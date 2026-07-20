Querétaro, 20 de julio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest concluyó con una asistencia acumulada de más de 160 mil personas durante las 14 jornadas realizadas en el Estadio Corregidora, informó el secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, Juan Báez Bolaños.
La jornada de mayor afluencia se registró durante la transmisión del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando cerca de 19 mil personas acudieron a las inmediaciones del recinto.
Aunque el resultado no favoreció a la Selección Mexicana, la afición permaneció hasta el silbatazo final, señaló el funcionario.
"Cerramos lo que en un inicio se arrancó con muchísima emoción, el MéxicQ Zona Fest. Nunca antes se había hecho, nunca antes habíamos tenido un mundial en tiempos modernos aquí en México", declaró Báez Bolaños, quien atribuyó la organización al alcalde Felifer Macías en conjunto con el Gobierno del Estado.
Durante las seis semanas del festival se realizaron 14 conciertos, activaciones recreativas, firma de autógrafos con exseleccionados nacionales y la ceremonia de matrimonios colectivos encabezada por el presidente municipal, en la que 174 parejas formalizaron su unión.
Asistentes al MéxicQ Zona Fest en el Estadio Corregidora durante una de las 14 jornadas del festival mundialista en Querétaro. rotativo.com.mx
El secretario destacó que el evento incluyó espacios de accesibilidad para personas con discapacidad, con un área preferente en la zona de conciertos e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana durante las presentaciones musicales.
En total, mil 178 personas con discapacidad y personas adultas mayores —779 mujeres y 399 hombres— participaron en las actividades del festival, de acuerdo con el reporte municipal.
El festival concluyó con saldo blanco, según el municipio, y benefició a comerciantes, emprendedores y expositores locales que ofrecieron alimentos, bebidas y productos durante las seis semanas de actividades en el Corregidora.
El evento arrancó el 11 de junio con la inauguración del Mundial y, según registros de asistencia por jornada reportados durante su desarrollo, superó los 32 mil asistentes en su primera semana y los 18 mil en una sola fecha durante la fase de grupos, antes de llegar a la cifra acumulada final de más de 160 mil personas en sus 14 jornadas.