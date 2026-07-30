Vinculado a proceso por portar placa de motocicleta ajena en colonia Ciudad del Sol

Roberto "N", con antecedentes en robo, armas y violencia familiar, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por la Fiscalía de Querétaro.

Tarjeta de vinculación a proceso de Roberto "N", imputado por portar placa de circulación ajena en motocicleta en la colonia Ciudad del Sol de Querétaro

Roberto "N" fue vinculado a proceso el 30 de julio; el juez impuso prisión preventiva y fijó un mes de investigación complementaria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Roberto "N" por el delito contra la seguridad pública, tipificado en el artículo 221 Bis-E del Código Penal del Estado de Querétaro, tras ser detectado circulando en una motocicleta con una placa de circulación que no correspondía a ese vehículo.

Los hechos se registraron el pasado 14 de julio en la colonia Ciudad del Sol del municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, el imputado conducía la motocicleta cuando fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes advirtieron que la placa colocada pertenecía a otra motocicleta.

Según la carpeta de investigación, Roberto "N" habría colocado esa placa para ocultar la identidad real del vehículo. La detención fue realizada por la corporación municipal, que puso al imputado a disposición del Ministerio Público; personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito integró los datos de prueba presentados ante el juez.

En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención, vinculó a proceso al imputado, impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

La Fiscalía acreditó además que Roberto "N" acumula registros previos en carpetas de investigación por robo, violencia familiar, armas prohibidas y otros delitos patrimoniales. Roberto "N" se presume inocente en tanto no exista sentencia firme.

La SSPM de Querétaro recuperó 388 vehículos con reporte de robo durante el primer semestre de 2026, entre ellos 132 motocicletas, según cifras de la corporación; la detención de motociclistas con placas irregulares forma parte de los operativos que derivaron en esos aseguramientos.

En semanas recientes, la Fiscalía también obtuvo la vinculación a proceso de otro imputado detenido con apoyo de la misma corporación municipal por delito cometido igualmente en motocicleta.

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