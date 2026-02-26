PAN San Juan del Río alista estructura electoral rumbo al 2027

Comité Municipal realiza recorridos con militantes y define métodos de selección de candidatos.

Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Municipal del PAN en San Juan del Río, durante recorrido con militantes

Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en San Juan del Río.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —El Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río comenzó a integrar su estructura territorial y electoral con miras al proceso de 2027, informó Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Directivo Municipal.

Como parte de esta etapa, el partido realiza recorridos con militantes y simpatizantes en diversas zonas del municipio para recoger inquietudes ciudadanas y fortalecer la presencia panista de cara a la próxima contienda.

La dirigente municipal explicó que el objetivo de estos acercamientos es convertir al Comité Municipal en un espacio abierto de diálogo donde funcionarios, ciudadanos y militantes puedan evaluar lo que se ha hecho bien y lo que requiere mejoras.

"Queremos que los ciudadanos de San Juan del Río se sientan representados en el Partido Acción Nacional", señaló Rodríguez Montes durante una reunión con medios locales.

Respecto a la selección de candidaturas para el proceso electoral de 2027, la presidenta del PAN en San Juan del Río precisó que las definiciones dependerán de los métodos que establezca la comisión electoral del partido.

Con la reforma a los estatutos aprobada en noviembre de 2025, se incorporaron diversas vías de selección que incluyen encuestas, voto directo de militantes y participación ciudadana.

Perfiles de mujeres y hombres se perfilan en el PAN de San Juan del Río

Rodríguez Montes reconoció que ya existen perfiles interesados en abanderar candidaturas tanto a la presidencia municipal como a nivel distrital.

Aseguró que dentro de las filas panistas hay mujeres con amplia experiencia y hombres que han ocupado cargos públicos previamente, todos con capacidad para encabezar un proyecto competitivo.

La dirigente también indicó que mantiene comunicación constante con el presidente estatal del partido, Martín Arango, así como con liderazgos locales que podrían sumarse a la contienda interna.

A su juicio, los candidatos deberán cumplir con los principios partidistas y demostrar compromiso con la ciudadanía, no con intereses de grupo.

"El servicio público tiene que ser a favor de la ciudadanía, no a favor de un partido", subrayó la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, al insistir en que el trabajo territorial que realizan busca garantizar que las decisiones de cara al 2027 reflejen las necesidades reales de la población sanjuanense.

