San Juan del Río restringe vehículos pesados por obras en la Carretera 57

La medida busca agilizar la circulación mientras continúan los trabajos de reparación en la carretera federal, con apoyo del sistema C4.

Oficial de tránsito con chaleco reflejante dirige la circulación junto a un vehículo sedán blanco, frente a una tienda de conveniencia y una gasolinera, con cerros al fondo.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal dirigen la circulación vehicular en San Juan del Río.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mantiene de manera permanente la restricción de vehículos pesados en el primer cuadro de San Juan del Río, como parte de un operativo vial que busca agilizar la circulación mientras continúan los trabajos de reparación en la carretera federal 57.

Oficial de tr\u00e1nsito con chaleco reflejante permanece en un cruce peatonal, con una tienda de conveniencia y una gasolinera de fondo y veh\u00edculos, incluida una unidad de transporte p\u00fablico, circulando en la vialidad. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal dirigen la circulación vehicular en San Juan del Río. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río

El operativo inició el 13 de julio y se aplica en las principales vialidades del centro de la ciudad. La corporación indicó que la medida se apoya en el sistema de videovigilancia C4 para la coordinación de los oficiales de la Dirección de Tránsito Municipal en el lugar, en un corredor donde el flujo vehicular suele saturarse hacia la caseta de Palmillas.

Oficial de tr\u00e1nsito dirige la circulaci\u00f3n vehicular en un cruce con flujo de autom\u00f3viles y una motocicleta, en una zona con edificios comerciales. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal dirigen la circulación vehicular en San Juan del Río. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río

La SSPM afirmó que la estrategia ha derivado en una mejora en la circulación vehicular en la zona, aunque no detalló cifras, tiempos de traslado ni indicadores que permitan dimensionar el alcance de esa mejora.

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