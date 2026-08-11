Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez realizó un foro ciudadano con jóvenes del municipio de Colón en el marco de su búsqueda por coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro.
Durante el encuentro, el legislador del Partido Verde Ecologista de México expuso planteamientos sobre soberanía nacional y proyectos de transformación para las nuevas generaciones.
Astudillo Suárez estuvo acompañado por Miguel Ramírez, coordinador municipal del PVEM en Colón.
El legislador señaló que la juventud quiere participar, proponer y construir, y que con unidad y organización la transformación de Querétaro está por llegar.
El diputado indicó que Colón cuenta con 11 parques industriales y más de 150 empresas instaladas, crecimiento que vinculó al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Querétaro, que convirtió a esa zona en parte estratégica del corredor industrial del estado.
Planteó que ese crecimiento debe traducirse en oportunidades concretas para los jóvenes en materia de empleo, educación y emprendimiento, y que el desarrollo económico debe sentirse en el salario y en las posibilidades reales de las familias.
Astudillo Suárez sostuvo que si se quiere una 4T a la queretana, debe ser una transformación donde los jóvenes no sean espectadores del futuro sino quienes lo escriban y construyan.