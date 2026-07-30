Ciudad de México, 30 de julio de 2026.- El Gobierno de México destinará 2 mil millones de pesos (mdp) a la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo en Quintana Roo, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La inversión se dividirá en dos etapas. La primera contempla 768.7 mdp para elevar la capacidad de recolección de mil 227 a mil 870 toneladas diarias, mediante la adquisición de dos remolcadoras, seis sargaceros costeros, más barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera. En una segunda etapa, la meta es alcanzar 4 mil toneladas diarias; el gobierno federal no precisó fecha ni monto para esta fase.

El reforzamiento se aplicará en cinco zonas turísticas —Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual—, que abarcan entre 40 y 50 kilómetros de playa.

Sheinbaum detalló que la estrategia se sostiene en tres acciones: más barcos sargaceros para la captura en mar abierto, la instalación de barreras de contención y la recolección en playa, esta última bajo prácticas orientadas a evitar el arrastre de arena.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que el fenómeno pasó de ser temporal a convertirse en una presencia larga y continua. Precisó que en 2026 el Caribe mexicano registró un máximo de 90 mil 538 toneladas diarias de sargazo —27 veces el promedio histórico—, de las cuales cerca del 10 por ciento llega a las costas de Quintana Roo.

Bárcena adelantó que el 1 y 2 de octubre se realizará un encuentro internacional con países del Caribe y otras naciones, entre ellas Japón, para explorar soluciones al problema. Añadió que existen 198 iniciativas nacionales de reciclaje de sargazo, 11 con potencial de escalamiento industrial.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, precisó que actualmente se recolectan mil 227 toneladas diarias en el mar y 950 en playa, con dos buques sargaceros y 11 sargaceras costeras en operación.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que el gobierno estatal destinó 770 mdp adicionales para fortalecer el monitoreo satelital de 140 playas.

Representantes del sector hotelero, entre ellos Grupo Vidanta y The Palace Company, respaldaron la estrategia durante la presentación.