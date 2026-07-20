MéxicQ Zona Fest concluye con alta afluencia y saldo blanco en Querétaro

El festival mundialista en el Corregidora cerró con 14 conciertos, saldo blanco y una boda colectiva de 174 parejas.

Aficionada reacciona con las manos en el rostro durante el MéxicQ Zona Fest en Querétaro

Asistentes al MéxicQ Zona Fest en el Estadio Corregidora durante una de las 14 jornadas del festival mundialista en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de julio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest concluyó con una asistencia acumulada de más de 160 mil personas durante las 14 jornadas realizadas en el Estadio Corregidora, informó el secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, Juan Báez Bolaños.

La jornada de mayor afluencia se registró durante la transmisión del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando cerca de 19 mil personas acudieron a las inmediaciones del recinto.

Aunque el resultado no favoreció a la Selección Mexicana, la afición permaneció hasta el silbatazo final, señaló el funcionario.

"Cerramos lo que en un inicio se arrancó con muchísima emoción, el MéxicQ Zona Fest. Nunca antes se había hecho, nunca antes habíamos tenido un mundial en tiempos modernos aquí en México", declaró Báez Bolaños, quien atribuyó la organización al alcalde Felifer Macías en conjunto con el Gobierno del Estado.

Durante las seis semanas del festival se realizaron 14 conciertos, activaciones recreativas, firma de autógrafos con exseleccionados nacionales y la ceremonia de matrimonios colectivos encabezada por el presidente municipal, en la que 174 parejas formalizaron su unión.

Aficionados celebran durante una transmisi\u00f3n en el M\u00e9xicQ Zona Fest en el Estadio Corregidora, Quer\u00e9taro Asistentes al MéxicQ Zona Fest en el Estadio Corregidora durante una de las 14 jornadas del festival mundialista en Querétaro. rotativo.com.mx

El secretario destacó que el evento incluyó espacios de accesibilidad para personas con discapacidad, con un área preferente en la zona de conciertos e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana durante las presentaciones musicales.

En total, mil 178 personas con discapacidad y personas adultas mayores —779 mujeres y 399 hombres— participaron en las actividades del festival, de acuerdo con el reporte municipal.

El festival concluyó con saldo blanco, según el municipio, y benefició a comerciantes, emprendedores y expositores locales que ofrecieron alimentos, bebidas y productos durante las seis semanas de actividades en el Corregidora.

El evento arrancó el 11 de junio con la inauguración del Mundial y, según registros de asistencia por jornada reportados durante su desarrollo, superó los 32 mil asistentes en su primera semana y los 18 mil en una sola fecha durante la fase de grupos, antes de llegar a la cifra acumulada final de más de 160 mil personas en sus 14 jornadas.

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