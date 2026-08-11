Querétaro queda en quinto lugar nacional y suma 310 medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación incluyó a 820 atletas y registró primeras medallas en fútbol, voleibol y ciclismo de montaña.

Deportista queretana muestra las medallas obtenidas durante una competencia nacional.

Atleta queretana muestra las medallas obtenidas en competencias nacionales durante un encuentro con autoridades municipales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Querétaro obtuvo el quinto lugar nacional en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con un total de 310 medallas: 89 de oro, 100 de plata y 121 de bronce.

La clasificación fue informada por la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco, durante un acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías para reconocer a atletas y entrenadores medallistas.


Evento del Municipio de Quer\u00e9taro con autoridades y deportistas reunidos durante un acto p\u00fablico. Autoridades municipales y representantes del deporte queretano participaron en un encuentro con atletas de la entidad. rotativo.com.mx

La delegación queretana compitió en 21 de las 38 disciplinas del certamen con 820 atletas, la cifra más alta de disciplinas en las que ha participado el estado, de acuerdo con Salazar Blanco. La Escuela de Talento Deportivo aportó 95 atletas, de los cuales 57 obtuvieron alguna presea.

Autoridades de Quer\u00e9taro posan junto a deportistas que sostienen reconocimientos por sus resultados deportivos. Deportistas queretanos recibieron reconocimientos por sus resultados, acompañados por autoridades y representantes del deporte estatal. rotativo.com.mx

Entre los resultados destacados de la edición figura la primera medalla en fútbol para Querétaro, así como las primeras preseas de oro en voleibol y en ciclismo de montaña.

Autoridades de Quer\u00e9taro posan junto a deportistas que sostienen reconocimientos por sus resultados deportivos. Deportistas queretanos recibieron reconocimientos por sus resultados, acompañados por autoridades y representantes del deporte estatal. rotativo.com.mx

Felifer Macías destacó ante los deportistas que el resultado refleja la disciplina de los jóvenes en entrenamientos y en sus estudios. "Ustedes representan lo mejor de nuestro estado, y que les llene de orgullo que como equipo de Querétaro, hoy ustedes pueden decir que logramos juntos el máximo histórico en el estado", expresó el presidente municipal.

conade gobierno deportes felifer macias

Reciente

Presentación del Congreso Internacional Santa Rosa de Viterbo en Querétaro; funcionarios y organizadores sostienen el programa del evento frente a una pantalla de videoconferencia con participantes de Italia.
Querétaro

Querétaro recibe congreso internacional sobre Santa Rosa de Viterbo del 26 de agosto al 4 de septiembre

El encuentro reunirá a especialistas de México e Italia en seis paneles académicos y actividades gratuitas en el Barrio de Santa Rosa, incluido el tradicional Gallo.

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, durante un acto público en el estado.
Querétaro

Fiscalía descarta despojo en caso Urquiza y lo define como conflicto de herencia familiar

El fiscal señaló que quien inició la carpeta y los testigos que la sustentaron son familiares directos de la persona señalada como víctima del presunto despojo.

Comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de Querétaro, objeto de las denuncias presentadas por el alcalde ante la Fiscalía General del Estado
Querétaro

Fiscalía integra carpetas por denuncias de Felifer contra ambulantes; descarta vínculo con bloqueo en autopista México-Querétaro

El fiscal señaló que aún se identifican las conductas delictivas que pudieran acreditarse y el número de personas involucradas; los hechos son recientes

Israel Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena en Querétaro, durante una entrevista sobre las protestas de comerciantes por las obras en la autopista México-Querétaro.
Querétaro

Morena critica al secretario de Gobierno por señalar intereses políticos en manifestaciones de comerciantes

Alex Pérez Ibarra consideró que el secretario de Gobierno actúa con criterio político y no institucional ante el enojo de los comerciantes.