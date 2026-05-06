Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Nueve mil millones de dólares en potencial de negocio y más de 16 mil participantes definen la cuarta edición de la International Automotive Industry Supply Summit (IAIASS) 2026, que arrancó este martes en el Querétaro Centro de Congresos con 360 empresas y mil 154 soluciones en exhibición.

El sector automotriz es eje de la economía estatal: genera más de 70 mil empleos formales y representa cerca del 27% del PIB manufacturero, conforme a datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

El encuentro, que concluirá mañana 7 de mayo, consolida a Querétaro como sede recurrente de la cita automotriz más relevante de la región. La industria llega a esta edición con presiones de fondo: transición energética, relocalización de cadenas productivas y un entorno de innovación tecnológica acelerada.

El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU. rotativo.com.mx

La SEDESU no presentó cifras comparativas del potencial de negocio generado en las tres ediciones anteriores.

El programa contempla citas de negocios B2B, área de exposición y espacios de networking. Participan representantes de 10 secretarías de Desarrollo Económico de distintos estados, con quienes se analizarán oportunidades en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), detalló René Mendoza Acosta, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México.

Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), trazó la transformación que viene: la demanda global de componentes automotrices crecerá alrededor de 3.5% anual, pero ese crecimiento redistribuirá el valor hacia arquitecturas electrónicas avanzadas, software, baterías y sistemas de conducción autónoma.

El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU.

El directivo fue directo: "el futuro ya no se construye en las líneas de ensamble", apuntó, y señaló que Querétaro fue elegido sede precisamente porque concentra empresas, centros de investigación, universidades y capacidades técnicas alineadas con esa nueva etapa.

Querétaro ante la reconversión automotriz: empleo y tecnología en disputa

Mendoza Acosta subrayó que el sector instalado en México atraviesa una reconfiguración de la cadena de valor que, en su lectura, abre una ventana de oportunidad. "En ese proceso siempre hay ganadores, y la industria nacional tiene la oportunidad de convertirse en esos ganadores", sostuvo.

El sector automotriz queretano genera más de 70 mil empleos formales y aporta cerca del 27% del PIB manufacturero estatal, según la SEDESU. rotativo.com.mx

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, describió los factores que respaldan el posicionamiento estatal: ubicación estratégica, paz laboral, universidades vinculadas con la planta productiva y una red de proveeduría en expansión.

La dependencia no precisó metas de crecimiento en empleo o exportaciones para el cierre de 2026, ni el impacto esperado de los acuerdos que se cierren durante el evento.