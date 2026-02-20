2026, año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

Congreso aprueba declaratoria que reconoce dos siglos de impartición de justicia en la entidad.

Sesión legislativa en el Congreso de Querétaro donde se aprobó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial 2026

El diputado Guillermo Vega Guerrero presentó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 20, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026. — El año 2026 será oficialmente reconocido como el año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro, tras la aprobación por unanimidad de la declaratoria correspondiente en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.

La conmemoración incluirá actividades coordinadas entre los tres poderes del estado, la Universidad Autónoma de Querétaro y diversas instituciones culturales.

El Poder Judicial cuenta con una Comisión Organizadora integrada por magistrados, consejeros de la Judicatura, académicos, estudiosos de la historia y promotores culturales, quienes diseñaron un programa de actividades en conjunto con el Poder Ejecutivo del estado, el municipio de Querétaro, la Secretaría de Cultura y cronistas municipales.

El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión legislativa, informó que la conmemoración tiene un profundo valor histórico, educativo y cívico para la entidad.

Precisó que el objetivo es "reconocer y dignificar el servicio de generaciones de juzgadores, juristas, servidoras y servidores públicos que han contribuido a la impartición de justicia".

Actividades del Bicentenario del Poder Judicial en Querétaro

La declaratoria fue presentada ante la Sexagésima Primera Legislatura como una iniciativa de decreto promovida desde el propio Tribunal Superior de Justicia de Querétaro.

Las propuestas de actividades fueron elaboradas al seno del TSJ y abarcan eventos académicos, culturales e históricos a lo largo del año.

Con esta declaratoria, Querétaro se suma a las entidades que reconocen formalmente la trayectoria de sus instituciones judiciales.

El Poder Judicial del estado acumula dos siglos de operación continua al servicio de los queretanos, un periodo que la Comisión Organizadora busca documentar y difundir entre la ciudadanía a través de las actividades programadas para 2026.

gobiernopoder judicialleyeslegislatura

Reciente

Toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río para el periodo 2026-2028
San Juan del Río

Toma protesta nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados en San Juan del Río

Mónica Almaraz asume presidencia del Colegio de Profesionales del Derecho para el periodo 2026-2028.

Mapa meteorológico de Conagua muestra onda de calor en Querétaro e Hidalgo el 20 de febrero de 2026
San Juan del Río

Onda de calor persiste en Querétaro e Hidalgo

Conagua confirma onda de calor en zonas centro de ambas entidades con mínimas de 0 a 5 °C en sierras.

Sesión de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de justicia cívica con protocolos de género obligatorios
Legislatura

Aprueban en comisión justicia cívica con perspectiva de género en Querétaro

Comisión legislativa avala reforma que exige lineamientos contra revictimización en municipios.

Diputados de la Comisión de Justicia del Congreso de Querétaro aprueban implementación de justicia oral civil y familiar en distritos judiciales
Legislatura

Querétaro implementará justicia oral civil y familiar desde junio 2026

TSJ presenta plan de implementación gradual que inicia en San Juan del Río y culmina en distrito de Querétaro.