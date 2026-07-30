Querétaro, 30 de julio de 2026.- Más del 70 por ciento de los aproximadamente 1,800 árboles de la Alameda de Querétaro están afectados por muérdago, el principal pulmón verde del centro histórico de la ciudad, informó María Guadalupe Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente del municipio.
Para atender la plaga, la dependencia destinó en 2026 un recurso de 900,000 pesos a través del fondo ambiental municipal, 300,000 más que los 600,000 pesos invertidos el año anterior.
En 2025 la secretaría atendió alrededor de 200 árboles en la Alameda. Para este año se espera alcanzar un número mayor con el incremento de recursos.
Espinosa de los Reyes señaló que la afectación no se limita a la Alameda: el muérdago es un problema extendido en el arbolado urbano del municipio, agravado por el estrés que el cambio climático genera en los árboles y que los hace más susceptibles a plagas.
Para ampliar el diagnóstico, la secretaría está próxima a lanzar un botón verde dentro de la aplicación Ciudad Querétaro, donde cualquier ciudadano podrá registrar árboles con muérdago u otras afectaciones fitosanitarias visibles.
El reporte ciudadano se enlazará con un mapeo cartográfico colaborativo coordinado con colectivos locales. En paralelo, la dependencia trabaja junto con Servicios Públicos Municipales en la atención de reportes ya recibidos.
El municipio inició en septiembre el inventario arbóreo urbano, encargado a una empresa especializada y que arrancará por la delegación Centro Histórico. La prioridad siguiente será la delegación Félix Osores o Felipe Carrillo Puerto, las zonas con menor cobertura vegetal registrada en el municipio.
El inventario incluirá la evaluación del estado fitosanitario de cada árbol, lo que permitirá construir una estrategia integral de atención. El costo del censo impide hacerlo de forma simultánea en todo el municipio, por lo que avanza por etapas.
La secretaría también reportó avances en capacitación: alrededor de 300 jardineros del municipio han recibido formación en poda y saneamiento arbóreo. La demanda de capacitaciones sigue abierta; hay tres jornadas pendientes en colonias de La Solana, Jurica y Viñedos.
El municipio cuenta con dos viveros administrados por el Fideicomiso para la Protección del Medio Ambiente (FIGMA) y otro a cargo de Servicios Públicos Municipales, cuya producción creció de forma significativa en la presente administración, aunque los ejemplares siguen en proceso de crecimiento.
La Secretaría destinó 700,000 pesos para combatir el muérdago en la Alameda en una fase previa, lo que ubica la inversión de 2026 como la segunda etapa de un esfuerzo sostenido.