San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mantiene de manera permanente la restricción de vehículos pesados en el primer cuadro de San Juan del Río, como parte de un operativo vial que busca agilizar la circulación mientras continúan los trabajos de reparación en la carretera federal 57.
Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal dirigen la circulación vehicular en San Juan del Río. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río
El operativo inició el 13 de julio y se aplica en las principales vialidades del centro de la ciudad. La corporación indicó que la medida se apoya en el sistema de videovigilancia C4 para la coordinación de los oficiales de la Dirección de Tránsito Municipal en el lugar, en un corredor donde el flujo vehicular suele saturarse hacia la caseta de Palmillas.
Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal dirigen la circulación vehicular en San Juan del Río. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río
La SSPM afirmó que la estrategia ha derivado en una mejora en la circulación vehicular en la zona, aunque no detalló cifras, tiempos de traslado ni indicadores que permitan dimensionar el alcance de esa mejora.