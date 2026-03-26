Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Jueces y magistrados del estado serán electos mediante voto popular a partir de 2027, luego de que las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura aprobaron el dictamen de reforma al Poder Judicial de Querétaro.

El proyecto modifica la Constitución local y diversas leyes orgánicas y electorales, con tres votos a favor y uno en contra.

La reforma queretana se inscribe en el proceso de armonización que las legislaturas estatales deben completar tras la reforma judicial federal aprobada en septiembre de 2024, que ordenó la elección popular de juzgadores en todo el país.

En el caso local, el dictamen establece que la totalidad de los cargos judiciales se someterán a votación ciudadana, un paso que varias entidades aún no concretan en sus marcos normativos.

El diputado Homero Barrera Mcdonald, secretario de las comisiones, explicó que el dictamen contempla la insaculación como mecanismo complementario al proceso electoral, la prohibición de que personas con cargos estatales recientes accedan a las posiciones judiciales y la creación de dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el de Administración Judicial.

Mesa de trabajo legislativa en el Congreso de Querétaro donde se discutió la reforma al Poder Judicial estatal. rotativo.com.mx

"La totalidad de los cargos de jueces y magistrados serán puestos a elección por voto popular", precisó.

El presidente de las comisiones, Guillermo Vega Guerrero, subrayó que la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales busca evitar que un solo ente concentre la impartición de justicia, el manejo de recursos y la sanción de juzgadores.

Los procesos de selección, indicó, involucrarán a los tres poderes a través de comités técnicos con criterios de mérito y paridad.

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Eric Silva Hernández, único voto en contra, pidió un receso para revisar el documento, que dijo haber conocido poco antes de la sesión. Su solicitud fue rechazada por mayoría.

El legislador cuestionó la claridad de los requisitos para aspirantes y advirtió que temas sustanciales quedan relegados a leyes secundarias susceptibles de modificarse con mayoría simple.

"Hablábamos de un cambio real al Poder Judicial, que podamos abrirlo a que no sean los mismos de siempre", señaló.





Mesa de trabajo legislativa en el Congreso de Querétaro donde se discutió la reforma al Poder Judicial estatal. rotativo.com.mx

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Enrique Correa Sada votó a favor, aunque reconoció que el dictamen no representa la reforma que consideraba ideal. Calificó el resultado como un consenso posible dentro del mandato constitucional.

Antes de enviar el proyecto al pleno, las comisiones acordaron ajustar el mecanismo para cubrir vacantes que pudieran surgir antes de la elección de juzgadores, un detalle operativo que quedó pendiente de redacción final.