Querétaro, 30 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro habilitó 10 recorridos gratuitos en sus 12 áreas naturales protegidas a través del programa Explora Querétaro, cuya demanda desbordó las expectativas iniciales: más de 2,000 personas ya están inscritas, cuando la Secretaría de Medio Ambiente municipal proyectaba llevar alrededor de 600.

María Guadalupe Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente del municipio, informó que el programa busca acercar a la ciudadanía a las áreas naturales protegidas con el argumento de que "lo que no se conoce, no se puede cuidar".

Los recorridos son visitas guiadas con cupo de entre 60 y 100 personas, dependiendo de la capacidad de carga de cada área, y se organizan en grupos de 20 a 30 participantes que salen en intervalos de aproximadamente 15 minutos con un guía por grupo.

Los participantes reciben un pasaporte Explora Querétaro con las especificaciones de cada recorrido y una zona para coleccionar etiquetas conforme visitan las áreas. La secretaría ha entregado 250 pasaportes hasta la fecha y tiene 1,600 comprometidos; ya ordenó una segunda impresión para cubrir la demanda.

Los primeros 100 ciudadanos que completen el pasaporte con todas las visitas —y presenten fotografía de comprobación con guía— recibirán un paquete Explora Querétaro de las secretarías de Medio Ambiente y Turismo.

El municipio de Querétaro habilitó 10 recorridos en sus 12 áreas naturales protegidas; la demanda superó las 2,000 inscripciones rotativo.com.mx

Las rutas incluyen espacios tanto en ranchos privados como en parques públicos. Las fechas programadas son: 1 de agosto en Peña Colorada (puerta Norte); 22 de agosto en zona occidental de Microcuencas desde el rancho El Maguey; 29 de agosto en el Parque La Queretana, en Jurica Poniente; 5 de septiembre en Cañada Bolaños; 12 de septiembre en el Cerro de las Campanas; 3 de octubre en el Parque Joya La Barreta (zona occidental de Microcuencas), y 17 de octubre en el Parque Nacional El Cimatario. Las fechas de Joya La Barreta y Peña Colorada se repetirán; las de La Solana están pendientes de confirmación de aforo.

El registro para los recorridos a partir del 22 de agosto está disponible a través del formulario Google que la secretaría publica en sus redes oficiales; para los anteriores, el acceso es por llamada a la Secretaría de Medio Ambiente, que comparte el WhatsApp y desde ahí el enlace.

La secretaría pide que los participantes sean mayores de 10 años en rutas con grado de dificultad, aunque hay opciones de nivel básico abiertas a todos.

El programa tiene alianza con tour operadores y guías turísticos certificados. Espinosa de los Reyes señaló que la intención es que los operadores privados continúen ofreciendo estos recorridos una vez que concluyan los 10 que cubre la secretaría, con la condición de que el costo sea accesible.

El monto específico está pendiente de definición. Los guías están obligados por norma a llevar protección civil, ambulancia o servicio médico y kits de supervivencia en cada recorrido; también se firma carta responsiva por la actividad.

El Cerro de las Campanas —primera área natural protegida declarada en Querétaro— forma parte del programa por primera vez dentro de un esquema de visitas guiadas organizadas por el municipio. Cañada Bolaños es una de las zonas que el municipio avanza en declarar formalmente como área natural protegida con decreto formal.