Querétaro, 21 de abril de 2026. — Veinte empresas concentradas en un solo día. Abbott, Siemens México, Mabe, Santander, Valeo, Safran, CNH, Tremec, BRP y Farmacias del Ahorro estarán este miércoles 22 de abril en el lobby del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro instalará la Feria de Empleo 2026 con vacantes en los sectores tecnológico, aeroespacial y automotriz, además de ofertas para perfiles operativos, administrativos, profesionales y de seguridad pública.
El evento abrirá de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones ubicadas en la calle Gral. Francisco Villa 1580, colonia Carlos María de Bustamante.
La convocatoria se inscribe en la estrategia del presidente municipal Felifer Macías para posicionar a la capital como referente de talento, en línea con los programas de BLOQUERS que ya han canalizado 13 millones de pesos en alianzas con Google, Microsoft y Amazon operados desde el mismo inmueble.
La bolsa se nutre de compañías con presencia instalada en BLOQUE y de otras con operaciones relevantes en el corredor industrial queretano. Las vacantes cubren desde posiciones para recién egresados hasta mandos medios y puestos de alta especialización técnica.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Sistema Penitenciario sumarán mesas de reclutamiento para quienes buscan desarrollo en el servicio público, una oferta que diversifica el catálogo respecto a ediciones previas centradas casi exclusivamente en la iniciativa privada.
El contexto económico da sentido al despliegue.
El municipio de Querétaro cerró febrero de 2026 con 443 mil 420 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, la cifra más alta entre los 18 municipios del estado y el principal motor de generación de empleo formal de la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.
La capital concentra más del 60 por ciento de los 720 mil 647 empleos formales registrados ese mes en Querétaro.
El Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE albergará el 22 de abril la feria con 20 empresas de talla global. rotativo.com.mx
Abbott, Siemens y Safran encabezan la oferta industrial
Entre los participantes con mayor perfil técnico destacan Abbott en el ramo farmacéutico, Siemens México en tecnología y automatización industrial, Mabe en electrodomésticos y Safran en aeroespacial.
El sector automotriz reúne a Valeo, CNH, Tremec y BRP. Santander aportará vacantes de servicios financieros y Farmacias del Ahorro abrirá plazas comerciales.
La feria anterior que organizó la Secretaría del Trabajo estatal en San Juan del Río el 26 de febrero ofertó 850 vacantes con 35 empresas participantes, lo que sitúa el evento del municipio capital con aproximadamente la mitad del número de empresas pero con un perfil concentrado en marcas globales instaladas en la capital.
El antecedente directo es el TechDay y Feria del Empleo de diciembre de 2024, donde se firmaron convenios con Microsoft y Zoho para capacitación digital.
¿Qué llevar para aumentar las posibilidades de contratación?
La organización recomendó a los asistentes acudir con al menos cinco copias impresas del currículum vítae actualizado, identificación oficial vigente y una versión digital del CV almacenada en el teléfono móvil para envío inmediato a los reclutadores.
Investigar previamente a las empresas de mayor interés incrementa la eficacia del acercamiento, particularmente en mesas donde la competencia por vacantes técnicas será alta.
La edición 2026 cierra un circuito entre autoridades municipales, cámaras empresariales y operadores globales asentados en el corredor Querétaro-El Marqués.
La llegada reciente de CANACINTRA a oficinas dentro del propio BLOQUE amplía la vinculación entre la cámara industrial y los emprendedores que operan desde el centro, un ecosistema que el gobierno municipal articula como política central de atracción de inversión y generación de empleo formal.
La Feria de Empleo 2026 no precisó el número total de vacantes disponibles ni el rango salarial de las posiciones ofertadas.