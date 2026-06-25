Querétaro, 25 de junio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest llegó a su tercera semana con una de sus jornadas de mayor afluencia: 18 mil personas se congregaron en las instalaciones habilitadas por el Municipio de Querétaro para seguir la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Una aficionada con la playera de la Selección de Brasil ondea la bandera de su país en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro, donde también se transmitió el partido entre Escocia y Brasil. rotativo.com.mx
La jornada incluyó los partidos entre Suiza y Canadá, Escocia y Brasil, y el encuentro de la Selección Mexicana frente a Chequia. La carpa principal reunió a aficionados con camisetas verdes, sombreros y banderas mientras seguían los marcadores en las pantallas del recinto.
Aficionados con camisetas de la Selección Mexicana celebran en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro durante la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. rotativo.com.mx
Al término de los partidos, Mi Banda El Mexicano cerró la noche con un concierto de regional mexicano ante los 18 mil asistentes del festival.
La carpa principal del MéxicQ Zona Fest de Querétaro, repleta de aficionados con sombreros y camisetas tricolores, durante la transmisión de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. rotativo.com.mx
El MéxicQ Zona Fest tiene programadas siete fechas más: 27, 28 y 30 de junio, así como 4, 5, 11 y 29 de julio. El acceso cuesta 80 pesos por persona por día. En ese calendario están confirmados los conciertos de 90's Pop Tour, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules.