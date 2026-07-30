Municipio despliega servicios y obras en Cerro Gordo en la edición 51 del programa comunitario

El gabinete municipal desplegó mesas de atención, pintura de reductores, señalética, campaña de salud visual, donación de jitomate y ropa de segunda mano en la localidad.

Roberto Cabrera participa en reunión con vecinos y funcionarios en la comunidad de Cerro Gordo, San Juan del Río.

Autoridades municipales y habitantes de Cerro Gordo participaron en una reunión durante la jornada itinerante de atención comunitaria en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- Nueve dependencias del gobierno de San Juan del Río instalaron mesas de servicio y ejecutaron obras en la comunidad de Cerro Gordo durante la edición número 51 del programa itinerante de atención comunitaria que encabeza el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia. La jornada registró 120 solicitudes ciudadanas atendidas.

Habitante recibe atenci\u00f3n en mesa de servicios municipales instalada en Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. Nueve dependencias del gobierno de San Juan del Río instalaron mesas de servicio en Cerro Gordo, donde se reportaron 120 solicitudes ciudadanas atendidas. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó reductores de velocidad e instaló señalética vial en la localidad.

Habitante de Cerro Gordo acude con perros a m\u00f3dulo municipal de cuidado y control animal en San Juan del R\u00edo. Habitantes de Cerro Gordo acudieron con sus animales de compañía a uno de los módulos instalados durante la jornada municipal. rotativo.com.mx

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa de segunda mano y árboles. La Secretaría de Servicios Públicos realizó labores de limpieza.

Funcionarios municipales distribuyen jitomate entre habitantes de Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate entre habitantes de Cerro Gordo durante la jornada de atención comunitaria. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario implementó acciones de orientación a productores. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos y distribuyó jitomate entre los habitantes.

Se\u00f1al preventiva de cruce escolar instalada en una calle de Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. Personal municipal instaló señalética vial en Cerro Gordo como parte de las acciones realizadas durante la jornada comunitaria. rotativo.com.mx

En las mesas de atención también participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de la Mujer, Finanzas y Seguridad Pública. En paralelo se realizó una campaña de salud visual.

Personal de salud prepara una jeringa durante jornada de atenci\u00f3n en Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. La jornada municipal en Cerro Gordo incluyó servicios de atención a la población mediante la participación de distintas dependencias. rotativo.com.mx

El encuentro con líderes y vecinos de Cerro Gordo se centró, según informó la administración, en promover la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno municipal.

Trabajador pinta de amarillo un reductor de velocidad en una calle de Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. La Dirección de Obra Institucional realizó trabajos de pintura en reductores de velocidad de la comunidad de Cerro Gordo. rotativo.com.mx

El programa itinerante, conocido como "Miércoles", ha llevado la misma mecánica de atención simultánea de dependencias y obras físicas a distintas comunidades rurales del municipio; en las ediciones recientes en La Estancia y Sabino Chico se registraron entre 60 y 160 atenciones por jornada.

Trabajador pinta una barda durante labores de rehabilitaci\u00f3n en Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. Personal municipal realizó trabajos de pintura y rehabilitación de espacios públicos durante la intervención en Cerro Gordo. rotativo.com.mx

El boletín municipal no detalló los criterios de distribución del jitomate ni especificó los tipos de señalética instalados.

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