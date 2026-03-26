Aprueban en comisiones reforma judicial para Querétaro

Legisladores aprueban dictamen que establece elección popular de juzgadores y crea nuevos órganos de disciplina judicial.

Sesión de comisiones del Congreso de Querétaro sobre reforma judicial con diputados en mesa de trabajo

Guillermo Vega Guerrero, presidente de las Comisiones Unidas, durante la votación del dictamen de reforma judicial.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de marzo de 2026. — Jueces y magistrados del estado serán electos mediante voto popular a partir de 2027, luego de que las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura aprobaron el dictamen de reforma al Poder Judicial de Querétaro.

El proyecto modifica la Constitución local y diversas leyes orgánicas y electorales, con tres votos a favor y uno en contra.

La reforma queretana se inscribe en el proceso de armonización que las legislaturas estatales deben completar tras la reforma judicial federal aprobada en septiembre de 2024, que ordenó la elección popular de juzgadores en todo el país.

En el caso local, el dictamen establece que la totalidad de los cargos judiciales se someterán a votación ciudadana, un paso que varias entidades aún no concretan en sus marcos normativos.

El diputado Homero Barrera Mcdonald, secretario de las comisiones, explicó que el dictamen contempla la insaculación como mecanismo complementario al proceso electoral, la prohibición de que personas con cargos estatales recientes accedan a las posiciones judiciales y la creación de dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el de Administración Judicial.

Sesi\u00f3n de comisiones del Congreso de Quer\u00e9taro sobre reforma judicial con diputados en mesa de trabajo Mesa de trabajo legislativa en el Congreso de Querétaro donde se discutió la reforma al Poder Judicial estatal. rotativo.com.mx

"La totalidad de los cargos de jueces y magistrados serán puestos a elección por voto popular", precisó.

El presidente de las comisiones, Guillermo Vega Guerrero, subrayó que la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales busca evitar que un solo ente concentre la impartición de justicia, el manejo de recursos y la sanción de juzgadores.

Los procesos de selección, indicó, involucrarán a los tres poderes a través de comités técnicos con criterios de mérito y paridad.

Oposición pide más tiempo para analizar reforma judicial en Querétaro

Eric Silva Hernández, único voto en contra, pidió un receso para revisar el documento, que dijo haber conocido poco antes de la sesión. Su solicitud fue rechazada por mayoría.

El legislador cuestionó la claridad de los requisitos para aspirantes y advirtió que temas sustanciales quedan relegados a leyes secundarias susceptibles de modificarse con mayoría simple.

"Hablábamos de un cambio real al Poder Judicial, que podamos abrirlo a que no sean los mismos de siempre", señaló.


Sesi\u00f3n de comisiones del Congreso de Quer\u00e9taro sobre reforma judicial con diputados en mesa de trabajo Mesa de trabajo legislativa en el Congreso de Querétaro donde se discutió la reforma al Poder Judicial estatal. rotativo.com.mx

¿Qué sigue para la reforma judicial en Querétaro?

Enrique Correa Sada votó a favor, aunque reconoció que el dictamen no representa la reforma que consideraba ideal. Calificó el resultado como un consenso posible dentro del mandato constitucional.

Antes de enviar el proyecto al pleno, las comisiones acordaron ajustar el mecanismo para cubrir vacantes que pudieran surgir antes de la elección de juzgadores, un detalle operativo que quedó pendiente de redacción final.

gobiernocongresoreforma judicial

Reciente

Choque por alcance entre tráiler y camioneta en carretera México-Querétaro en San Juan del Río
San Juan del Río

Tráiler a exceso de velocidad destroza camioneta en la México-Querétaro

El percance ocurrió en el tramo de ascenso a la altura del kilómetro 156, sin personas lesionadas.

Motociclistas en desfile por el malecón durante la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026
Deportes

Mazatlán espera 13 mil motociclistas en la Semana de la Moto 2026

El encuentro biker cumple 30 ediciones con desfile por el malecón, conciertos y operativo de seguridad reforzado.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el lineamiento de coordinación entre municipio y JAPAM para proteger vialidades rehabilitadas
San Juan del Río

San Juan del Río obliga a coordinar obra con JAPAM para proteger calles recién reparadas

Lineamiento aprobado en cabildo obliga a planear intervenciones conjuntas con el organismo de agua.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se presentaron datos de recaudación del impuesto predial en enero y febrero de 2026
San Juan del Río

Recaudación predial de San Juan del Río supera en 7,000 contribuyentes a enero de 2025

Municipio registra 71,439 claves catastrales pagadas en enero, cifra que supera en varios miles el mismo periodo de 2025.