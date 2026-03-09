B-Drive presenta a Sara, androide con IA creado en Querétaro

B-Drive revela androide con IA que amplía oportunidades laborales para personas con discapacidad URL: /tecnologia/androide-sara-bdrive-queretaro.

Presentación del androide Sara de B-Drive con inteligencia artificial en evento del municipio de Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la presentación del androide Sara desarrollado por B-Drive.

Querétaro, 9 de marzo de 2026. —Un androide con inteligencia artificial, desarrollado íntegramente por una empresa queretana, podrá ser operado por personas con discapacidad para desempeñar funciones laborales en los sectores público y privado.

B-Drive, compañía especializada en hiperautomatización, robótica y ciberseguridad, presentó al prototipo —bautizado como Sara— durante un evento en el que participó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.

La firma cuenta con más de 700 colaboradores a nivel nacional, de los cuales 120 especialistas trabajan desde la capital del estado en el diseño de soluciones tecnológicas para empresas e instituciones.

B-Drive opera desde el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, uno de los espacios que han consolidado a la capital queretana como polo de desarrollo tecnológico en el centro del país.

La compañía impulsa herramientas de robótica autónoma para vigilancia inteligente, inteligencia artificial conversacional aplicada a centros de atención y sistemas de ciberseguridad con estándares internacionales, áreas que en los últimos años han atraído inversión y talento especializado a la entidad.

El presidente municipal explicó que Sara puede programarse para realizar distintas tareas, pero que uno de los usos con mayor impacto social es permitir que personas con discapacidad la operen para cumplir funciones en empresas privadas o en dependencias de gobierno.

Macías precisó que desarrollos como este reflejan el potencial de la tecnología para ampliar oportunidades laborales y mejorar la calidad de vida de sectores de la población que enfrentan barreras de acceso al empleo.

Androide con IA busca ampliar inclusión laboral en Querétaro

"Aquí somos pioneros y punta de lanza en el desarrollo de tecnología", aseguró el edil al referirse a la decisión de B-Drive de establecer operaciones en la capital queretana.

Macías subrayó que empresas del sector tecnológico eligen la ciudad por su entorno de seguridad, las facilidades para la inversión y una visión de futuro que, a su juicio, distingue a la administración municipal en materia de innovación.

Con 120 especialistas trabajando desde Querétaro, B-Drive forma parte de un ecosistema donde gobierno, academia y sector privado colaboran en proyectos con aplicaciones directas en seguridad, productividad y competitividad.

La empresa continúa operando desde el Centro de Innovación BLOQUE como plataforma para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial con impacto social y orientadas a fortalecer la posición de la ciudad como referente tecnológico nacional.

