcas mantienen operaciones consolidadas en el estado.

En cuanto a los nuevos aranceles para países asiáticos, la presidenta del organismo explicó que no se prevé afectación directa en el volumen de ventas, aunque sí reconoció un posible ajuste en los precios finales de los vehículos comercializados en distribuidoras de Querétaro.

Proyección 2026 y tecnologías limpias

Para este año, la AMDA mantiene una proyección optimista y estima alcanzar hasta 40 mil unidades vendidas, impulsadas por el T-MEC y por la creciente demanda de tecnologías limpias.

Actualmente, el siete por ciento de las ventas en Querétaro corresponde a vehículos híbridos y eléctricos, lo que coloca al estado en el décimo lugar nacional en este segmento, detalló Rodríguez Miranda.

La infraestructura de carga continúa en expansión, con puntos ya instalados en zonas como Zibatá y Juriquilla, así como una tendencia de crecimiento en centros comerciales y espacios públicos.

Esta red respalda la adopción gradual de vehículos eléctricos entre familias y empresas queretanas que buscan opciones de movilidad sustentable.