Querétaro, 30 de julio de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Roberto "N" por el delito contra la seguridad pública, tipificado en el artículo 221 Bis-E del Código Penal del Estado de Querétaro, tras ser detectado circulando en una motocicleta con una placa de circulación que no correspondía a ese vehículo.
Los hechos se registraron el pasado 14 de julio en la colonia Ciudad del Sol del municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, el imputado conducía la motocicleta cuando fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes advirtieron que la placa colocada pertenecía a otra motocicleta.
Según la carpeta de investigación, Roberto "N" habría colocado esa placa para ocultar la identidad real del vehículo. La detención fue realizada por la corporación municipal, que puso al imputado a disposición del Ministerio Público; personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito integró los datos de prueba presentados ante el juez.
En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención, vinculó a proceso al imputado, impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.
La Fiscalía acreditó además que Roberto "N" acumula registros previos en carpetas de investigación por robo, violencia familiar, armas prohibidas y otros delitos patrimoniales. Roberto "N" se presume inocente en tanto no exista sentencia firme.
La SSPM de Querétaro recuperó 388 vehículos con reporte de robo durante el primer semestre de 2026, entre ellos 132 motocicletas, según cifras de la corporación; la detención de motociclistas con placas irregulares forma parte de los operativos que derivaron en esos aseguramientos.
En semanas recientes, la Fiscalía también obtuvo la vinculación a proceso de otro imputado detenido con apoyo de la misma corporación municipal por delito cometido igualmente en motocicleta.