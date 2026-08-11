Municipio de San Juan del Río lleva servicios y señaléticas a la comunidad Rosa de Castilla

La Secretaría de Obras Públicas instaló cuatro señaléticas y pintó reductores de velocidad durante la jornada comunitaria.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante el encuentro con liderazgos de Rosa de Castilla en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia se reunió con habitantes y liderazgos de Rosa de Castilla para promover la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de San Juan del Río instaló cuatro señaléticas y pintó reductores de velocidad en la comunidad Rosa de Castilla durante la edición 54 del programa "Lunes en tu Comunidad", jornada en la que dependencias municipales atendieron más de 80 solicitudes ciudadanas de manera directa.

Mesas de atenci\u00f3n ciudadana instaladas bajo toldos durante la edici\u00f3n 54 del programa Lunes en Rosa de Castilla en San Juan del R\u00edo Dependencias municipales atendieron más de 80 solicitudes ciudadanas en mesas simultáneas de servicio durante la jornada en Rosa de Castilla. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha una mesa de registro para adquisición de productos a bajo costo, un taller de activación cognitiva para adultos mayores y donación de jitomate y árboles, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, que también realizó entrega de ropa.

Personal municipal coloca el letrero de la calle Rosa de Castilla durante la jornada de obras del programa comunitario en San Juan del R\u00edo La Dirección de Obra Institucional colocó señalética vial como parte de los trabajos ejecutados en Rosa de Castilla el 11 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

El esquema repite la mecánica que el gobierno municipal sostuvo en jornadas comunitarias recientes, donde nueve dependencias instalaron mesas simultáneas de atención ciudadana.

En las mesas participaron además JAPAM, el DIF municipal, y las secretarías de la Mujer, de Desarrollo Agropecuario y de Seguridad Pública, con información sobre trámites y servicios, así como una campaña de salud visual.

Trabajadores municipales instalan se\u00f1al preventiva peatonal en zona escolar de Rosa de Castilla, San Juan del R\u00edo La Secretaría de Obras Públicas instaló cuatro señaléticas durante la edición 54 del programa municipal en Rosa de Castilla. rotativo.com.mx

La señalética en zonas escolares ha sido componente recurrente del programa desde sus primeras ediciones.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un encuentro con habitantes y liderazgos de la comunidad para promover la corresponsabilidad entre vecinos y gobierno.

Cabrera Valencia, acompañado de secretarios, directores y titulares de organismos municipales, señaló que el trabajo conjunto genera mejores resultados para los habitantes del municipio. El programa acumula más de 50 ediciones en distintas comunidades rurales de la demarcación.

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