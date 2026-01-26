México,26 de enero de 2026.- La tasa de desocupación femenina en México se ubicó en 2.6 por ciento en diciembre de 2025, con un incremento de 0.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, mientras la tasa de desocupación masculina disminuyó a 2.2 por ciento con una baja de 0.4 puntos porcentuales, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Los datos evidencian comportamientos diferenciados por género en el mercado laboral mexicano, donde la población desocupada femenina alcanzó 660 mil personas con un aumento anual de 104 mil, mientras la masculina se situó en 818 mil con un descenso de 105 mil personas.

La población económicamente activa femenina sumó 25.3 millones de personas en diciembre de 2025, lo que representó una tasa de participación de 45.6 por ciento de las mujeres de 15 años y más. El INEGI precisó que esta cifra disminuyó 0.4 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2024. En contraste, la población económicamente activa masculina alcanzó 36.6 millones de personas, con una tasa de participación de 74.3 por ciento que registró una baja de 0.3 puntos porcentuales en términos anuales.

La ocupación femenina en México fue de 24.6 millones de personas en el último mes de 2025, cifra que representó un ligero aumento de cinco mil respecto al año anterior. Por su parte, la ocupación masculina se estableció en 35.8 millones de personas, lo que significó un incremento anual de 1.1 millones. La tasa de ocupación femenina se ubicó en 97.4 por ciento de la población económicamente activa de este género, con una disminución de 0.4 puntos porcentuales, mientras la masculina alcanzó 97.8 por ciento con un alza de 0.4 puntos porcentuales.



Subocupación femenina disminuye en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó indicadores de ocupación y desocupación desagregados por género correspondientes a diciembre de 2025. rotativo.com.mx

La tasa de subocupación femenina en México —que mide a la población ocupada que busca ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo— se estableció en seis por ciento en diciembre de 2025, cifra inferior en 0.5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024. La subocupación masculina fue de 6.4 por ciento, con una reducción de 0.8 puntos porcentuales en comparación anual.

La población subocupada femenina sumó 1.5 millones de personas, mientras la masculina alcanzó 2.3 millones. El instituto detalló que, según su lugar en la ocupación, las personas subocupadas se concentraron en trabajadores subordinados y remunerados con 47.7 por ciento del total, seguidos por trabajadores por cuenta propia con 40.3 por ciento.

La informalidad laboral femenina en México alcanzó 56 por ciento de la población ocupada de este género en diciembre de 2025, con un incremento de 1.8 puntos porcentuales respecto al año anterior. La informalidad laboral masculina se ubicó en 53.7 por ciento, cifra superior en 0.4 puntos porcentuales a la registrada en el último mes de 2024.

La tasa de condiciones críticas de ocupación femenina en México —que incluye a personas que trabajan menos de 35 horas por razones ajenas a sus decisiones, más de 35 horas con ingresos inferiores al salario mínimo, o más de 48 horas con ingresos de hasta dos salarios mínimos— fue de 35 por ciento con base en salarios mínimos equivalentes. La tasa masculina se estableció en 40.7 por ciento, ambas superiores a las cifras de diciembre de 2024.

De la población desocupada femenina en México, 33.5 por ciento correspondió al grupo de 15 a 24 años, mientras 46.1 por ciento se concentró en el rango de 25 a 44 años. Respecto a la duración del desempleo, 42.9 por ciento de las personas desocupadas estuvo sin trabajo en un periodo de un mes o menos, mientras 32.6 por ciento no tuvo empleo por más de un mes y hasta tres meses.