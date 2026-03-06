Kuri prevé rebote de inversión en Querétaro tras revisión del T-MEC; energía, el reto

Kuri González descarta freno a capitales durante negociaciones comerciales e identifica la capacidad energética como principal obstáculo.

Parque industrial en Querétaro donde la inversión extranjera directa alcanzó 970 millones de dólares en 2025 impulsada por el nearshoring

Querétaro captó 970 millones de dólares en IED durante 2025 con 53 proyectos y más de 10 mil empleos generados.

Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Querétaro, 6 de marzo de 2026. — La inversión extranjera en Querétaro tendrá un "rebote" una vez que se concrete la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, anticipó el gobernador Mauricio Kuri González, quien descartó un freno de capitales durante las negociaciones y señaló que el principal reto para atraer más empresas no es comercial sino energético.

La entidad captó 970 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante 2025, un crecimiento del 10.5 por ciento que la colocó entre las cinco con mayor atracción de capital del país.

Las declaraciones coinciden con un hito en la relación comercial bilateral. México y Estados Unidos activaron formalmente el proceso de revisión del T-MEC el pasado 5 de marzo, con la primera ronda de negociaciones programada para la semana del 16 de marzo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, instruyeron a sus equipos técnicos a discutir el fortalecimiento de reglas de origen y la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.

"La interacción comercial que tenemos con Estados Unidos va a seguir fluyendo y va a crecer", aseguró Kuri González. "Yo espero que cuando se firme el Tratado de Libre Comercio otra vez, que es una revisión, no es completo, pueda haber un rebote", explicó el mandatario, quien matizó que el proceso no implica un nuevo acuerdo sino la evaluación del vigente.

Energía, el cuello de botella para la inversión en Querétaro

Más allá del contexto arancelario, Kuri González identificó la disponibilidad de energía como la "parte más preocupante" para sostener el crecimiento industrial de la entidad.

Querétaro compite por las mismas empresas que otros polos del corredor del Bajío, pero la infraestructura eléctrica enfrenta presiones ante la demanda acumulada por el nearshoring.

En los primeros meses de 2026, los 11 proyectos ya registrados por el gobierno estatal proyectan 2 mil 500 nuevas plazas laborales y una inversión cercana a 703 millones de dólares.

"Creo que la parte más preocupante de esto es la energía que tenemos que tener para poder darle cabida a las empresas que puedan llegar", advirtió el gobernador.

El acceso al gas natural y la capacidad de las subestaciones de potencia han sido factores determinantes para que la entidad consolide su posición, aunque analistas del sector inmobiliario industrial ya señalan que el ritmo de crecimiento exige ampliar la red eléctrica.

T-MEC y nearshoring: Querétaro ante el escenario global

El gobernador también vinculó las tensiones geopolíticas internacionales con la oportunidad para Norteamérica.

"Inclusive con los conflictos militares que hay en Medio Oriente, va a permitir que la zona norte de América sea una zona visible para las grandes empresas", sostuvo Kuri González, al considerar que la inestabilidad en otras regiones favorece la relocalización de cadenas productivas hacia el corredor industrial del T-MEC.

A nivel nacional, México cerró 2025 con una captación histórica de 40 mil 871 millones de dólares en IED, un crecimiento del 10.8 por ciento respecto al año anterior.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista con flujos por 15 mil 877 millones de dólares. Sin embargo, analistas advierten que la revisión del tratado podría extenderse más allá de 2026 y que el resultado dependerá de factores como las reglas de origen automotrices y la política energética mexicana.

¿Cuánto invirtieron las empresas extranjeras en Querétaro en 2025?

Querétaro captó 970 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante 2025, un crecimiento del 10.5 por ciento.

Se concretaron 53 proyectos con inversión superior a 30 mil millones de pesos y la creación de más de 10 mil 200 empleos. Más del 70 por ciento de la IED proviene de reinversión de utilidades de empresas ya instaladas.

¿Cuándo será la revisión del T-MEC?

La primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos está programada para la semana del 16 de marzo de 2026.

El mecanismo de revisión conjunta deberá definir si el tratado se extiende por 16 años adicionales o si se introducen modificaciones estructurales al acuerdo.

