Amealco de Bonfil, Querétaro, 30 de julio de 2026.- Casi nueve años después de disparar contra una persona en el estacionamiento de un bar de Amealco de Bonfil, Juan Daniel "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado agravado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la investigación ministerial, el 15 de enero de 2017 la víctima se encontraba en el estacionamiento del bar La Roca, en la colonia Centro de Amealco de Bonfil, cuando el ahora imputado presuntamente le disparó con un arma de fuego y le provocó una herida en el tórax con perforación del pulmón izquierdo. Las lesiones le causaron la muerte.
La Fiscalía solicitó la orden de aprehensión el 19 de enero de 2017, cuatro días después del hecho. El mandato judicial tardó más de nueve años en cumplimentarse: Juan Daniel "N" permaneció sustraído de la acción de la justicia hasta este año.
El 18 de junio de 2026 se celebró la audiencia inicial. La autoridad judicial vinculó a proceso al imputado, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Se presume inocente hasta que se declare su responsabilidad por autoridad judicial.
La identificación del probable responsable fue resultado de un proceso de investigación que incluyó entrevistas, análisis de diversas líneas y trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales de la dependencia.
No es el primer caso reciente de vinculado a proceso por homicidio en el mismo municipio: el pasado 24 de junio, la Fiscalía obtuvo también la vinculación a proceso de Ángel "N" por homicidio doloso en riña ocurrida en Amealco de Bonfil.