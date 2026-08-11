Ricardo Astudillo lleva foro a Colón en su búsqueda por coordinar la 4T en Querétaro

El legislador del Partido Verde señaló que Colón cuenta con 11 parques industriales y más de 150 empresas instaladas como base para el desarrollo juvenil.

El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez habla ante jóvenes de Colón durante foro ciudadano del PVEM en Querétaro

Ricardo Astudillo Suárez expuso ante jóvenes de Colón sus planteamientos sobre soberanía y desarrollo en el marco de su aspiración a coordinar los Comités de Defensa de la 4T en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez realizó un foro ciudadano con jóvenes del municipio de Colón en el marco de su búsqueda por coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro.

Durante el encuentro, el legislador del Partido Verde Ecologista de México expuso planteamientos sobre soberanía nacional y proyectos de transformación para las nuevas generaciones.

Astudillo Suárez estuvo acompañado por Miguel Ramírez, coordinador municipal del PVEM en Colón.

El legislador señaló que la juventud quiere participar, proponer y construir, y que con unidad y organización la transformación de Querétaro está por llegar.

El diputado indicó que Colón cuenta con 11 parques industriales y más de 150 empresas instaladas, crecimiento que vinculó al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Querétaro, que convirtió a esa zona en parte estratégica del corredor industrial del estado.

Planteó que ese crecimiento debe traducirse en oportunidades concretas para los jóvenes en materia de empleo, educación y emprendimiento, y que el desarrollo económico debe sentirse en el salario y en las posibilidades reales de las familias.

Astudillo Suárez sostuvo que si se quiere una 4T a la queretana, debe ser una transformación donde los jóvenes no sean espectadores del futuro sino quienes lo escriban y construyan.

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