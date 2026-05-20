Pie de Gallo recibe primera Jornada Agropecuaria de Felifer

Querétaro, 20 de mayo de 2026. — Bajo el modelo denominado "El Círculo Virtuoso del Productor Agropecuario", la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro instaló este martes la primera Jornada Agropecuaria del año en la comunidad de Pie de Gallo, perteneciente a la delegación Santa Rosa Jáuregui, con servicios integrales gratuitos para productores y habitantes de la zona norte de la capital queretana.

La actividad concentró consulta médica con entrega de medicamentos, atención pecuaria, capacitación en sanidad vegetal y ventanilla para el programa de Entrega de Semilla 2026.

La jornada se ejecutó en el marco del convenio que el municipio firmó el 30 de marzo con Farmacias del Ahorro, acuerdo que comprometió a la cadena a sostener jornadas itinerantes de salud preventiva en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

Cerca de 50 consultas médicas generales con entrega gratuita de medicamentos fueron ofertadas durante la actividad, atendidas por personal especializado de la farmacéutica.

"Sabemos que hay muchas necesidades aquí en la comunidad y, bueno, en Pie de Gallo en general, y esto es un esfuerzo del alcalde para echar un granito más a los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de quienes aquí viven", señaló el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, durante el arranque.

La actividad reactiva las acciones derivadas del convenio con Farmacias del Ahorro, anuncio que contempló inversión superior a 460 millones de pesos y la apertura de 40 sucursales en el municipio.

Sterling Sánchez precisó que el componente pecuario integró atención para futuras jornadas de vacunación y revisión de ganado, además de la entrega de productos para sanidad vegetal dirigida a la protección de cultivos.

La oferta se articuló con módulos del Sistema Municipal DIF, dependencia que durante 2025 acumuló 283 jornadas del Sistema Municipal DIF en colonias y delegaciones del territorio municipal.

En el bloque productivo, la Secretaría de Desarrollo Económico habilitó una ventanilla para recibir documentos del programa "Entrega de Semilla 2026" y un taller de huertos sostenibles.

La administración municipal también acercó un mercadito local con productos agropecuarios a bajo costo, vinculación laboral y pláticas dirigidas a mujeres rurales como parte de la estrategia económica del municipio que cerró 2025 con apertura de negocios por más de 9 mil 300 millones de pesos.

La administración no precisó cuántas jornadas adicionales bajo este modelo se realizarán durante el año en las dos delegaciones contempladas en el convenio.

Sterling Sánchez adelantó que las visitas se sostendrán de manera frecuente en Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, con participación de las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Social y el propio Sistema Municipal DIF.

Acompañaron la jornada el jefe de Gabinete, Federico De los Cobos; la secretaria del Medio Ambiente, Lupita Espinosa; la directora del DIF Municipal, Gabriela Valencia; y el delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez.

Productores acudieron a la ventanilla del programa "Entrega de Semilla 2026" y al taller de huertos sostenibles instalados durante la jornada en Pie de Gallo.