CNPC pide precaución en Querétaro ante pronóstico de chubascos hoy

La Coordinación Nacional de Protección Civil llama a extremar precauciones por lluvias, vientos y posibles encharcamientos en la entidad durante la jornada.

Fila de autos con luces traseras encendidas sobre el Acueducto de Querétaro durante la noche, con el pavimento mojado

Tránsito vehicular sobre el Acueducto sobre la avenida Zaragoza, en Querétaro, durante la noche del pronóstico de lluvias

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este día intervalos de chubascos en Querétaro, dentro de un sistema de lluvias que a nivel nacional alcanzará intensidad "muy fuerte" en estados como Chiapas, Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz, de acuerdo con el reporte emitido a las 06:00 horas.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a mantener medidas preventivas: evitar cruzar cauces de ríos o calles con corrientes de agua, extremar precauciones al conducir, alejarse de estructuras que representen riesgo de caída y dar seguimiento a fuentes oficiales de Protección Civil y del SMN.

La dependencia advirtió que las precipitaciones pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos y bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros. También pidió atención a posibles rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

El comunicado de la SSPC no detalla si en Querétaro se han registrado ya encharcamientos o afectaciones puntuales derivadas de este frente; la dependencia solo ofrece el pronóstico y las recomendaciones generales.

clima lluvias seguridad

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