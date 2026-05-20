Querétaro, 20 de mayo de 2026. — Ochenta y seis incendios. Esa es la cifra que Querétaro registró durante la temporada de fuegos de 2026, según confirmó Juan Carlos Garduño, Jefe de la Forestal estatal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA).

La mayoría fueron controlados rápidamente como conatos gracias al despliegue de brigadas de ataque en tiempo real. Ahora, la entidad inicia en junio un plan de reforestación masiva: 600 mil árboles plantados en los 18 municipios para restaurar las zonas forestales dañadas.

Amealco y Jalpan fueron los municipios con mayor concentración de incendios este año. Garduño atribuyó la intensidad menor a comparación de 2025 al trabajo coordinado de brigadas estatales y las lluvias recientes, que han ayudado a aminorar el avance de los fuegos.

"Gracias a esto, hemos tenido incendios muy bajos, que nosotros les llamamos conatos", explicó el funcionario en entrevista directa con Rotativo.

Brigadas en tiempo real controlan focos

El sistema de respuesta rápida fue clave. Garduño detalló que las brigadas adscritas a Serea —la estructura de defensa ambiental del Estado— llegan a los focos de incendio en momentos críticos.

"Estas brigadas actúan y llegan en momentos rápidos", señaló. El modelo ha permitido evitar incendios de magnitud, aunque no se han erradicado completamente.

En zonas naturales protegidas como el Cimatario, los incendios han sido mínimos, aunque persisten. Garduño reconoció que las quemas de cable realizadas por personas en situación de vulnerabilidad y fogatas encendidas en puntos informales alimentan conatos ocasionales. Las brigadas han controlado estos focos de manera rápida antes de que escalen.

Meta: 600 mil árboles en junio

La reforestación arranca oficialmente en junio por indicación del gobernador Mauricio Kuri y bajo coordinación de Rosén Donaya, secretario de Desarrollo Agropecuario. La meta estatal es plantar 600 mil árboles en bosques y zonas de uso compartido.

El año anterior, la SEDEA alcanzó casi 500 mil árboles plantados, según Garduño, aunque la sequía limitó el cumplimiento de una meta inicial de 500 a 600 mil. Este año, la entidad espera superar la cifra anterior con el apoyo coordinado de los 18 municipios.

Sin embargo, Garduño no precisó cuántas hectáreas se espera restaurar, ni entregó cifra de la afectación al sector agropecuario durante la temporada de incendios.

Reforestación diferenciada por zona

No todos los terrenos quemados el año anterior recibirán árboles nuevos este ciclo. Garduño explicó que la reforestación depende de las condiciones del suelo y del proceso de regeneración natural en curso. "Hay zonas donde podemos entrar, hay zonas que se afectaron el año pasado y que no podemos entrar este año a reforestar. Depende de las condiciones también del uso del suelo, como se esté regenerando", indicó.

La estrategia distribuye la siembra en zonas diferentes según la capacidad de recuperación de cada territorio. Esto permite maximizar las probabilidades de supervivencia de los árboles plantados y proteger ecosistemas en regeneración. Hasta el momento, la SEDEA no ha divulgado el desglose de plantación por municipio.