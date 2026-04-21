Automovilistas que circulan diariamente por el corredor reportan que los trabajadores suspendieron las maniobras en los frentes abiertos sin colocar señalamiento adecuado ni concluir las conexiones.

El escenario contrasta con la proyección de infraestructura pública que la administración municipal de Rodrigo Monsalvo Castelán ha presentado como uno de los ejes de su gestión 2024-2027.

La prolongación Constituyentes en El Marqués opera con un solo carril habilitado tras semanas de retraso en la obra de drenaje. rotativo.com.mx

Al cierre de la redacción, el gobierno municipal no había precisado fecha para reanudar los trabajos, identificado a la empresa responsable de la obra ni informado el monto de la inversión comprometida.

El tramo en cuestión corresponde a la prolongación de Constituyentes que conecta el corredor metropolitano con las colonias y fraccionamientos de la zona oriente del municipio, una franja de crecimiento acelerado en los últimos años.

La obra de drenaje sanitario busca incorporar la zona a la red general, pero los frentes abiertos —canales expuestos, tubería sin instalar y rellenos a medias— convirtieron la vialidad en un corredor de riesgo, particularmente en horas pico y durante las precipitaciones que se han registrado en la región.

Un solo carril y anegaciones durante las lluvias en El Marqués

La afectación vial es el síntoma más visible del retraso. El habilitado de un solo carril obliga a que ambos sentidos de circulación se alternen por el mismo tramo, lo que genera filas que rebasan varias centenas de metros en horarios de entrada y salida laboral y escolar.

Cuando llueve, el agua se acumula en las propias zanjas abiertas por la obra y desborda hacia la cinta de rodamiento, lo que complica aún más la operación del carril único y obliga a automovilistas y motociclistas a maniobrar entre encharcamientos profundos.

Vecinos de los fraccionamientos aledaños señalan que la situación se prolonga desde hace varias semanas sin que se observen cuadrillas trabajando en los frentes abiertos.

La prolongación Constituyentes en El Marqués opera con un solo carril habilitado tras semanas de retraso en la obra de drenaje. rotativo.com.mx

El paisaje recurrente, según los mismos reportes, es el de maquinaria detenida y materiales a la intemperie, sin personal que dé continuidad a los trabajos de instalación de la tubería de drenaje ni al cierre progresivo de las zanjas.

¿Quién debe resolver el retraso de la obra de Constituyentes en El Marqués?

El gobierno municipal que preside Monsalvo Castelán concentra la responsabilidad administrativa de las obras de urbanización y drenaje dentro de su circunscripción.

Durante su Primer Informe de Gobierno, presentado en septiembre de 2025, la administración reportó que El Marqués destinó cerca de 800 millones de pesos a obra pública durante el primer año de gestión, rubro que incluyó drenaje, urbanización y mantenimiento de vialidades, de acuerdo con el portal oficial del municipio de El Marqués.

El retraso en la continuación de Constituyentes contrasta con esa cifra global y abre la pregunta sobre la supervisión del contrato específico que opera en el tramo detenido.

No es la primera vez que una obra lineal con afectación al corredor de Constituyentes en territorio marquesino genera cuestionamientos ciudadanos.

En semanas recientes, la misma zona ha sido escenario de conflictos paralelos: a principios de abril, decenas de familias tomaron un predio ubicado a un costado de esta misma vialidad, lo que derivó en un despliegue policíaco que aún mantiene cerco sobre la zona, como documentó la cobertura previa de Rotativo sobre el caso.

El tránsito por el corredor también se ha visto afectado por trabajos paralelos en infraestructura federal. En el kilómetro 200 de la carretera 57, contigua al trazo de Constituyentes, una fuga de aguas negras reportada a finales de marzo mantiene inundada la lateral en un tramo en disputa sobre la responsabilidad de reparación entre el municipio y la empresa encargada de la ampliación de la autopista México-Querétaro.

La acumulación de frentes abiertos en la misma zona del municipio comienza a perfilar un problema de coordinación de obras en el oriente marquesino.

Los trabajos de drenaje sobre la continuación de Constituyentes se suman, además, a las adecuaciones viales que el propio alcalde ha planteado como necesarias en el municipio de cara a megaproyectos federales. Monsalvo advirtió a principios de año que el corredor de la carretera 210 requeriría una inversión de más de mil millones de pesos para absorber el flujo que traerá la estación del tren México-Querétaro que se instalará frente a Jesús María.

El pendiente en Constituyentes muestra que las obras municipales en curso tampoco logran sostener su propio cronograma.

Hasta el momento, la administración de El Marqués no ha informado públicamente cuándo se reanudarán los trabajos, qué empresa ejecuta el contrato, cuánto costará la obra ni cuántas familias u hogares serán incorporados a la red de drenaje una vez concluida.

Tampoco se ha precisado qué medidas de mitigación vial se aplicarán mientras el tramo permanezca con un solo carril habilitado y anegado durante las lluvias.