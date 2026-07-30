Municipio de Querétaro abre 10 recorridos en áreas naturales protegidas ante demanda de 2,000 inscritos

La demanda desbordó la capacidad original del programa; la secretaría imprimirá más pasaportes para atender a más de 2,000 personas que ya solicitaron el acceso.

Sendero en área natural protegida del municipio de Querétaro, donde el programa Explora Querétaro habilita recorridos guiados gratuitos en 2026

El municipio de Querétaro habilitó 10 recorridos en sus 12 áreas naturales protegidas; la demanda superó las 2,000 inscripciones.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro habilitó 10 recorridos gratuitos en sus 12 áreas naturales protegidas a través del programa Explora Querétaro, cuya demanda desbordó las expectativas iniciales: más de 2,000 personas ya están inscritas, cuando la Secretaría de Medio Ambiente municipal proyectaba llevar alrededor de 600.

María Guadalupe Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente del municipio, informó que el programa busca acercar a la ciudadanía a las áreas naturales protegidas con el argumento de que "lo que no se conoce, no se puede cuidar".

Los recorridos son visitas guiadas con cupo de entre 60 y 100 personas, dependiendo de la capacidad de carga de cada área, y se organizan en grupos de 20 a 30 participantes que salen en intervalos de aproximadamente 15 minutos con un guía por grupo.

Los participantes reciben un pasaporte Explora Querétaro con las especificaciones de cada recorrido y una zona para coleccionar etiquetas conforme visitan las áreas. La secretaría ha entregado 250 pasaportes hasta la fecha y tiene 1,600 comprometidos; ya ordenó una segunda impresión para cubrir la demanda.

Los primeros 100 ciudadanos que completen el pasaporte con todas las visitas —y presenten fotografía de comprobación con guía— recibirán un paquete Explora Querétaro de las secretarías de Medio Ambiente y Turismo.

Sendero en \u00e1rea natural protegida del municipio de Quer\u00e9taro, donde el programa Explora Quer\u00e9taro habilita recorridos guiados gratuitos en 2026 El municipio de Querétaro habilitó 10 recorridos en sus 12 áreas naturales protegidas; la demanda superó las 2,000 inscripciones rotativo.com.mx

Las rutas incluyen espacios tanto en ranchos privados como en parques públicos. Las fechas programadas son: 1 de agosto en Peña Colorada (puerta Norte); 22 de agosto en zona occidental de Microcuencas desde el rancho El Maguey; 29 de agosto en el Parque La Queretana, en Jurica Poniente; 5 de septiembre en Cañada Bolaños; 12 de septiembre en el Cerro de las Campanas; 3 de octubre en el Parque Joya La Barreta (zona occidental de Microcuencas), y 17 de octubre en el Parque Nacional El Cimatario. Las fechas de Joya La Barreta y Peña Colorada se repetirán; las de La Solana están pendientes de confirmación de aforo.

El registro para los recorridos a partir del 22 de agosto está disponible a través del formulario Google que la secretaría publica en sus redes oficiales; para los anteriores, el acceso es por llamada a la Secretaría de Medio Ambiente, que comparte el WhatsApp y desde ahí el enlace.

La secretaría pide que los participantes sean mayores de 10 años en rutas con grado de dificultad, aunque hay opciones de nivel básico abiertas a todos.

El programa tiene alianza con tour operadores y guías turísticos certificados. Espinosa de los Reyes señaló que la intención es que los operadores privados continúen ofreciendo estos recorridos una vez que concluyan los 10 que cubre la secretaría, con la condición de que el costo sea accesible.

El monto específico está pendiente de definición. Los guías están obligados por norma a llevar protección civil, ambulancia o servicio médico y kits de supervivencia en cada recorrido; también se firma carta responsiva por la actividad.

El Cerro de las Campanas —primera área natural protegida declarada en Querétaro— forma parte del programa por primera vez dentro de un esquema de visitas guiadas organizadas por el municipio. Cañada Bolaños es una de las zonas que el municipio avanza en declarar formalmente como área natural protegida con decreto formal.

deportes tiempo libre gobierno medio ambiente

Reciente

Ciudadanos participan en jornada de reforestación del municipio de Querétaro en 2026, programa que busca plantar 70,000 árboles nativos antes de octubre
Querétaro

Municipio de Querétaro planta 5,000 árboles y apunta a 70,000 al cierre de 2026 con alianza de CFE y Reforestamos México

El programa de reforestación municipal opera todos los sábados hasta la segunda semana de octubre; en 2025 plantó 20,830 árboles con 87% de supervivencia.

Roberto Cabrera participa en reunión con vecinos y funcionarios en la comunidad de Cerro Gordo, San Juan del Río.
San Juan del Río

Municipio despliega servicios y obras en Cerro Gordo en la edición 51 del programa comunitario

El gabinete municipal desplegó mesas de atención, pintura de reductores, señalética, campaña de salud visual, donación de jitomate y ropa de segunda mano en la localidad.

Tarjeta institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con el imputado Juan Daniel "N" vinculado a proceso por homicidio calificado en Amealco de Bonfil
Amealco

Nueve años prófugo: vinculan a proceso a imputado por homicidio en bar de Amealco

La orden de aprehensión fue solicitada cuatro días después del homicidio, ocurrido en enero de 2017; el imputado permaneció sustraído de la justicia hasta que el mandato judicial se cumplimentó en junio de 2026.

Tarjeta de vinculación a proceso de Roberto "N", imputado por portar placa de circulación ajena en motocicleta en la colonia Ciudad del Sol de Querétaro
Querétaro

Vinculado a proceso por portar placa de motocicleta ajena en colonia Ciudad del Sol

Roberto "N", con antecedentes en robo, armas y violencia familiar, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por la Fiscalía de Querétaro.