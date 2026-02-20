Querétaro, 20 de febrero de 2026. — El año 2026 será oficialmente reconocido como el año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro, tras la aprobación por unanimidad de la declaratoria correspondiente en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.

La conmemoración incluirá actividades coordinadas entre los tres poderes del estado, la Universidad Autónoma de Querétaro y diversas instituciones culturales.

El Poder Judicial cuenta con una Comisión Organizadora integrada por magistrados, consejeros de la Judicatura, académicos, estudiosos de la historia y promotores culturales, quienes diseñaron un programa de actividades en conjunto con el Poder Ejecutivo del estado, el municipio de Querétaro, la Secretaría de Cultura y cronistas municipales.

El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión legislativa, informó que la conmemoración tiene un profundo valor histórico, educativo y cívico para la entidad.

Precisó que el objetivo es "reconocer y dignificar el servicio de generaciones de juzgadores, juristas, servidoras y servidores públicos que han contribuido a la impartición de justicia".

Actividades del Bicentenario del Poder Judicial en Querétaro

La declaratoria fue presentada ante la Sexagésima Primera Legislatura como una iniciativa de decreto promovida desde el propio Tribunal Superior de Justicia de Querétaro.

Las propuestas de actividades fueron elaboradas al seno del TSJ y abarcan eventos académicos, culturales e históricos a lo largo del año.

Con esta declaratoria, Querétaro se suma a las entidades que reconocen formalmente la trayectoria de sus instituciones judiciales.

El Poder Judicial del estado acumula dos siglos de operación continua al servicio de los queretanos, un periodo que la Comisión Organizadora busca documentar y difundir entre la ciudadanía a través de las actividades programadas para 2026.