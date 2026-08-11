Morena critica al secretario de Gobierno por señalar intereses políticos en manifestaciones de comerciantes

Alex Pérez Ibarra consideró que el secretario de Gobierno actúa con criterio político y no institucional ante el enojo de los comerciantes.

Israel Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena en Querétaro, durante una entrevista sobre las protestas de comerciantes por las obras en la autopista México-Querétaro.

Israel Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena en Querétaro, cuestionó las declaraciones de Éric Gudiño Torres sobre las protestas de comerciantes y sostuvo que la Secretaría de Gobierno debe privilegiar el diálogo y la mediación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El secretario general de Morena en Querétaro, Israel Alejandro Pérez Ibarra, calificó como desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobierno del estado, Éric Gudiño Torres, respecto a las manifestaciones de comerciantes relacionadas con las obras en la autopista México-Querétaro.

Pérez Ibarra señaló que Gudiño Torres, como responsable de generar condiciones de diálogo, no debería señalar intereses políticos detrás de las protestas, sino mediar entre las partes.

Indicó que quien no se sume al resultado del proceso interno de Morena le estará dando la espalda al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que el gobierno estatal no ha tenido el tacto ni la estrategia para desactivar el enojo que existe entre los comerciantes en torno a las obras de la autopista México-Querétaro, quienes necesitan una salida concreta a su situación.

El dirigente morenista consideró que las declaraciones del funcionario responden a una lógica política y no a una visión institucional, en un momento en que, dijo, la ciudadanía en Querétaro ya no cree en Acción Nacional.

Señaló que el PAN no ha presentado propuestas, limitándose a acusaciones, y que estas declaraciones son el resultado de lo que el propio partido gobernante ha recogido del sentir ciudadano.

Pérez Ibarra planteó un escenario hipotético para ilustrar su punto: si una funcionaria federal llegara a Querétaro y cuestionara públicamente la calidad de una obra local, el efecto institucional sería problemático.

A su parecer, quienes tienen responsabilidad de gobierno deben coordinarse en todos los niveles, reconocer los errores cuando ocurren, pero no señalar públicamente a sus contrapartes.

Consideró que el secretario de Gobierno está pensando desde un punto de vista político y no desde uno institucional.

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