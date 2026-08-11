San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de San Juan del Río instaló cuatro señaléticas y pintó reductores de velocidad en la comunidad Rosa de Castilla durante la edición 54 del programa "Lunes en tu Comunidad", jornada en la que dependencias municipales atendieron más de 80 solicitudes ciudadanas de manera directa.
Dependencias municipales atendieron más de 80 solicitudes ciudadanas en mesas simultáneas de servicio durante la jornada en Rosa de Castilla. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha una mesa de registro para adquisición de productos a bajo costo, un taller de activación cognitiva para adultos mayores y donación de jitomate y árboles, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, que también realizó entrega de ropa.
La Dirección de Obra Institucional colocó señalética vial como parte de los trabajos ejecutados en Rosa de Castilla el 11 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
El esquema repite la mecánica que el gobierno municipal sostuvo en jornadas comunitarias recientes, donde nueve dependencias instalaron mesas simultáneas de atención ciudadana.
En las mesas participaron además JAPAM, el DIF municipal, y las secretarías de la Mujer, de Desarrollo Agropecuario y de Seguridad Pública, con información sobre trámites y servicios, así como una campaña de salud visual.
La Secretaría de Obras Públicas instaló cuatro señaléticas durante la edición 54 del programa municipal en Rosa de Castilla. rotativo.com.mx
La señalética en zonas escolares ha sido componente recurrente del programa desde sus primeras ediciones.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un encuentro con habitantes y liderazgos de la comunidad para promover la corresponsabilidad entre vecinos y gobierno.
Cabrera Valencia, acompañado de secretarios, directores y titulares de organismos municipales, señaló que el trabajo conjunto genera mejores resultados para los habitantes del municipio. El programa acumula más de 50 ediciones en distintas comunidades rurales de la demarcación.