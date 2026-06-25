18 mil personas llenaron el MéxicQ Zona Fest en la última jornada de grupos del Mundial

El festival municipal recibió a miles de aficionados que siguieron los encuentros de la última jornada, incluido el partido de México ante Chequia, y cerraron la noche con Mi Banda El Mexicano.

Aficionados con camisetas de la Selección Mexicana celebran durante el MéxicQ Zona Fest en Querétaro

Miles de aficionados, varios con camiseta de la Selección Mexicana, reaccionan al partido en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro durante la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de junio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest llegó a su tercera semana con una de sus jornadas de mayor afluencia: 18 mil personas se congregaron en las instalaciones habilitadas por el Municipio de Querétaro para seguir la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.


Aficionada agita la bandera de Brasil entre la multitud en el M\u00e9xicQ Zona Fest de Quer\u00e9taro Una aficionada con la playera de la Selección de Brasil ondea la bandera de su país en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro, donde también se transmitió el partido entre Escocia y Brasil. rotativo.com.mx

La jornada incluyó los partidos entre Suiza y Canadá, Escocia y Brasil, y el encuentro de la Selección Mexicana frente a Chequia. La carpa principal reunió a aficionados con camisetas verdes, sombreros y banderas mientras seguían los marcadores en las pantallas del recinto.

Grupo de aficionados con los brazos en alto celebra en el M\u00e9xicQ Zona Fest de Quer\u00e9taro Aficionados con camisetas de la Selección Mexicana celebran en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro durante la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. rotativo.com.mx

Al término de los partidos, Mi Banda El Mexicano cerró la noche con un concierto de regional mexicano ante los 18 mil asistentes del festival.

Vista general de la carpa del M\u00e9xicQ Zona Fest con miles de aficionados frente a las pantallas en Quer\u00e9taro La carpa principal del MéxicQ Zona Fest de Querétaro, repleta de aficionados con sombreros y camisetas tricolores, durante la transmisión de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. rotativo.com.mx

El MéxicQ Zona Fest tiene programadas siete fechas más: 27, 28 y 30 de junio, así como 4, 5, 11 y 29 de julio. El acceso cuesta 80 pesos por persona por día. En ese calendario están confirmados los conciertos de 90's Pop Tour, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules.

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