San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. — El cabildo de San Juan del Río prepara la actualización de reglamentos municipales que llevan más de dos décadas sin modificarse, entre ellos el de comercio, imagen urbana y policía y buen gobierno.
El regidor síndico José Francisco Landeras Layseca informó que antes de abril deberán iniciar las mesas de trabajo para revisar la normatividad comercial, una tarea que encabezará la comisión presidida por el regidor Arturo Cabral Calvario.
La revisión busca ordenar la actividad comercial en el municipio, tanto de establecimientos fijos como de comercio ambulante, y establecer reglas claras sobre imagen urbana.
Landeras Layseca reconoció que la normatividad vigente resulta obsoleta, al grado de que sanciones como las multas por grafiti no se han actualizado en años.
"Antes de abril tenemos que ya tener las mesas de trabajo", precisó el regidor síndico al referirse a la urgencia de contar con un marco regulatorio moderno.
La actualización de reglamentos en San Juan del Río contempla también la revisión de cobros municipales que, según explicó, se aplican de forma incorrecta o simplemente no se realizan.
El funcionario detalló que el reglamento de policía y buen gobierno será otro de los ordenamientos prioritarios, junto con las disposiciones sobre construcción.
En ambos casos, la normativa vigente no refleja las condiciones actuales del municipio ni los cambios en infraestructura y crecimiento urbano.
Participación ciudadana en la actualización de reglamentos
Landeras Layseca subrayó que el proceso no será exclusivamente interno. Las cámaras de comercio y los consejos de participación ciudadana tendrán voz en la revisión para que los nuevos ordenamientos respondan a las necesidades reales de comerciantes y vecinos.
"Las mismas multas de un grafiti están de hace años", ejemplificó al hablar de la necesidad de una normatividad actualizada en San Juan del Río.
El objetivo, según el regidor, es generar un esquema donde convivan el orden regulatorio y la apertura económica, con reglas claras tanto para el comercio establecido como para los vendedores ambulantes del municipio.