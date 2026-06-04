ITP Aero invierte más de 100 mdp en su planta de Querétaro

La compañía de origen español amplió su Celda de Pruebas y sumó una sala de formación, un showroom y paneles solares en el Parque Industrial Benito Juárez.

El gobernador Mauricio Kuri devela la placa de modernización de la Celda de Pruebas de ITP Aero en el Parque Industrial Benito Juárez.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la inauguración de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de junio de 2026.- ITP Aero invirtió más de 100 millones de pesos en su planta de Querétaro para modernizar y ampliar su Celda de Pruebas, la única en Latinoamérica, en una ceremonia que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González.

La expansión, materializada en el Parque Industrial Benito Juárez, sumó una nueva sala de formación, un showroom que recorre la trayectoria de la firma y un sistema de paneles solares orientado a la sustentabilidad de las instalaciones de origen español.

La inyección de capital se dirigió a fortalecer las capacidades tecnológicas, operativas y de talento de la compañía, que opera en el estado desde hace 28 años y forma parte de uno de los ecosistemas aeroespaciales más relevantes de América Latina. El proyecto se suma a la expansión con empleos que la empresa anunció en 2024.

El gobernador Mauricio Kuri devela la placa de modernizaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero en el Parque Industrial Benito Ju\u00e1rez. El gobernador Mauricio Kuri encabezó la inauguración de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Qué es la Celda de Pruebas de ITP Aero?

Es la instalación, única de su tipo en la región, donde la compañía valida componentes para motores aeronáuticos. La CEO de ITP Aero, Eva Azoulay, explicó que la modernización ampliará la capacidad de servicio y que el nuevo showroom opera como una declaración de confianza en la planta queretana.

Este crecimiento se sustenta en la expansión de nuestra empresa mundial y Querétaro es parte central de este plan. La carrera de talento, las alianzas institucionales, la cultura y excelencia son ventajas competitivas reales y seguiremos invirtiendo en ellas.

Así lo apuntó Azoulay, quien agregó que ITP Aero ha duplicado sus ingresos desde 2022, resultado que respalda la apuesta por el estado.

El gobernador Mauricio Kuri devela la placa de modernizaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero en el Parque Industrial Benito Ju\u00e1rez. El proyecto sumó una sala de formación, un showroom y un sistema de paneles solares en la planta aeronáutica. rotativo.com.mx

¿Cuántos empleos genera ITP Aero en Querétaro?

El grupo sostiene más de 1,000 empleos especializados en su operación queretana, que crece 10% cada año, según el consejero delegado Carlos Alzola Elizondo.

El directivo señaló que el sector atraviesa un momento de expansión que abre espacio a las compañías con ambición de crecer, y reconoció la cercanía con el Gobierno del Estado desde el origen de la planta.

El gobernador Mauricio Kuri devela la placa de modernizaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero en el Parque Industrial Benito Ju\u00e1rez. El gobernador Mauricio Kuri encabezó la inauguración de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, afirmó que la entidad concentra más del 30% de los empleos especializados del país, con cerca de 7,000 trabajadores en el ramo.

Por ello celebramos especialmente la apertura de esta nueva sala de formación. Porque cada colaborador capacitado representa una oportunidad más para que Querétaro siga compitiendo en las industrias más complejas y sofisticadas del planeta.

Del Prete ubicó la inversión dentro del modelo de Triple Hélice —empresa, academia y gobierno— y recordó el compromiso previo que la firma ha mantenido con la región.

Triple Hélice y primer lugar en competitividad

El gobernador Mauricio Kuri devela la placa de modernizaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero en el Parque Industrial Benito Ju\u00e1rez. El proyecto sumó una sala de formación, un showroom y un sistema de paneles solares en la planta aeronáutica. rotativo.com.mx

El director de ITP Aero México, Javier Hervás —designado nuevo director en 2025—, sostuvo que la culminación del proyecto responde al compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de las instalaciones.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, añadió que el Instituto Mexicano para la Competitividad colocó a la Zona Metropolitana de Querétaro en el primer lugar nacional en competitividad.

La empresa, que llegó a Querétaro en 1998 como una de las primeras aeronáuticas del estado, develó una placa conmemorativa de la ampliación. Su operación local se especializa en la fabricación de componentes para motores aeronáuticos y procesos de fundición de alta precisión.

empresasnegociosgobiernomauricio kuri

Reciente

Felifer Macías y Mauricio Kuri en la presentación de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro.
Querétaro

Querétaro, líder nacional en competitividad

El presidente municipal acompañó al gobernador Mauricio Kuri en la ampliación de la planta de ITP Aero, donde el municipio recibió el reconocimiento del IMCO.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno reunidas en la Estación de Bomberos número 3 de San Juan del Río durante la instalación del Puesto de Mando.
San Juan del Río

Puesto de Mando listo en SJR

El órgano interinstitucional canaliza los reportes de emergencia a la línea 9-1-1 durante la temporada de ciclones.

Cielo nublado con lluvia intensa sobre una vialidad de Querétaro durante el temporal pronosticado por el SMN.
San Juan del Río

Lluvias fuertes y calor en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional coloca al norte y centro del estado bajo precipitaciones de 50 a 75 milímetros, con posible granizo y descargas eléctricas.

El alcalde Felifer Macías informa sobre las lluvias desde el centro de monitoreo meteorológico de Protección Civil de Querétaro.
Editorial

Querétaro, en alerta por lluvias fuertes

El alcalde reportó afectaciones mínimas pese a los 60 milímetros de la víspera y pidió evitar bordos y encharcamientos ante el pronóstico.