Cumbre automotriz mueve nueve mil mdd en negocios desde Querétaro

Sector automotriz genera 70 mil empleos y aporta el 27% del PIB manufacturero estatal.

Vista del plenario del Querétaro Centro de Congresos durante la apertura de la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 16 mil participantes.

El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Nueve mil millones de dólares en potencial de negocio y más de 16 mil participantes definen la cuarta edición de la International Automotive Industry Supply Summit (IAIASS) 2026, que arrancó este martes en el Querétaro Centro de Congresos con 360 empresas y mil 154 soluciones en exhibición.

El sector automotriz es eje de la economía estatal: genera más de 70 mil empleos formales y representa cerca del 27% del PIB manufacturero, conforme a datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

El encuentro, que concluirá mañana 7 de mayo, consolida a Querétaro como sede recurrente de la cita automotriz más relevante de la región. La industria llega a esta edición con presiones de fondo: transición energética, relocalización de cadenas productivas y un entorno de innovación tecnológica acelerada.

Vista del plenario del Quer\u00e9taro Centro de Congresos durante la apertura de la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 16 mil participantes. El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU. rotativo.com.mx

La SEDESU no presentó cifras comparativas del potencial de negocio generado en las tres ediciones anteriores.

El programa contempla citas de negocios B2B, área de exposición y espacios de networking. Participan representantes de 10 secretarías de Desarrollo Económico de distintos estados, con quienes se analizarán oportunidades en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), detalló René Mendoza Acosta, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México.

Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), trazó la transformación que viene: la demanda global de componentes automotrices crecerá alrededor de 3.5% anual, pero ese crecimiento redistribuirá el valor hacia arquitecturas electrónicas avanzadas, software, baterías y sistemas de conducción autónoma.

Vista del plenario del Quer\u00e9taro Centro de Congresos durante la apertura de la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 16 mil participantes. El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU.

El directivo fue directo: "el futuro ya no se construye en las líneas de ensamble", apuntó, y señaló que Querétaro fue elegido sede precisamente porque concentra empresas, centros de investigación, universidades y capacidades técnicas alineadas con esa nueva etapa.

Querétaro ante la reconversión automotriz: empleo y tecnología en disputa

Mendoza Acosta subrayó que el sector instalado en México atraviesa una reconfiguración de la cadena de valor que, en su lectura, abre una ventana de oportunidad. "En ese proceso siempre hay ganadores, y la industria nacional tiene la oportunidad de convertirse en esos ganadores", sostuvo.

Vista del plenario del Quer\u00e9taro Centro de Congresos durante la apertura de la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 16 mil participantes. El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU. rotativo.com.mx

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, describió los factores que respaldan el posicionamiento estatal: ubicación estratégica, paz laboral, universidades vinculadas con la planta productiva y una red de proveeduría en expansión.

La dependencia no precisó metas de crecimiento en empleo o exportaciones para el cierre de 2026, ni el impacto esperado de los acuerdos que se cierren durante el evento.

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