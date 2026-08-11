Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Querétaro obtuvo el quinto lugar nacional en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con un total de 310 medallas: 89 de oro, 100 de plata y 121 de bronce.
La clasificación fue informada por la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco, durante un acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías para reconocer a atletas y entrenadores medallistas.
Autoridades municipales y representantes del deporte queretano participaron en un encuentro con atletas de la entidad. rotativo.com.mx
La delegación queretana compitió en 21 de las 38 disciplinas del certamen con 820 atletas, la cifra más alta de disciplinas en las que ha participado el estado, de acuerdo con Salazar Blanco. La Escuela de Talento Deportivo aportó 95 atletas, de los cuales 57 obtuvieron alguna presea.
Deportistas queretanos recibieron reconocimientos por sus resultados, acompañados por autoridades y representantes del deporte estatal. rotativo.com.mx
Entre los resultados destacados de la edición figura la primera medalla en fútbol para Querétaro, así como las primeras preseas de oro en voleibol y en ciclismo de montaña.
Deportistas queretanos recibieron reconocimientos por sus resultados, acompañados por autoridades y representantes del deporte estatal. rotativo.com.mx
Felifer Macías destacó ante los deportistas que el resultado refleja la disciplina de los jóvenes en entrenamientos y en sus estudios. "Ustedes representan lo mejor de nuestro estado, y que les llene de orgullo que como equipo de Querétaro, hoy ustedes pueden decir que logramos juntos el máximo histórico en el estado", expresó el presidente municipal.