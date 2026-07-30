Querétaro, 30 de julio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este día intervalos de chubascos en Querétaro, dentro de un sistema de lluvias que a nivel nacional alcanzará intensidad "muy fuerte" en estados como Chiapas, Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz, de acuerdo con el reporte emitido a las 06:00 horas.
Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a mantener medidas preventivas: evitar cruzar cauces de ríos o calles con corrientes de agua, extremar precauciones al conducir, alejarse de estructuras que representen riesgo de caída y dar seguimiento a fuentes oficiales de Protección Civil y del SMN.
La dependencia advirtió que las precipitaciones pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos y bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros. También pidió atención a posibles rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.
El comunicado de la SSPC no detalla si en Querétaro se han registrado ya encharcamientos o afectaciones puntuales derivadas de este frente; la dependencia solo ofrece el pronóstico y las recomendaciones generales.