San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —El Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río comenzó a integrar su estructura territorial y electoral con miras al proceso de 2027, informó Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Directivo Municipal.
Como parte de esta etapa, el partido realiza recorridos con militantes y simpatizantes en diversas zonas del municipio para recoger inquietudes ciudadanas y fortalecer la presencia panista de cara a la próxima contienda.
La dirigente municipal explicó que el objetivo de estos acercamientos es convertir al Comité Municipal en un espacio abierto de diálogo donde funcionarios, ciudadanos y militantes puedan evaluar lo que se ha hecho bien y lo que requiere mejoras.
"Queremos que los ciudadanos de San Juan del Río se sientan representados en el Partido Acción Nacional", señaló Rodríguez Montes durante una reunión con medios locales.
Respecto a la selección de candidaturas para el proceso electoral de 2027, la presidenta del PAN en San Juan del Río precisó que las definiciones dependerán de los métodos que establezca la comisión electoral del partido.
Con la reforma a los estatutos aprobada en noviembre de 2025, se incorporaron diversas vías de selección que incluyen encuestas, voto directo de militantes y participación ciudadana.
Perfiles de mujeres y hombres se perfilan en el PAN de San Juan del Río
Rodríguez Montes reconoció que ya existen perfiles interesados en abanderar candidaturas tanto a la presidencia municipal como a nivel distrital.
Aseguró que dentro de las filas panistas hay mujeres con amplia experiencia y hombres que han ocupado cargos públicos previamente, todos con capacidad para encabezar un proyecto competitivo.
La dirigente también indicó que mantiene comunicación constante con el presidente estatal del partido, Martín Arango, así como con liderazgos locales que podrían sumarse a la contienda interna.
A su juicio, los candidatos deberán cumplir con los principios partidistas y demostrar compromiso con la ciudadanía, no con intereses de grupo.
"El servicio público tiene que ser a favor de la ciudadanía, no a favor de un partido", subrayó la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, al insistir en que el trabajo territorial que realizan busca garantizar que las decisiones de cara al 2027 reflejen las necesidades reales de la población sanjuanense.