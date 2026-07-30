Querétaro, 30 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro lleva cerca de 5,000 árboles plantados en lo que va del año y tiene como objetivo alcanzar 70,000 ejemplares al cierre de 2026, con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y la organización Reforestamos México, que aportan jornadas de entre 1,000 y 3,000 árboles en áreas naturales protegidas, informó María Guadalupe Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente del municipio.
Las jornadas de reforestación se realizan todos los sábados hasta la segunda semana de octubre, en distintas zonas del municipio. Espinosa de los Reyes señaló que la meta institucional programada es de 60,000 árboles, pero con la participación ciudadana se plantea elevar ese número a 70,000.
El programa nació como una iniciativa ciudadana de personas aficionadas a plantar árboles, y la secretaría se sumó para garantizar asistencia técnica que mejore la supervivencia de los ejemplares.
Las jornadas priorizan las islas de calor identificadas en el municipio, en trabajo conjunto con la Semarnat a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Las zonas con mayor radiación registradas son las delegaciones Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto.
El monitoreo específico de reducción de temperatura en esas zonas arrancó este año; los primeros datos comparativos se esperan para 2027. Lo que sí documenta la secretaría es un avance en cobertura vegetal municipal de entre 5.6% respecto de años anteriores —dato que la propia Espinosa de los Reyes atribuye a estudios previos de la administración y al seguimiento de este año.
Todas las jornadas priorizan especies nativas, una práctica que la secretaria describió como adoptada por la propia ciudadanía: los vecinos que solicitan donación de plantas o que convocan reforestaciones en sus colonias ya piden por iniciativa propia que sean nativas.
La dependencia también trabaja en un padrón de viveros locales de plantas nativas para reducir los costos de adquisición y ampliar la oferta para particulares que deben compensar árboles retirados —proceso que por norma técnica del gobierno del Estado requiere reponer entre uno y cinco ejemplares de tamaño significativo por cada árbol derribado de más de siete metros de altura.
En 2025 el municipio plantó 20,830 árboles y registró una supervivencia superior al 87%, mantenida con monitoreo constante. Sumados los resultados de ambos años, la meta acumulada que la secretaría se plantea para el cierre de 2026 es llegar a 70,000 árboles.
La reforestación estatal, a cargo de la SEDEA, opera en paralelo con una meta de 600,000 árboles en los 18 municipios durante la temporada de lluvias.