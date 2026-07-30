Nueve años prófugo: vinculan a proceso a imputado por homicidio en bar de Amealco

La orden de aprehensión fue solicitada cuatro días después del homicidio, ocurrido en enero de 2017; el imputado permaneció sustraído de la justicia hasta que el mandato judicial se cumplimentó en junio de 2026.

Tarjeta institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con el imputado Juan Daniel "N" vinculado a proceso por homicidio calificado en Amealco de Bonfil

Juan Daniel "N" fue vinculado a proceso el 18 de junio de 2026 por el homicidio calificado agravado ocurrido en enero de 2017 en Amealco de Bonfil; la orden de aprehensión había sido solicitada cuatro días después del crimen.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, Querétaro, 30 de julio de 2026.- Casi nueve años después de disparar contra una persona en el estacionamiento de un bar de Amealco de Bonfil, Juan Daniel "N" fue vinculado a proceso por homicidio calificado agravado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 15 de enero de 2017 la víctima se encontraba en el estacionamiento del bar La Roca, en la colonia Centro de Amealco de Bonfil, cuando el ahora imputado presuntamente le disparó con un arma de fuego y le provocó una herida en el tórax con perforación del pulmón izquierdo. Las lesiones le causaron la muerte.

La Fiscalía solicitó la orden de aprehensión el 19 de enero de 2017, cuatro días después del hecho. El mandato judicial tardó más de nueve años en cumplimentarse: Juan Daniel "N" permaneció sustraído de la acción de la justicia hasta este año.

El 18 de junio de 2026 se celebró la audiencia inicial. La autoridad judicial vinculó a proceso al imputado, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Se presume inocente hasta que se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

La identificación del probable responsable fue resultado de un proceso de investigación que incluyó entrevistas, análisis de diversas líneas y trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales de la dependencia.

No es el primer caso reciente de vinculado a proceso por homicidio en el mismo municipio: el pasado 24 de junio, la Fiscalía obtuvo también la vinculación a proceso de Ángel "N" por homicidio doloso en riña ocurrida en Amealco de Bonfil.

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