Municipio de Querétaro planta 5,000 árboles y apunta a 70,000 al cierre de 2026 con alianza de CFE y Reforestamos México

El programa de reforestación municipal opera todos los sábados hasta la segunda semana de octubre; en 2025 plantó 20,830 árboles con 87% de supervivencia.

Ciudadanos participan en jornada de reforestación del municipio de Querétaro en 2026, programa que busca plantar 70,000 árboles nativos antes de octubre

Las jornadas priorizan islas de calor en las delegaciones Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto; la meta ciudadana supera en 10,000 la meta institucional

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro lleva cerca de 5,000 árboles plantados en lo que va del año y tiene como objetivo alcanzar 70,000 ejemplares al cierre de 2026, con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y la organización Reforestamos México, que aportan jornadas de entre 1,000 y 3,000 árboles en áreas naturales protegidas, informó María Guadalupe Espinosa de los Reyes, secretaria de Medio Ambiente del municipio.

Las jornadas de reforestación se realizan todos los sábados hasta la segunda semana de octubre, en distintas zonas del municipio. Espinosa de los Reyes señaló que la meta institucional programada es de 60,000 árboles, pero con la participación ciudadana se plantea elevar ese número a 70,000.

El programa nació como una iniciativa ciudadana de personas aficionadas a plantar árboles, y la secretaría se sumó para garantizar asistencia técnica que mejore la supervivencia de los ejemplares.

Las jornadas priorizan las islas de calor identificadas en el municipio, en trabajo conjunto con la Semarnat a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Las zonas con mayor radiación registradas son las delegaciones Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto.

El monitoreo específico de reducción de temperatura en esas zonas arrancó este año; los primeros datos comparativos se esperan para 2027. Lo que sí documenta la secretaría es un avance en cobertura vegetal municipal de entre 5.6% respecto de años anteriores —dato que la propia Espinosa de los Reyes atribuye a estudios previos de la administración y al seguimiento de este año.

Todas las jornadas priorizan especies nativas, una práctica que la secretaria describió como adoptada por la propia ciudadanía: los vecinos que solicitan donación de plantas o que convocan reforestaciones en sus colonias ya piden por iniciativa propia que sean nativas.

La dependencia también trabaja en un padrón de viveros locales de plantas nativas para reducir los costos de adquisición y ampliar la oferta para particulares que deben compensar árboles retirados —proceso que por norma técnica del gobierno del Estado requiere reponer entre uno y cinco ejemplares de tamaño significativo por cada árbol derribado de más de siete metros de altura.

En 2025 el municipio plantó 20,830 árboles y registró una supervivencia superior al 87%, mantenida con monitoreo constante. Sumados los resultados de ambos años, la meta acumulada que la secretaría se plantea para el cierre de 2026 es llegar a 70,000 árboles.

La reforestación estatal, a cargo de la SEDEA, opera en paralelo con una meta de 600,000 árboles en los 18 municipios durante la temporada de lluvias.

reforestacion gobierno medio ambiente

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