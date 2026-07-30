San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- Nueve dependencias del gobierno de San Juan del Río instalaron mesas de servicio y ejecutaron obras en la comunidad de Cerro Gordo durante la edición número 51 del programa itinerante de atención comunitaria que encabeza el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia. La jornada registró 120 solicitudes ciudadanas atendidas.
Nueve dependencias del gobierno de San Juan del Río instalaron mesas de servicio en Cerro Gordo, donde se reportaron 120 solicitudes ciudadanas atendidas. rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó reductores de velocidad e instaló señalética vial en la localidad.
Habitantes de Cerro Gordo acudieron con sus animales de compañía a uno de los módulos instalados durante la jornada municipal. rotativo.com.mx
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa de segunda mano y árboles. La Secretaría de Servicios Públicos realizó labores de limpieza.
La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate entre habitantes de Cerro Gordo durante la jornada de atención comunitaria. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario implementó acciones de orientación a productores. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos y distribuyó jitomate entre los habitantes.
Personal municipal instaló señalética vial en Cerro Gordo como parte de las acciones realizadas durante la jornada comunitaria. rotativo.com.mx
En las mesas de atención también participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de la Mujer, Finanzas y Seguridad Pública. En paralelo se realizó una campaña de salud visual.
La jornada municipal en Cerro Gordo incluyó servicios de atención a la población mediante la participación de distintas dependencias. rotativo.com.mx
El encuentro con líderes y vecinos de Cerro Gordo se centró, según informó la administración, en promover la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno municipal.
La Dirección de Obra Institucional realizó trabajos de pintura en reductores de velocidad de la comunidad de Cerro Gordo. rotativo.com.mx
El programa itinerante, conocido como "Miércoles", ha llevado la misma mecánica de atención simultánea de dependencias y obras físicas a distintas comunidades rurales del municipio; en las ediciones recientes en La Estancia y Sabino Chico se registraron entre 60 y 160 atenciones por jornada.
Personal municipal realizó trabajos de pintura y rehabilitación de espacios públicos durante la intervención en Cerro Gordo. rotativo.com.mx
El boletín municipal no detalló los criterios de distribución del jitomate ni especificó los tipos de señalética instalados.