ITP Aero invierte más de 100 mdp en su planta de Querétaro

Querétaro, 4 de junio de 2026.- ITP Aero invirtió más de 100 millones de pesos en su planta de Querétaro para modernizar y ampliar su Celda de Pruebas, la única en Latinoamérica, en una ceremonia que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González.

La expansión, materializada en el Parque Industrial Benito Juárez, sumó una nueva sala de formación, un showroom que recorre la trayectoria de la firma y un sistema de paneles solares orientado a la sustentabilidad de las instalaciones de origen español.

La inyección de capital se dirigió a fortalecer las capacidades tecnológicas, operativas y de talento de la compañía, que opera en el estado desde hace 28 años y forma parte de uno de los ecosistemas aeroespaciales más relevantes de América Latina. El proyecto se suma a la expansión con empleos que la empresa anunció en 2024.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la inauguración de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Qué es la Celda de Pruebas de ITP Aero?

Es la instalación, única de su tipo en la región, donde la compañía valida componentes para motores aeronáuticos. La CEO de ITP Aero, Eva Azoulay, explicó que la modernización ampliará la capacidad de servicio y que el nuevo showroom opera como una declaración de confianza en la planta queretana.

Este crecimiento se sustenta en la expansión de nuestra empresa mundial y Querétaro es parte central de este plan. La carrera de talento, las alianzas institucionales, la cultura y excelencia son ventajas competitivas reales y seguiremos invirtiendo en ellas.

Así lo apuntó Azoulay, quien agregó que ITP Aero ha duplicado sus ingresos desde 2022, resultado que respalda la apuesta por el estado.

El proyecto sumó una sala de formación, un showroom y un sistema de paneles solares en la planta aeronáutica. rotativo.com.mx

¿Cuántos empleos genera ITP Aero en Querétaro?

El grupo sostiene más de 1,000 empleos especializados en su operación queretana, que crece 10% cada año, según el consejero delegado Carlos Alzola Elizondo.

El directivo señaló que el sector atraviesa un momento de expansión que abre espacio a las compañías con ambición de crecer, y reconoció la cercanía con el Gobierno del Estado desde el origen de la planta.

El gobernador Mauricio Kuri encabezó la inauguración de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, afirmó que la entidad concentra más del 30% de los empleos especializados del país, con cerca de 7,000 trabajadores en el ramo.

Por ello celebramos especialmente la apertura de esta nueva sala de formación. Porque cada colaborador capacitado representa una oportunidad más para que Querétaro siga compitiendo en las industrias más complejas y sofisticadas del planeta.

Del Prete ubicó la inversión dentro del modelo de Triple Hélice —empresa, academia y gobierno— y recordó el compromiso previo que la firma ha mantenido con la región.

Triple Hélice y primer lugar en competitividad

El proyecto sumó una sala de formación, un showroom y un sistema de paneles solares en la planta aeronáutica. rotativo.com.mx

El director de ITP Aero México, Javier Hervás —designado nuevo director en 2025—, sostuvo que la culminación del proyecto responde al compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de las instalaciones.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, añadió que el Instituto Mexicano para la Competitividad colocó a la Zona Metropolitana de Querétaro en el primer lugar nacional en competitividad.

La empresa, que llegó a Querétaro en 1998 como una de las primeras aeronáuticas del estado, develó una placa conmemorativa de la ampliación. Su operación local se especializa en la fabricación de componentes para motores aeronáuticos y procesos de fundición de alta precisión.