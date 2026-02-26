Querétaro, 26 de febrero de 2026. — Querétaro cerró 2025 en la primera posición a nivel nacional en reducción de pobreza, según cifras oficiales dadas a conocer recientemente, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.
La funcionaria vinculó el resultado con la política de empleo implementada en la entidad, que logró incorporar a un mayor número de personas al mercado laboral.
San Martín Castillo aseguró que la reducción de la pobreza y el incremento en la incorporación laboral son parte de una misma dinámica.
"El programa por excelencia que se ha implementado en el estado de Querétaro ha sido el empleo", afirmó la titular durante la primera expo de empleo en San Juan del Río.
La funcionaria sostuvo que los apoyos gubernamentales "tienen que ser solamente momentáneos" y que el objetivo es garantizar que el ingreso permanente provenga de las propias personas a través de esquemas de empleo.
"Cuando propicias que las personas sean independientes financieramente", los estímulos de gobierno deben ser temporales, explicó.
Empleo como motor contra la reducción de pobreza en Querétaro
San Martín Castillo señaló que San Juan del Río es uno de los municipios que económicamente destaca a nivel estatal, donde existe un requerimiento constante de talento por parte de las empresas.
Mencionó que la dependencia mantiene un diálogo permanente con cámaras empresariales para atender esa demanda.
La secretaria indicó que el Programa Estatal de Empleo opera actualmente con 10 programas que abarcan desarrollo de talento, becas para capacitaciones, autoempleo, seguro de desempleo y cultura organizacional, entre otros, todos orientados a que la población genere ingresos propios de manera sostenida.