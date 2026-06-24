San Juan del Río cumple 495 años con sello postal, honores al INAH y una historia que empezó sin derramamiento de sangre

El cabildo sesionó de manera solemne en el Portal del Diezmo para conmemorar la fundación del 24 de junio de 1531; se canceló un sello postal conmemorativo y se entregaron reconocimientos al Centro INAH Querétaro, a la Diputación del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe y al pintor autodidacta Rafael Torres y Paniagua

La reina de las fiestas San Juan 2026 y el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia muestran el sello postal enmarcado junto a una representante de Correos de M\u00e9xico en el Foro San Juan

La reina de las fiestas San Juan 2026, Viviana I, y el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia muestran el sello postal enmarcado del 495 aniversario de la fundación de la ciudad, acompañados por la representante de Correos de México en Querétaro.

Foto: Martín García.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de junio de 2025.- Fue un mediodía de junio. Un capitán esperaba en lo alto de una peña. Abajo corría el río, había sabinos, ojos de agua y un cacique llamado Mesi que aceptó someterse sin que corriera una sola gota de sangre.

Se celebró misa, se trazaron cuatro calles que se convirtieron en ocho, se clavaron cruces de sabino verde en las esquinas y resonaron dos campanas, clarines y cajas de guerra. Así nació, el 24 de junio de 1531, San Juan del Río.

Cuatrocientos noventa y cinco años después, el Honorable Ayuntamiento volvió a reunirse en sesión solemne para recordar ese momento. Lo hizo en el Portal del Diezmo, uno de los edificios que forman parte del tejido histórico que aquel primer trazado fue dibujando con el tiempo.

Trece integrantes del cabildo votaron por unanimidad el orden del día. La mañana tuvo reseña histórica, cancelación de sello postal conmemorativo y tres reconocimientos a quienes, de distinta manera, han sostenido la memoria de la ciudad.

La reseña histórica, leída por la síndica Rosalva Ruiz Ramos, estuvo basada en la relación de méritos de Nicolás de San Luis Montañés, uno de los capitanes presentes en la fundación. En ese documento, Montañés describió la llegada al lugar: un paraje con río, sabinos y ojos de agua.

El presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia habla en el podio con el panel institucional del 495 aniversario visible y cuatro integrantes del cabildo al fondo en el Foro San Juan El presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia en el podio durante la sesión solemne del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río, celebrada el 24 de junio de 2026 en el Foro San Juan.Foto: Martín García.

El cacique Mesi fue bautizado ese día y recibió el nombre de Juan. Al mediodía, después de la misa, el fiscal mayor tomó la palabra y propuso que el pueblo se llamara San Juan del Río, por el día y por el curso de agua que lo bordeaba. Así fue.

San Juan del Río forma parte de los 60 puntos que integran el Camino Real de Tierra Adentro, declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 2010.

Esa pertenencia a una ruta histórica de alcance continental es uno de los argumentos que sostienen la declaratoria de zona de monumentos históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1986. Este año, esa declaratoria cumple cuatro décadas.

El primer reconocimiento de la sesión fue para el Centro INAH Querétaro, institución que llegó al estado en 1984 y que dos años después acompañó la publicación de ese decreto. La directora del centro, María Estela Reyes la Cid, recibió el reconocimiento de manos del presidente municipal, licenciado Roberto Carlos Cabrera Valencia.

El INAH administra en el país 194 zonas arqueológicas abiertas al público y 162 museos de distintas categorías. En Querétaro, ha registrado más de mil 200 sitios arqueológicos y 126 espacios de arte rupestre, y tiene a su cargo cuatro zonas abiertas a visitantes: El Cerrito, Ranas, Toluquilla y Tancama.

La reina de las fiestas San Juan 2026 cancela el sello postal conmemorativo del 495 aniversario en el Foro San Juan, flanqueada por una representante de Correos de M\u00e9xico y el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia La reina de las fiestas San Juan 2026 realiza la cancelación del sello postal conmemorativo del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río, acompañada por una representante de Correos de México y el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia. Foto: Martín García.

En el municipio de San Juan del Río, el convenio de colaboración entre el INAH y el ayuntamiento ha regulado las licencias de obra en el centro histórico y facilitado la restauración de varios edificios de los siglos XVIII y XIX: los templos del Piterio, el Sacramonte, el Calvario, Santo Domingo y la Parroquia de San Juan Bautista, además del conjunto del antiguo convento de San Juan de Dios.


También se intervinieron las fachadas de las calles Vicente Guerrero, Reforma y Choro Campo, y se avanza en proyectos museográficos para el Panteón de la Santa Veracruz y para el futuro Museo Histórico de San Juan del Río.

El segundo reconocimiento correspondió a la Diputación del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, una cofradía fundada formalmente el 26 de diciembre de 1759 que cumple este año 267 años de existencia.

La reseña leída durante la sesión por la regidora Silvia Ortiz describió a las cofradías como comunidades que han preservado patrimonio material e inmaterial: imágenes, altares, orfebría, música, procesiones y gastronomía festiva.

La Diputación Guadalupana sostiene el santuario que lleva su nombre. En ese templo se conserva un órgano tubular que en 2026 cumple 120 años de fabricación y que fue restaurado recientemente.

También custodia un reloj monumental instalado en 1978 por el matrimonio de Francisco Velázquez Quintanar y Esperanza Montes Muñoz, y restaurado en este año por su hija, María Dolores Velázquez Montes, quien encabeza la mayordomía actual.

La diputación también ha sido parte activa de la consolidación de la peregrinación de los faroles, una tradición que surgió en 1948 y que el 11 de diciembre de 2023 fue declarada patrimonio histórico y cultural inmaterial del municipio.

Hace pocas semanas, la Legislatura del Estado de Querétaro aprobó un exhorto para elevarla a patrimonio cultural estatal.

Vista general del Foro San Juan durante la sesi\u00f3n solemne del 495 aniversario de la fundaci\u00f3n de San Juan del R\u00edo, con el cabildo en la mesa de presidio y el p\u00fablico en las butacas El Foro San Juan durante la sesión solemne del 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río, el 24 de junio de 2026, con el cabildo en pleno y el público asistente.Foto: Martín García.

El tercer reconocimiento fue para el pintor autodidacta Rafael Torres y Paniagua, quien suma 55 años de trayectoria artística. Nacido el 25 de octubre de 1948 en la colonia Roma de la Ciudad de México, Torres y Paniagua descubrió la pintura desde la infancia. En 1960 comenzó a comercializar obra en la galería Amexca Curi, en la planta baja de la Torre Latinoamericana.


En julio de 1987 se mudó a San Juan del Río, donde ha desarrollado la mayor parte de su producción: más de 200 pinturas e incluso murales, con temas que van del arte sacro al retrato, el paisaje y las composiciones alegóricas y mitológicas.

Conserva un acervo propio de 74 obras con las que montará una exposición individual en agosto de 2026 en la Galería del Portal del Diezmo, el mismo espacio donde este martes el ayuntamiento lo distinguió.

Mar\u00eda Dolores Vel\u00e1zquez Montes recibe el reconocimiento a la Diputaci\u00f3n del Santuario Diocesano de Nuestra Se\u00f1ora de Guadalupe junto a integrantes del ayuntamiento y reinas de fiestas en el Foro San Juan María Dolores Velázquez Montes, al frente de la mayordomía de la Diputación del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, recibe el reconocimiento del Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río en la sesión solemne del 495 aniversario de la fundación de la ciudad. rotativo.com.mx

La sesión incluyó también la cancelación de un sello postal conmemorativo del 495 aniversario, acto encabezado por el presidente municipal junto a la representante del Servicio Postal Mexicano en Querétaro, la maestra Bárbara Angélica Mendoza Vázquez, y la reina de las fiestas San Juan 2026 Viviana I. El próximo evento en el marco del aniversario fue anunciado para el 12 de septiembre.

En su mensaje, el presidente Roberto Cabrera Valencia situó la conmemoración como antesala de los 500 años, que se cumplirán en 2031. "Medio milenio son una responsabilidad, son una invitación a pensar qué ciudad queremos entregar a las próximas generaciones", dijo.

El umbral del medio milenio convierte este aniversario en punto de partida de una cuenta regresiva institucional que comenzó, simbólicamente, en el mismo Portal del Diezmo que alguna vez recibió los diezmos de una ciudad que todavía no sabía que duraría cinco siglos.

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