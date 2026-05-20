Reforestación Querétaro 2026: 600 mil árboles tras 86 incendios

El Jefe de la Forestal, Juan Carlos Garduño, reporta 86 incendios en el estado durante mayo de 2026; la mayoría controlados como conatos gracias a brigadas estatales.

Juan Carlos Garduño, Jefe de la Forestal de Querétaro, explica estrategia de reforestación estatal con meta de 600 mil árboles en 2026

Juan Carlos Garduño, Jefe de la Forestal estatal de SEDEA, coordina el plan de reforestación bajo órdenes del gobernador Mauricio Kuri en los 18 municipios de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de mayo de 2026. — Ochenta y seis incendios. Esa es la cifra que Querétaro registró durante la temporada de fuegos de 2026, según confirmó Juan Carlos Garduño, Jefe de la Forestal estatal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA).

La mayoría fueron controlados rápidamente como conatos gracias al despliegue de brigadas de ataque en tiempo real. Ahora, la entidad inicia en junio un plan de reforestación masiva: 600 mil árboles plantados en los 18 municipios para restaurar las zonas forestales dañadas.

Amealco y Jalpan fueron los municipios con mayor concentración de incendios este año. Garduño atribuyó la intensidad menor a comparación de 2025 al trabajo coordinado de brigadas estatales y las lluvias recientes, que han ayudado a aminorar el avance de los fuegos.

"Gracias a esto, hemos tenido incendios muy bajos, que nosotros les llamamos conatos", explicó el funcionario en entrevista directa con Rotativo.

Brigadas en tiempo real controlan focos

El sistema de respuesta rápida fue clave. Garduño detalló que las brigadas adscritas a Serea —la estructura de defensa ambiental del Estado— llegan a los focos de incendio en momentos críticos.

"Estas brigadas actúan y llegan en momentos rápidos", señaló. El modelo ha permitido evitar incendios de magnitud, aunque no se han erradicado completamente.

En zonas naturales protegidas como el Cimatario, los incendios han sido mínimos, aunque persisten. Garduño reconoció que las quemas de cable realizadas por personas en situación de vulnerabilidad y fogatas encendidas en puntos informales alimentan conatos ocasionales. Las brigadas han controlado estos focos de manera rápida antes de que escalen.

Meta: 600 mil árboles en junio

La reforestación arranca oficialmente en junio por indicación del gobernador Mauricio Kuri y bajo coordinación de Rosén Donaya, secretario de Desarrollo Agropecuario. La meta estatal es plantar 600 mil árboles en bosques y zonas de uso compartido.

El año anterior, la SEDEA alcanzó casi 500 mil árboles plantados, según Garduño, aunque la sequía limitó el cumplimiento de una meta inicial de 500 a 600 mil. Este año, la entidad espera superar la cifra anterior con el apoyo coordinado de los 18 municipios.

Sin embargo, Garduño no precisó cuántas hectáreas se espera restaurar, ni entregó cifra de la afectación al sector agropecuario durante la temporada de incendios.

Reforestación diferenciada por zona

No todos los terrenos quemados el año anterior recibirán árboles nuevos este ciclo. Garduño explicó que la reforestación depende de las condiciones del suelo y del proceso de regeneración natural en curso. "Hay zonas donde podemos entrar, hay zonas que se afectaron el año pasado y que no podemos entrar este año a reforestar. Depende de las condiciones también del uso del suelo, como se esté regenerando", indicó.

La estrategia distribuye la siembra en zonas diferentes según la capacidad de recuperación de cada territorio. Esto permite maximizar las probabilidades de supervivencia de los árboles plantados y proteger ecosistemas en regeneración. Hasta el momento, la SEDEA no ha divulgado el desglose de plantación por municipio.

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