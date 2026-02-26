México, 26 de febrero de 2026. — La informalidad laboral en México alcanzó 54.9 % de la población ocupada durante enero de 2026, lo que equivale a 32.7 millones de personas que trabajan sin acceso a seguridad social ni prestaciones, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La cifra representa un incremento de 0.8 puntos porcentuales frente al 54.1 % registrado en el mismo mes de 2025.

En el comparativo anual, la informalidad laboral en México creció tanto en hombres como en mujeres. La tasa masculina pasó de 53.7 % a 55.0 %, un salto de 1.3 puntos porcentuales, mientras que la femenina se mantuvo prácticamente estable al pasar de 54.8 % a 54.7 %.

La ocupación en el sector informal —personas que laboran en micronegocios no registrados— ascendió a 17.5 millones, equivalente a 29.3 % de los ocupados, 1.3 puntos por arriba de enero de 2025.

El deterioro en la calidad del empleo no se limitó a la informalidad. La tasa de condiciones críticas de ocupación subió de 36.4 % a 38.3 %, lo que significa que casi cuatro de cada diez trabajadores enfrentan jornadas inadecuadas, ingresos inferiores al salario mínimo o una combinación de ambos factores. En las zonas menos urbanizadas, este indicador llegó a 42.1 %.

Informalidad laboral en México: más autoempleo, menos trabajo subordinado

El crecimiento de la informalidad coincide con un cambio en la estructura del mercado laboral. Los trabajadores por cuenta propia sumaron 13.4 millones, es decir, 555 mil personas más que en enero de 2025, mientras que los subordinados y remunerados cayeron en 91 mil.

El sector de la construcción registró el mayor aumento absoluto, con 276 mil ocupados adicionales, seguido de servicios diversos, con 223 mil. En contraste, la agricultura perdió 271 mil y el comercio, 120 mil.

El INEGI presentó los resultados de la ENOE correspondientes a enero de 2026, con un alza en la informalidad laboral.





¿Cuántas personas buscan empleo en México?

La tasa de desocupación se mantuvo en 2.7 % de la población económicamente activa, con 1.7 millones de personas sin trabajo. Sin embargo, la tasa de participación económica descendió de 59.4 % a 58.5 %, y la población no económicamente activa creció en 1.7 millones.

El dato sugiere que parte de la fuerza laboral dejó de buscar empleo. Como contrapeso, la subocupación bajó de 6.9 % a 6.1 %, con 481 mil personas menos que necesitaban trabajar más horas.

La población ocupada total fue de 59.7 millones, 229 mil más que un año antes. De ese total, 47.8 % percibía hasta un salario mínimo y 30.9 % ganaba entre uno y dos salarios mínimos.

La siguiente publicación de la ENOE está programada para el 27 de marzo de 2026.