Protección Civil atendió nueve reportes por lluvias en Querétaro; rescató a un hombre en Pasteur

El punto con mayor tirante fue Corregidora Norte, con 70 centímetros; la vialidad permaneció cerrada mientras se desazolvaban las rejillas obstruidas por basura.

Trabajador de Servicios Públicos Municipales desazolva rejilla pluvial bajo lluvia intensa en vialidad de Querétaro la noche del 10 de agosto de 2026

Personal municipal trabajó en el desazolve de rejillas obstruidas por basura; el punto de mayor acumulación fue Corregidora Norte, con un tirante de 70 centímetros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió nueve reportes de incidentes menores derivados de las lluvias registradas durante la tarde y noche del lunes 10 de agosto en distintos puntos de la capital queretana.

El personal operativo realizó labores de auxilio, valoración, limpieza y desazolve sin que se reportaran personas afectadas.

El mayor tirante de agua se registró sobre Corregidora Norte, en Álamos tercera sección, con una acumulación aproximada de 70 centímetros.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantuvo cerrada la vialidad a la circulación mientras personal de Protección Civil y de Servicios Públicos Municipales trabajaba en la limpieza y desazolve de las rejillas pluviales, que presentaban obstrucciones por acumulación de basura.

Uno de los servicios correspondió a un rescate sobre avenida Pasteur, en la colonia Valle Alameda, donde un hombre de 38 años quedó debajo de las vías del tren al incrementarse el flujo de agua durante la lluvia.

Vecinos y una oficial que se encontraba en el lugar lo auxiliaron para salir. Personal de la Cruz Roja Mexicana lo valoró sin que requiriera traslado.

Sobre la calle Hacienda Tequisquiapan, en Las Teresas, se atendió un encharcamiento con acumulación aproximada de 50 centímetros; un equipo Vactor realizó el desazolve de la línea.

En la colonia San Pedrito Peñuelas, calle Plateros, se atendió un deslave; a la llegada del personal la vialidad ya estaba liberada, por lo que el reporte se canalizó a la delegación correspondiente para el retiro de los materiales que permanecieron a un costado de la banqueta.

En la colonia Rancho San Antonio, calle Asteroides, un reporte por posible cortocircuito resultó sin novedad al llegar el personal.

En la misma zona, en la colonia Bolaños, se registró ingreso de agua a una vivienda, así como una afectación a infraestructura en la calle Miguel de Campa, en Fundadores.

En la colonia Vista Alegre, calle Mimiahuapan, personal atendió el retorno de agua por coladeras en un domicilio; al llegar ya no había acumulación, aunque durante la revisión se detectó otra vivienda con aproximadamente 10 centímetros de agua, por lo que se solicitó apoyo de desazolve.

En la colonia San Pablo, sobre Privada de Allende, se atendió retorno de aguas pluviales al interior de un domicilio cuyos propietarios ya realizaban labores de extracción con bomba propia.

Las atenciones se distribuyeron en las delegaciones Félix Osores Sotomayor, Epigmenio González, Villa Cayetano Rubio, Josefa Vergara y Hernández y Centro Histórico.

Trabajador de Servicios P\u00fablicos Municipales desazolva rejilla pluvial bajo lluvia intensa en vialidad de Quer\u00e9taro la noche del 10 de agosto de 2026

Personal municipal trabajó en el desazolve de rejillas obstruidas por basura; el punto de mayor acumulación fue Corregidora Norte, con un tirante de 70 centímetros.
Trabajador de Servicios P\u00fablicos Municipales desazolva rejilla pluvial bajo lluvia intensa en vialidad de Quer\u00e9taro la noche del 10 de agosto de 2026

Personal municipal trabajó en el desazolve de rejillas obstruidas por basura; el punto de mayor acumulación fue Corregidora Norte, con un tirante de 70 centímetros.
Trabajador de Servicios P\u00fablicos Municipales desazolva rejilla pluvial bajo lluvia intensa en vialidad de Quer\u00e9taro la noche del 10 de agosto de 2026

Personal municipal trabajó en el desazolve de rejillas obstruidas por basura; el punto de mayor acumulación fue Corregidora Norte, con un tirante de 70 centímetros.

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