San Juan del Río, 24 de junio de 2025.- Fue un mediodía de junio. Un capitán esperaba en lo alto de una peña. Abajo corría el río, había sabinos, ojos de agua y un cacique llamado Mesi que aceptó someterse sin que corriera una sola gota de sangre.

Se celebró misa, se trazaron cuatro calles que se convirtieron en ocho, se clavaron cruces de sabino verde en las esquinas y resonaron dos campanas, clarines y cajas de guerra. Así nació, el 24 de junio de 1531, San Juan del Río.

Cuatrocientos noventa y cinco años después, el Honorable Ayuntamiento volvió a reunirse en sesión solemne para recordar ese momento. Lo hizo en el Portal del Diezmo, uno de los edificios que forman parte del tejido histórico que aquel primer trazado fue dibujando con el tiempo.

Trece integrantes del cabildo votaron por unanimidad el orden del día. La mañana tuvo reseña histórica, cancelación de sello postal conmemorativo y tres reconocimientos a quienes, de distinta manera, han sostenido la memoria de la ciudad.

La reseña histórica, leída por la síndica Rosalva Ruiz Ramos, estuvo basada en la relación de méritos de Nicolás de San Luis Montañés, uno de los capitanes presentes en la fundación. En ese documento, Montañés describió la llegada al lugar: un paraje con río, sabinos y ojos de agua.

El presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia en el podio durante la sesión solemne del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río, celebrada el 24 de junio de 2026 en el Foro San Juan. Foto: Martín García.

El cacique Mesi fue bautizado ese día y recibió el nombre de Juan. Al mediodía, después de la misa, el fiscal mayor tomó la palabra y propuso que el pueblo se llamara San Juan del Río, por el día y por el curso de agua que lo bordeaba. Así fue.

San Juan del Río forma parte de los 60 puntos que integran el Camino Real de Tierra Adentro, declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 2010.

Esa pertenencia a una ruta histórica de alcance continental es uno de los argumentos que sostienen la declaratoria de zona de monumentos históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1986. Este año, esa declaratoria cumple cuatro décadas.

El primer reconocimiento de la sesión fue para el Centro INAH Querétaro, institución que llegó al estado en 1984 y que dos años después acompañó la publicación de ese decreto. La directora del centro, María Estela Reyes la Cid, recibió el reconocimiento de manos del presidente municipal, licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia.

El INAH administra en el país 194 zonas arqueológicas abiertas al público y 162 museos de distintas categorías. En Querétaro, ha registrado más de mil 200 sitios arqueológicos y 126 espacios de arte rupestre, y tiene a su cargo cuatro zonas abiertas a visitantes: El Cerrito, Ranas, Toluquilla y Tancama.

La reina de las fiestas San Juan 2026 realiza la cancelación del sello postal conmemorativo del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río, acompañada por una representante de Correos de México y el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia. Foto: Martín García.

En el municipio de San Juan del Río, el convenio de colaboración entre el INAH y el ayuntamiento ha regulado las licencias de obra en el centro histórico y facilitado la restauración de varios edificios de los siglos XVIII y XIX: los templos del Piterio, el Sacramonte, el Calvario, Santo Domingo y la Parroquia de San Juan Bautista, además del conjunto del antiguo convento de San Juan de Dios.





También se intervinieron las fachadas de las calles Vicente Guerrero, Reforma y Choro Campo, y se avanza en proyectos museográficos para el Panteón de la Santa Veracruz y para el futuro Museo Histórico de San Juan del Río.

El segundo reconocimiento correspondió a la Diputación del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, una cofradía fundada formalmente el 26 de diciembre de 1759 que cumple este año 267 años de existencia.

La reseña leída durante la sesión por la regidora Silvia Ortiz describió a las cofradías como comunidades que han preservado patrimonio material e inmaterial: imágenes, altares, orfebría, música, procesiones y gastronomía festiva.

La Diputación Guadalupana sostiene el santuario que lleva su nombre. En ese templo se conserva un órgano tubular que en 2026 cumple 120 años de fabricación y que fue restaurado recientemente.

También custodia un reloj monumental instalado en 1978 por el matrimonio de Francisco Velázquez Quintanar y Esperanza Montes Muñoz, y restaurado en este año por su hija, María Dolores Velázquez Montes, quien encabeza la mayordomía actual.

La diputación también ha sido parte activa de la consolidación de la peregrinación de los faroles, una tradición que surgió en 1948 y que el 11 de diciembre de 2023 fue declarada patrimonio histórico y cultural inmaterial del municipio.

Hace pocas semanas, la Legislatura del Estado de Querétaro aprobó un exhorto para elevarla a patrimonio cultural estatal.

El Foro San Juan durante la sesión solemne del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río, el 24 de junio de 2026, con el cabildo en pleno y el público asistente. Foto: Martín García.

El tercer reconocimiento fue para el pintor autodidacta Rafael Torres y Paniagua, quien suma 55 años de trayectoria artística. Nacido el 25 de octubre de 1948 en la colonia Roma de la Ciudad de México, Torres y Paniagua descubrió la pintura desde la infancia. En 1960 comenzó a comercializar obra en la galería Amexca Curi, en la planta baja de la Torre Latinoamericana.





En julio de 1987 se mudó a San Juan del Río, donde ha desarrollado la mayor parte de su producción: más de 200 pinturas e incluso murales, con temas que van del arte sacro al retrato, el paisaje y las composiciones alegóricas y mitológicas.

Conserva un acervo propio de 74 obras con las que montará una exposición individual en agosto de 2026 en la Galería del Portal del Diezmo, el mismo espacio donde este martes el ayuntamiento lo distinguió.

María Dolores Velázquez Montes, al frente de la mayordomía de la Diputación del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, recibe el reconocimiento del Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río en la sesión solemne del 495 aniversario de la fundación de la ciudad. rotativo.com.mx

La sesión incluyó también la cancelación de un sello postal conmemorativo del 495 aniversario, acto encabezado por el presidente municipal junto a la representante del Servicio Postal Mexicano en Querétaro, la maestra Bárbara Angélica Mendoza Vázquez, y la reina de las fiestas San Juan 2026 Viviana I. El próximo evento en el marco del aniversario fue anunciado para el 12 de septiembre.

En su mensaje, el presidente Roberto Cabrera Valencia situó la conmemoración como antesala de los 500 años, que se cumplirán en 2031. "Medio milenio son una responsabilidad, son una invitación a pensar qué ciudad queremos entregar a las próximas generaciones", dijo.

El umbral del medio milenio convierte este aniversario en punto de partida de una cuenta regresiva institucional que comenzó, simbólicamente, en el mismo Portal del Diezmo que alguna vez recibió los diezmos de una ciudad que todavía no sabía que duraría cinco siglos.