Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El secretario general de Morena en Querétaro, Israel Alejandro Pérez Ibarra, calificó como desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobierno del estado, Éric Gudiño Torres, respecto a las manifestaciones de comerciantes relacionadas con las obras en la autopista México-Querétaro.
Pérez Ibarra señaló que Gudiño Torres, como responsable de generar condiciones de diálogo, no debería señalar intereses políticos detrás de las protestas, sino mediar entre las partes.
Indicó que quien no se sume al resultado del proceso interno de Morena le estará dando la espalda al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que el gobierno estatal no ha tenido el tacto ni la estrategia para desactivar el enojo que existe entre los comerciantes en torno a las obras de la autopista México-Querétaro, quienes necesitan una salida concreta a su situación.
El dirigente morenista consideró que las declaraciones del funcionario responden a una lógica política y no a una visión institucional, en un momento en que, dijo, la ciudadanía en Querétaro ya no cree en Acción Nacional.
Señaló que el PAN no ha presentado propuestas, limitándose a acusaciones, y que estas declaraciones son el resultado de lo que el propio partido gobernante ha recogido del sentir ciudadano.
Pérez Ibarra planteó un escenario hipotético para ilustrar su punto: si una funcionaria federal llegara a Querétaro y cuestionara públicamente la calidad de una obra local, el efecto institucional sería problemático.
A su parecer, quienes tienen responsabilidad de gobierno deben coordinarse en todos los niveles, reconocer los errores cuando ocurren, pero no señalar públicamente a sus contrapartes.
Consideró que el secretario de Gobierno está pensando desde un punto de vista político y no desde uno institucional.